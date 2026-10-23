Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca

Luis Díaz y Luis Javier Suárez en una foto de archivo en el partido entre Uzbekistán y Colombia, jugado el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México-crédito Raquel Cunha/REUTERS

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El 22 de octubre de 2026, la revista española Marca dio a conocer el listado de los mejores 100 jugadores del planeta durante la temporada 2025-2026.

La noticia por los lados de Colombia pasa por la inclusión de los delanteros Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) en el listado que dejó al inglés Harry Kane (goleador del Bayern Múnich y compañero de “Lucho) en el primer lugar, seguido de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección de España, mientras que el top-3 lo cierra Kylian Mbappé, goleador de la selección de Francia y el Real Madrid.

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El delantero del Bayern Múnich ganó la Bundesliga, la Supercopa y la Copa de Alemania junto al "Gigante de Baviera" de Vincent Kompany-crédito Marca

Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron incluidos en la lista de los 100 mejores futbolistas del mundo publicada recientemente por MARCA, después de sus primeras temporadas con Bayern Múnich y Sporting de Lisboa, respectivamente. Díaz ocupa el puesto 26 y Suárez el 85.

Suárez alcanzó esa clasificación tras marcar dos goles contra el PSG en la Champions League, anotar en partidos consecutivos de la Liga de Portugal y tener actuaciones destacadas durante la campaña con el club lisboeta. El delantero samario quedó por delante de Marco Asensio, Antoine Semenyo, Florian Lejeune y Ez Abde.

Díaz fue reconocido por su producción de goles, asistencias y títulos en su primera temporada con el Bayern. El extremo colombiano también se consolidó como una pieza relevante para Vincent Kompany y compartió el ataque con Michael Olise y Harry Kane, octavo y primero del listado, respectivamente.

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Por su parte, Luis Javier Suárez se consolidó como el goleador del cuadro lisboeta con 38 goles en todas las competencias durante la temporada 2025-2026 -crédito Marca

A continuación, este es el listado completo:

Harry Kane — Inglaterra — Bayern Múnich Lamine Yamal — España — Barcelona Kylian Mbappé — Francia — Real Madrid Rodri — España — Manchester City Khvicha Kvaratskhelia — Georgia — Paris Saint-Germain Leo Messi — Argentina — Inter Miami Fabián Ruiz — España — Paris Saint-Germain Michael Olise — Francia — Bayern Múnich Ousmane Dembélé — Francia — Paris Saint-Germain Pau Cubarsí — España — Barcelona Erling Haaland — Noruega — Manchester City Vitinha — Portugal — Paris Saint-Germain Raphinha — Brasil — Barcelona Pedri — España — Barcelona Jude Bellingham — Inglaterra — Real Madrid Declan Rice — Inglaterra — Arsenal Ferran Torres — España — Barcelona Nuno Mendes — Portugal — Paris Saint-Germain Mikel Oyarzabal — España — Real Sociedad Achraf Hakimi — Marruecos — Paris Saint-Germain Dani Olmo — España — Barcelona Vinicius Jr — Brasil — Real Madrid João Neves — Portugal — Paris Saint-Germain David Raya — España — Arsenal Marc Cucurella — España — Chelsea Luis Díaz — Colombia — Bayern Múnich Lautaro Martínez — Argentina — Inter de Milán Thibaut Courtois — Bélgica — Real Madrid Unai Simón — España — Athletic Club William Saliba — Francia — Arsenal Bruno Fernandes — Portugal — Manchester United Gabriel Magalhães — Brasil — Arsenal Cristiano Ronaldo — Portugal — Al Nassr Pedro Porro — España — Tottenham Hotspur Nico Paz — Argentina — Como Fermín López — España — Barcelona Antoine Griezmann — Francia — Atlético de Madrid Willian Pacho — Ecuador — Paris Saint-Germain Federico Dimarco — Italia — Inter de Milán Vozinha — Cabo Verde — Chaves Marquinhos — Brasil — Paris Saint-Germain Joan García — España — Barcelona Isi Palazón — España — Rayo Vallecano Dayot Upamecano — Francia — Bayern Múnich Yan Diomande — Costa de Marfil — RB Leipzig Marcos Llorente — España — Atlético de Madrid Arda Güler — Turquía — Real Madrid Rayan Cherki — Francia — Manchester City Dominik Szoboszlai — Hungría — Liverpool Vedat Muriqi — Kosovo — Mallorca Luka Modric — Croacia — AC Milán Mason Greenwood — Jamaica — Olympique de Marsella Morgan Rogers — Inglaterra — Aston Villa Victor Osimhen — Nigeria — Galatasaray Eric García — España — Barcelona Patrik Berg — Noruega — Bodø/Glimt Nicolò Tresoldi — Alemania — Club Brugge Johan Manzambi — Suiza — Friburgo Adam Wharton — Inglaterra — Crystal Palace Ismael Saibari — Marruecos — PSV Eindhoven João Pedro — Brasil — Chelsea Anthony Gordon — Inglaterra — Newcastle United Lisandro Martínez — Argentina — Manchester United Julián Quiñones — México — Al-Qadsiah Marc Pubill — España — Atlético de Madrid Pablo Fornals — España — Real Betis Casemiro — Brasil — Manchester United John McGinn — Escocia — Aston Villa Mile Svilar — Serbia — Roma João Félix — Portugal — Al Nassr Joshua Kimmich — Alemania — Bayern Múnich Igor Thiago — Brasil — Brentford Christos Tzolis — Grecia — Club Brugge Donyell Malen — Países Bajos — Roma Ismaïla Sarr — Senegal — Crystal Palace Vangelis Pavlidis — Grecia — Benfica Ayyoub Bouaddi — Marruecos — Lille Emiliano Buendía — Argentina — Aston Villa Joaquín Panichelli — Argentina — Estrasburgo Pape Gueye — Senegal — Villarreal Victor Froholdt — Dinamarca — Porto Troy Parrott — Irlanda — AZ Alkmaar Esteban Lepaul — Francia — Rennes Pau Torres — España — Aston Villa Luis Suárez — Colombia — Sporting de Portugal Mika Godts — Bélgica — Ajax Deniz Undav — Alemania — Stuttgart Julian Ryerson — Noruega — Borussia Dortmund Ez Abde — Marruecos — Real Betis Antoine Semenyo — Ghana — Manchester City Jens Hauge — Noruega — Bodø/Glimt Ivan Toney — Inglaterra — Al-Ahli Ayase Ueda — Japón — Feyenoord Rodrigo Zalazar — Uruguay — Braga Samu Aghehowa — España — Porto Marco Asensio — España — Fenerbahçe Florian Lejeune — Francia — Rayo Vallecano Franz-Ethan Meichtry — Suiza — Thun Eduard Spertsyan — Armenia — Krasnodar Harry Milne — Escocia — Hearts

