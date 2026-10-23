Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca

El 22 de octubre de 2026, la revista española Marca dio a conocer el listado de los mejores 100 jugadores del planeta durante la temporada 2025-2026.
La noticia por los lados de Colombia pasa por la inclusión de los delanteros Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) en el listado que dejó al inglés Harry Kane (goleador del Bayern Múnich y compañero de “Lucho) en el primer lugar, seguido de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección de España, mientras que el top-3 lo cierra Kylian Mbappé, goleador de la selección de Francia y el Real Madrid.
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Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron incluidos en la lista de los 100 mejores futbolistas del mundo publicada recientemente por MARCA, después de sus primeras temporadas con Bayern Múnich y Sporting de Lisboa, respectivamente. Díaz ocupa el puesto 26 y Suárez el 85.
Suárez alcanzó esa clasificación tras marcar dos goles contra el PSG en la Champions League, anotar en partidos consecutivos de la Liga de Portugal y tener actuaciones destacadas durante la campaña con el club lisboeta. El delantero samario quedó por delante de Marco Asensio, Antoine Semenyo, Florian Lejeune y Ez Abde.
Díaz fue reconocido por su producción de goles, asistencias y títulos en su primera temporada con el Bayern. El extremo colombiano también se consolidó como una pieza relevante para Vincent Kompany y compartió el ataque con Michael Olise y Harry Kane, octavo y primero del listado, respectivamente.
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A continuación, este es el listado completo:
- Harry Kane — Inglaterra — Bayern Múnich
- Lamine Yamal — España — Barcelona
- Kylian Mbappé — Francia — Real Madrid
- Rodri — España — Manchester City
- Khvicha Kvaratskhelia — Georgia — Paris Saint-Germain
- Leo Messi — Argentina — Inter Miami
- Fabián Ruiz — España — Paris Saint-Germain
- Michael Olise — Francia — Bayern Múnich
- Ousmane Dembélé — Francia — Paris Saint-Germain
- Pau Cubarsí — España — Barcelona
- Erling Haaland — Noruega — Manchester City
- Vitinha — Portugal — Paris Saint-Germain
- Raphinha — Brasil — Barcelona
- Pedri — España — Barcelona
- Jude Bellingham — Inglaterra — Real Madrid
- Declan Rice — Inglaterra — Arsenal
- Ferran Torres — España — Barcelona
- Nuno Mendes — Portugal — Paris Saint-Germain
- Mikel Oyarzabal — España — Real Sociedad
- Achraf Hakimi — Marruecos — Paris Saint-Germain
- Dani Olmo — España — Barcelona
- Vinicius Jr — Brasil — Real Madrid
- João Neves — Portugal — Paris Saint-Germain
- David Raya — España — Arsenal
- Marc Cucurella — España — Chelsea
- Luis Díaz — Colombia — Bayern Múnich
- Lautaro Martínez — Argentina — Inter de Milán
- Thibaut Courtois — Bélgica — Real Madrid
- Unai Simón — España — Athletic Club
- William Saliba — Francia — Arsenal
- Bruno Fernandes — Portugal — Manchester United
- Gabriel Magalhães — Brasil — Arsenal
- Cristiano Ronaldo — Portugal — Al Nassr
- Pedro Porro — España — Tottenham Hotspur
- Nico Paz — Argentina — Como
- Fermín López — España — Barcelona
- Antoine Griezmann — Francia — Atlético de Madrid
- Willian Pacho — Ecuador — Paris Saint-Germain
- Federico Dimarco — Italia — Inter de Milán
- Vozinha — Cabo Verde — Chaves
- Marquinhos — Brasil — Paris Saint-Germain
- Joan García — España — Barcelona
- Isi Palazón — España — Rayo Vallecano
- Dayot Upamecano — Francia — Bayern Múnich
- Yan Diomande — Costa de Marfil — RB Leipzig
- Marcos Llorente — España — Atlético de Madrid
- Arda Güler — Turquía — Real Madrid
- Rayan Cherki — Francia — Manchester City
- Dominik Szoboszlai — Hungría — Liverpool
- Vedat Muriqi — Kosovo — Mallorca
- Luka Modric — Croacia — AC Milán
- Mason Greenwood — Jamaica — Olympique de Marsella
- Morgan Rogers — Inglaterra — Aston Villa
- Victor Osimhen — Nigeria — Galatasaray
- Eric García — España — Barcelona
- Patrik Berg — Noruega — Bodø/Glimt
- Nicolò Tresoldi — Alemania — Club Brugge
- Johan Manzambi — Suiza — Friburgo
- Adam Wharton — Inglaterra — Crystal Palace
- Ismael Saibari — Marruecos — PSV Eindhoven
- João Pedro — Brasil — Chelsea
- Anthony Gordon — Inglaterra — Newcastle United
- Lisandro Martínez — Argentina — Manchester United
- Julián Quiñones — México — Al-Qadsiah
- Marc Pubill — España — Atlético de Madrid
- Pablo Fornals — España — Real Betis
- Casemiro — Brasil — Manchester United
- John McGinn — Escocia — Aston Villa
- Mile Svilar — Serbia — Roma
- João Félix — Portugal — Al Nassr
- Joshua Kimmich — Alemania — Bayern Múnich
- Igor Thiago — Brasil — Brentford
- Christos Tzolis — Grecia — Club Brugge
- Donyell Malen — Países Bajos — Roma
- Ismaïla Sarr — Senegal — Crystal Palace
- Vangelis Pavlidis — Grecia — Benfica
- Ayyoub Bouaddi — Marruecos — Lille
- Emiliano Buendía — Argentina — Aston Villa
- Joaquín Panichelli — Argentina — Estrasburgo
- Pape Gueye — Senegal — Villarreal
- Victor Froholdt — Dinamarca — Porto
- Troy Parrott — Irlanda — AZ Alkmaar
- Esteban Lepaul — Francia — Rennes
- Pau Torres — España — Aston Villa
- Luis Suárez — Colombia — Sporting de Portugal
- Mika Godts — Bélgica — Ajax
- Deniz Undav — Alemania — Stuttgart
- Julian Ryerson — Noruega — Borussia Dortmund
- Ez Abde — Marruecos — Real Betis
- Antoine Semenyo — Ghana — Manchester City
- Jens Hauge — Noruega — Bodø/Glimt
