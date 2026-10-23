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Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca

Los votos para la elección de la lista de los jugadores se basó en 200 personas, compuestas por futbolistas, periodistas y analistas del juego en todo el mundo

Luis Díaz y Luis Javier Suárez en una foto de archivo en el partido entre Uzbekistán y Colombia, jugado el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México-crédito Raquel Cunha/REUTERS
Luis Díaz y Luis Javier Suárez en una foto de archivo en el partido entre Uzbekistán y Colombia, jugado el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México-crédito Raquel Cunha/REUTERS
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El 22 de octubre de 2026, la revista española Marca dio a conocer el listado de los mejores 100 jugadores del planeta durante la temporada 2025-2026.

La noticia por los lados de Colombia pasa por la inclusión de los delanteros Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) en el listado que dejó al inglés Harry Kane (goleador del Bayern Múnich y compañero de “Lucho) en el primer lugar, seguido de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección de España, mientras que el top-3 lo cierra Kylian Mbappé, goleador de la selección de Francia y el Real Madrid.

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El delantero del Bayern Múnich ganó la Bundesliga, la Supercopa y la Copa de Alemania junto al "Gigante de Baviera" de Vincent Kompany-crédito Marca
El delantero del Bayern Múnich ganó la Bundesliga, la Supercopa y la Copa de Alemania junto al "Gigante de Baviera" de Vincent Kompany-crédito Marca

Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron incluidos en la lista de los 100 mejores futbolistas del mundo publicada recientemente por MARCA, después de sus primeras temporadas con Bayern Múnich y Sporting de Lisboa, respectivamente. Díaz ocupa el puesto 26 y Suárez el 85.

Suárez alcanzó esa clasificación tras marcar dos goles contra el PSG en la Champions League, anotar en partidos consecutivos de la Liga de Portugal y tener actuaciones destacadas durante la campaña con el club lisboeta. El delantero samario quedó por delante de Marco Asensio, Antoine Semenyo, Florian Lejeune y Ez Abde.

Díaz fue reconocido por su producción de goles, asistencias y títulos en su primera temporada con el Bayern. El extremo colombiano también se consolidó como una pieza relevante para Vincent Kompany y compartió el ataque con Michael Olise y Harry Kane, octavo y primero del listado, respectivamente.

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Por su parte, Luis Javier Suárez se consolidó como el goleador del cuadro lisboeta con 38 goles en todas las competencias durante la temporada 2025-2026 -crédito Marca
Por su parte, Luis Javier Suárez se consolidó como el goleador del cuadro lisboeta con 38 goles en todas las competencias durante la temporada 2025-2026 -crédito Marca

A continuación, este es el listado completo:

