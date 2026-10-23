Colombia

Marcela Reyes reapareció tras los escándalos de su pareja, alias Pichi, que se hizo operar en la cárcel, y los señalamientos de la madre de B King

La publicación de la DJ llegó después de cuestionamientos por presuntos procedimientos de Óscar Camargo Ríos en prisión y las palabras de la mamá del cantante asesinado en México

La DJ publicó un video sobre cómo enfrentar las críticas y las adversidades, luego de la controversia por presuntos retoques estéticos de Alias Pichi y el reclamo de la madre de B King - crédito @marcelareyes/ Instagram

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Marcela Reyes reapareció en sus redes sociales con un mensaje sobre las críticas y las adversidades, en medio de la controversia que rodea a Alias Pichi, señalado como su presunta pareja, y del reclamo público de la madre de B King, quien le pidió que dejara de referirse a su hijo fallecido.

La DJ compartió un video en el que utilizó una comparación entre un águila y un cuervo para hablar de quienes buscan “desestabilizar” a otra persona. Aunque no mencionó directamente a ninguno de los protagonistas de las polémicas recientes, sus palabras fueron interpretadas por usuarios como una respuesta a los cuestionamientos que han circulado durante los últimos días.

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“El águila solo tiene un enemigo natural. ¿Y saben cuál es? El cuervo”, expresó Reyes al comienzo de la grabación. Luego sostuvo que el águila “no se rebaja” ante los ataques, sino que asciende hasta un lugar donde el otro animal no puede mantenerse.

En el video, Marcela Reyes planteó que el cuervo busca incomodar al águila al posarse sobre ella para intentar sacarla de equilibrio. A partir de esa imagen, afirmó que la reacción consiste en elevarse cada vez más.

“El águila abre sus alas y cada vez sube, sube, sube más para llegar a donde hay más oxígeno. ¿Y qué pasa con el cuervo? Cae solito. Ley de vida, amores, ley de vida”, manifestó la creadora de contenido.

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Marcela Reyes lanzó mensaje tras las polémicas por Alias Pichi y B King - crédito montaje @marcelareyes/Instagram - captura de pantalla Más allá del silencio / YouTube - Policía Nacional
Marcela Reyes lanzó mensaje tras las polémicas por Alias Pichi y B King - crédito montaje @marcelareyes/Instagram - captura de pantalla Más allá del silencio / YouTube - Policía Nacional

Después de esa reflexión, Reyes habló de su rutina laboral y de los proyectos que prepara. “Yo por aquí con toda. He estado trabajando un montón. He estado organizando muchísimas cosas”, dijo.

La DJ también aseguró que concentra sus esfuerzos en sus metas y en su familia. “Si ustedes saben algo de mí es que esta reina todos los días se levanta en pro de sus sueños, de su familia, de sacar todo adelante, siempre con la mejor actitud”, añadió.

El mensaje apareció en un momento de alta exposición pública para la artista. Por un lado, se conocieron documentos que abrieron interrogantes sobre atenciones médicas y la entrada de insumos a la cárcel donde permanece recluido Óscar Camargo Ríos, Alias Pichi. Por otro, Adriana Salazar, madre de B King, volvió a cuestionar las referencias de Reyes a la relación que mantuvo con el cantante.

Los documentos sobre Alias Pichi abrieron preguntas por insumos médicos en prisión

La polémica alrededor de Alias Pichi se originó tras una investigación de Noticias RCN sobre autorizaciones para el ingreso de personal médico e insumos a la cárcel de La Dorada, en Caldas, donde está recluido.

Según los documentos divulgados por ese medio, el 25 de mayo de 2026 se autorizó una valoración clínica en dermatología para Camargo Ríos. Cerca de un mes después, otro permiso contempló la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para una atención integral.

Entre los elementos relacionados en los registros figuraban 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, una mentonera, cánulas nasales, cilindros portátiles de oxígeno, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros.

La información generó preguntas sobre la naturaleza de los procedimientos realizados dentro del establecimiento penitenciario. Sin embargo, los documentos conocidos no detallan qué intervención recibió el interno ni establecen que los productos hayan sido aplicados exclusivamente con fines estéticos.

La DJ ha enfrentado rumores, acusaciones y el ojo mediático desde la trágica muerte de su expareja por la relación que mantiene con otro hombre que está privado de la libertad - crédito @marcelareyes/ Instagram - Policía Nacional
Los registros divulgados no precisan qué procedimiento recibió Alias Pichi ni la finalidad de los insumos.- Policía Nacional

Las comparaciones entre una fotografía de reseña de diciembre de 2024 y registros más recientes también alimentaron las especulaciones. En la imagen anterior, Camargo Ríos aparece con cabello corto, bigote y poca barba. En fotos posteriores luce cabello más largo, barba más poblada y cambios aparentes en el volumen del rostro.

Pese a las versiones que circularon en redes sociales, las imágenes por sí mismas no prueban la realización de una cirugía o de procedimientos estéticos. La discusión se centra en las autorizaciones médicas, los insumos que ingresaron al penal y la justificación de esa atención.

La madre de B-King le pidió a Marcela Reyes que no vuelva a hablar de su hijo

El video de Reyes también se difundió días después de las declaraciones de Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez, conocido en la música como B King. La mujer pidió a la DJ que no mencionara más al artista, quien fue asesinado el 22 de septiembre de 2025 en el Estado de México junto con DJ Regio Clown.

En una entrevista con el espacio Le tengo el chisme, Salazar cuestionó que Reyes hablara públicamente del duelo y del vínculo que sostuvo con su hijo. “Me parece que ella no debería hablar de mi hijo. Ya no tiene el derecho”, afirmó.

La madre del cantante urbano compartió un sentido mensaje para despedir a su hijo - crédito @bkingoficial/ Instagram
Adriana Salazar pidió a Marcela Reyes no volver a hablar de su hijo, B-King - crédito @bkingoficial/ Instagram

La madre del cantante sostuvo que escuchar a Reyes referirse a B-King le causa dolor. También expuso acusaciones sobre supuestos obstáculos laborales que el artista habría enfrentado tras el fin de esa relación, cuando buscaba oportunidades en Miami.

Esas afirmaciones corresponden al testimonio de Salazar y no constituyen una determinación judicial. La madre de B King aclaró que no responsabiliza a Reyes ni a otra persona por el crimen y señaló que la definición de responsabilidades le corresponde a la justicia mexicana.

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