- Ivan Toney — Inglaterra — Al-Ahli
- Ayase Ueda — Japón — Feyenoord
- Rodrigo Zalazar — Uruguay — Braga
- Samu Aghehowa — España — Porto
- Marco Asensio — España — Fenerbahçe
- Florian Lejeune — Francia — Rayo Vallecano
- Franz-Ethan Meichtry — Suiza — Thun
- Eduard Spertsyan — Armenia — Krasnodar
- Harry Milne — Escocia — Hearts
Estadísticas de Luis Díaz y Luis Suárez en la temporada 2025-2026
Luis Díaz - Bayern Múnich
Luis Díaz completó 51 partidos en todas las competencias (Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania) con el “Gigante de Baviera” en 4.060 minutos y anotó 26 goles, junto a las 23 asistencias que realizó. A continuación, estos son los detalles de sus goles:
- 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich
- 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
- 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el FC Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
- 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
- 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
- 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
- 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
- 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos y doblete en el Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Múnich
- 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
- 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
- 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich
- 11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo
- 31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
- 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
- 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
- 6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 61 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach
- 14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich
- 18 de marzo de 2026 - Champions League, octavos de final vuelta: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta
- 7 de abril de 2026 - Champions League, cuartos de final ida: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich
- 15 de abril de 2026 - Champions League, cuartos de final vuelta: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid
- 22 de abril de 2026 - Copa de Alemania, semifinales: 90 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich
- 28 de abril de 2026 - Champions League, semifinales ida: 90 minutos y gol en el Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Múnich
Luis Suárez - Sporting Lisboa
El goleador Luis Javier Suárez jugó 53 partidos en 4.373 minutos y anotó en 38 ocasiones en todas las competencias (Liga de Portugal, UEFA Champions League, Supercopa de Portugal, Copa de Portugal):
- 17 de agosto de 2025 - Liga de Portugal: 81 minutos y doblete en el Sporting 6-0 Arouca
- 13 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 88 minutos y gol en el Famalicão 1-2 Sporting.
- 22 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 79 minutos y gol en el Sporting 3-0 Moreirense.
- 27 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y gol en el Estoril 0-1 Sporting.
- 1 de octubre de 2025 - Champions League: 45 minutos y gol en el Sporting 2-1 Napoli.
- 5 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y gol en el Sporting 1-1 SC Braga.
- 26 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: 74 minutos y gol en el Tondela 0-3 Sporting.
- 22 de noviembre de 2025 - Taça de Portugal: 25 minutos y gol en el Sporting 3-0 Marinhense.
- 26 de noviembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Sporting 3-0 Club Brujas.
- 30 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting 4-0 Estrela Amadora.
- 13 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y doblete en el Sporting 6-0 AVS.
- 18 de diciembre de 2025 - Taça de Portugal: 120 minutos y gol en el Santa Clara 2-3 Sporting, tras tiempo suplementario.
- 28 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: 90 minutos y triplete en el Sporting 4-0 Rio Ave.
- 2 de enero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Gil Vicente 1-1 Sporting.
- 6 de enero de 2026 - Allianz Cup: 90 minutos y gol en el Sporting 1-2 Vitória Guimarães.
- 20 de enero de 2026 - Champions League: 90 minutos y doblete en el Sporting 2-1 Paris Saint-Germain.
- 24 de enero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Arouca 1-2 Sporting.
- 1 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 2-1 Nacional.
- 9 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Porto 1-1 Sporting.
- 21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 78 minutos y gol en el Moreirense 0-3 Sporting.
- 27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting 3-0 Estoril.
- 3 de marzo de 2026 - Taça de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 1-0 Porto.
- 7 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el SC Braga 2-2 Sporting.
- 17 de marzo de 2026 - Champions League, octavos de final vuelta: 116 minutos y gol en el Sporting 5-0 Bodø/Glimt, tras tiempo suplementario.
- 22 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 82 minutos y gol en el Alverca 1-4 Sporting.
- 4 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 5-1 Vitória Guimarães.
- 16 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 3-0 Gil Vicente.
- 24 de mayo de 2026 - Taça de Portugal, final: 120 minutos y gol en el Torreense 1-2 Sporting, tras tiempo suplementario.
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