  1. Harry Kane — Inglaterra — Bayern Múnich
  2. Lamine Yamal — España — Barcelona
  3. Kylian Mbappé — Francia — Real Madrid
  4. Rodri — España — Manchester City
  5. Khvicha Kvaratskhelia — Georgia — Paris Saint-Germain
  6. Leo Messi — Argentina — Inter Miami
  7. Fabián Ruiz — España — Paris Saint-Germain
  8. Michael Olise — Francia — Bayern Múnich
  9. Ousmane Dembélé — Francia — Paris Saint-Germain
  10. Pau Cubarsí — España — Barcelona
  11. Erling Haaland — Noruega — Manchester City
  12. Vitinha — Portugal — Paris Saint-Germain
  13. Raphinha — Brasil — Barcelona
  14. Pedri — España — Barcelona
  15. Jude Bellingham — Inglaterra — Real Madrid
  16. Declan Rice — Inglaterra — Arsenal
  17. Ferran Torres — España — Barcelona
  18. Nuno Mendes — Portugal — Paris Saint-Germain
  19. Mikel Oyarzabal — España — Real Sociedad
  20. Achraf Hakimi — Marruecos — Paris Saint-Germain
  21. Dani Olmo — España — Barcelona
  22. Vinicius Jr — Brasil — Real Madrid
  23. João Neves — Portugal — Paris Saint-Germain
  24. David Raya — España — Arsenal
  25. Marc Cucurella — España — Chelsea
  26. Luis Díaz — Colombia — Bayern Múnich
  27. Lautaro Martínez — Argentina — Inter de Milán
  28. Thibaut Courtois — Bélgica — Real Madrid
  29. Unai Simón — España — Athletic Club
  30. William Saliba — Francia — Arsenal
  31. Bruno Fernandes — Portugal — Manchester United
  32. Gabriel Magalhães — Brasil — Arsenal
  33. Cristiano Ronaldo — Portugal — Al Nassr
  34. Pedro Porro — España — Tottenham Hotspur
  35. Nico Paz — Argentina — Como
  36. Fermín López — España — Barcelona
  37. Antoine Griezmann — Francia — Atlético de Madrid
  38. Willian Pacho — Ecuador — Paris Saint-Germain
  39. Federico Dimarco — Italia — Inter de Milán
  40. Vozinha — Cabo Verde — Chaves
  41. Marquinhos — Brasil — Paris Saint-Germain
  42. Joan García — España — Barcelona
  43. Isi Palazón — España — Rayo Vallecano
  44. Dayot Upamecano — Francia — Bayern Múnich
  45. Yan Diomande — Costa de Marfil — RB Leipzig
  46. Marcos Llorente — España — Atlético de Madrid
  47. Arda Güler — Turquía — Real Madrid
  48. Rayan Cherki — Francia — Manchester City
  49. Dominik Szoboszlai — Hungría — Liverpool
  50. Vedat Muriqi — Kosovo — Mallorca
  51. Luka Modric — Croacia — AC Milán
  52. Mason Greenwood — Jamaica — Olympique de Marsella
  53. Morgan Rogers — Inglaterra — Aston Villa
  54. Victor Osimhen — Nigeria — Galatasaray
  55. Eric García — España — Barcelona
  56. Patrik Berg — Noruega — Bodø/Glimt
  57. Nicolò Tresoldi — Alemania — Club Brugge
  58. Johan Manzambi — Suiza — Friburgo
  59. Adam Wharton — Inglaterra — Crystal Palace
  60. Ismael Saibari — Marruecos — PSV Eindhoven
  61. João Pedro — Brasil — Chelsea
  62. Anthony Gordon — Inglaterra — Newcastle United
  63. Lisandro Martínez — Argentina — Manchester United
  64. Julián Quiñones — México — Al-Qadsiah
  65. Marc Pubill — España — Atlético de Madrid
  66. Pablo Fornals — España — Real Betis
  67. Casemiro — Brasil — Manchester United
  68. John McGinn — Escocia — Aston Villa
  69. Mile Svilar — Serbia — Roma
  70. João Félix — Portugal — Al Nassr
  71. Joshua Kimmich — Alemania — Bayern Múnich
  72. Igor Thiago — Brasil — Brentford
  73. Christos Tzolis — Grecia — Club Brugge
  74. Donyell Malen — Países Bajos — Roma
  75. Ismaïla Sarr — Senegal — Crystal Palace
  76. Vangelis Pavlidis — Grecia — Benfica
  77. Ayyoub Bouaddi — Marruecos — Lille
  78. Emiliano Buendía — Argentina — Aston Villa
  79. Joaquín Panichelli — Argentina — Estrasburgo
  80. Pape Gueye — Senegal — Villarreal
  81. Victor Froholdt — Dinamarca — Porto
  82. Troy Parrott — Irlanda — AZ Alkmaar
  83. Esteban Lepaul — Francia — Rennes
  84. Pau Torres — España — Aston Villa
  85. Luis Suárez — Colombia — Sporting de Portugal
  86. Mika Godts — Bélgica — Ajax
  87. Deniz Undav — Alemania — Stuttgart
  88. Julian Ryerson — Noruega — Borussia Dortmund
  89. Ez Abde — Marruecos — Real Betis
  90. Antoine Semenyo — Ghana — Manchester City
  91. Jens Hauge — Noruega — Bodø/Glimt
  92. Ivan Toney — Inglaterra — Al-Ahli
  93. Ayase Ueda — Japón — Feyenoord
  94. Rodrigo Zalazar — Uruguay — Braga
  95. Samu Aghehowa — España — Porto
  96. Marco Asensio — España — Fenerbahçe
  97. Florian Lejeune — Francia — Rayo Vallecano
  98. Franz-Ethan Meichtry — Suiza — Thun
  99. Eduard Spertsyan — Armenia — Krasnodar
  100. Harry Milne — Escocia — Hearts

Estadísticas de Luis Díaz y Luis Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Díaz - Bayern Múnich

Luis Díaz anotó 26 goles-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz anotó 26 goles-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz completó 51 partidos en todas las competencias (Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania) con el “Gigante de Baviera” en 4.060 minutos y anotó 26 goles, junto a las 23 asistencias que realizó. A continuación, estos son los detalles de sus goles:

  • 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich
  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el FC Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos y doblete en el Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Múnich
  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
  • 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
  • 6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 61 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach
  • 14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich
  • 18 de marzo de 2026 - Champions League, octavos de final vuelta: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta
  • 7 de abril de 2026 - Champions League, cuartos de final ida: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich
  • 15 de abril de 2026 - Champions League, cuartos de final vuelta: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid
  • 22 de abril de 2026 - Copa de Alemania, semifinales: 90 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich
  • 28 de abril de 2026 - Champions League, semifinales ida: 90 minutos y gol en el Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Múnich

Luis Suárez - Sporting Lisboa

Luis Suárez sigue siendo la referencia en ataque del Sporting Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Luis Suárez sigue siendo la referencia en ataque del Sporting Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El goleador Luis Javier Suárez jugó 53 partidos en 4.373 minutos y anotó en 38 ocasiones en todas las competencias (Liga de Portugal, UEFA Champions League, Supercopa de Portugal, Copa de Portugal):

  • 17 de agosto de 2025 - Liga de Portugal: 81 minutos y doblete en el Sporting 6-0 Arouca
  • 13 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 88 minutos y gol en el Famalicão 1-2 Sporting.
  • 22 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 79 minutos y gol en el Sporting 3-0 Moreirense.
  • 27 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y gol en el Estoril 0-1 Sporting.
  • 1 de octubre de 2025 - Champions League: 45 minutos y gol en el Sporting 2-1 Napoli.
  • 5 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y gol en el Sporting 1-1 SC Braga.
  • 26 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: 74 minutos y gol en el Tondela 0-3 Sporting.
  • 22 de noviembre de 2025 - Taça de Portugal: 25 minutos y gol en el Sporting 3-0 Marinhense.
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Sporting 3-0 Club Brujas.
  • 30 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting 4-0 Estrela Amadora.
  • 13 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y doblete en el Sporting 6-0 AVS.
  • 18 de diciembre de 2025 - Taça de Portugal: 120 minutos y gol en el Santa Clara 2-3 Sporting, tras tiempo suplementario.
  • 28 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: 90 minutos y triplete en el Sporting 4-0 Rio Ave.
  • 2 de enero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Gil Vicente 1-1 Sporting.
  • 6 de enero de 2026 - Allianz Cup: 90 minutos y gol en el Sporting 1-2 Vitória Guimarães.
  • 20 de enero de 2026 - Champions League: 90 minutos y doblete en el Sporting 2-1 Paris Saint-Germain.
  • 24 de enero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Arouca 1-2 Sporting.
  • 1 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 2-1 Nacional.
  • 9 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Porto 1-1 Sporting.
  • 21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 78 minutos y gol en el Moreirense 0-3 Sporting.
  • 27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting 3-0 Estoril.
  • 3 de marzo de 2026 - Taça de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 1-0 Porto.
  • 7 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el SC Braga 2-2 Sporting.
  • 17 de marzo de 2026 - Champions League, octavos de final vuelta: 116 minutos y gol en el Sporting 5-0 Bodø/Glimt, tras tiempo suplementario.
  • 22 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 82 minutos y gol en el Alverca 1-4 Sporting.
  • 4 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 5-1 Vitória Guimarães.
  • 16 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 3-0 Gil Vicente.
  • 24 de mayo de 2026 - Taça de Portugal, final: 120 minutos y gol en el Torreense 1-2 Sporting, tras tiempo suplementario.

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