Estadísticas de Luis Díaz y Luis Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Díaz - Bayern Múnich

Luis Díaz anotó 26 goles-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz completó 51 partidos en todas las competencias (Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania) con el “Gigante de Baviera” en 4.060 minutos y anotó 26 goles, junto a las 23 asistencias que realizó. A continuación, estos son los detalles de sus goles:

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el FC Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

22 de octubre de 2025 - Champions League : 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos y doblete en el Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 61 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Champions League, octavos de final vuelta : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Champions League, cuartos de final ida: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Champions League, cuartos de final vuelta: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

22 de abril de 2026 - Copa de Alemania, semifinales: 90 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich

28 de abril de 2026 - Champions League, semifinales ida: 90 minutos y gol en el Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Múnich

Luis Suárez - Sporting Lisboa

Luis Suárez sigue siendo la referencia en ataque del Sporting Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El goleador Luis Javier Suárez jugó 53 partidos en 4.373 minutos y anotó en 38 ocasiones en todas las competencias (Liga de Portugal, UEFA Champions League, Supercopa de Portugal, Copa de Portugal):

17 de agosto de 2025 - Liga de Portugal: 81 minutos y doblete en el Sporting 6-0 Arouca

13 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 88 minutos y gol en el Famalicão 1-2 Sporting.

22 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 79 minutos y gol en el Sporting 3-0 Moreirense.

27 de septiembre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y gol en el Estoril 0-1 Sporting.

1 de octubre de 2025 - Champions League: 45 minutos y gol en el Sporting 2-1 Napoli.

5 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y gol en el Sporting 1-1 SC Braga.

26 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: 74 minutos y gol en el Tondela 0-3 Sporting.

22 de noviembre de 2025 - Taça de Portugal: 25 minutos y gol en el Sporting 3-0 Marinhense.

26 de noviembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Sporting 3-0 Club Brujas.

30 de noviembre de 2025 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting 4-0 Estrela Amadora.

13 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: 73 minutos y doblete en el Sporting 6-0 AVS.

18 de diciembre de 2025 - Taça de Portugal: 120 minutos y gol en el Santa Clara 2-3 Sporting, tras tiempo suplementario.

28 de diciembre de 2025 - Liga de Portugal: 90 minutos y triplete en el Sporting 4-0 Rio Ave.

2 de enero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Gil Vicente 1-1 Sporting.

6 de enero de 2026 - Allianz Cup: 90 minutos y gol en el Sporting 1-2 Vitória Guimarães.

20 de enero de 2026 - Champions League: 90 minutos y doblete en el Sporting 2-1 Paris Saint-Germain.

24 de enero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Arouca 1-2 Sporting.

1 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 2-1 Nacional.

9 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Porto 1-1 Sporting.

21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 78 minutos y gol en el Moreirense 0-3 Sporting.

27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting 3-0 Estoril.

3 de marzo de 2026 - Taça de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 1-0 Porto.

7 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el SC Braga 2-2 Sporting.

17 de marzo de 2026 - Champions League, octavos de final vuelta: 116 minutos y gol en el Sporting 5-0 Bodø/Glimt, tras tiempo suplementario.

22 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 82 minutos y gol en el Alverca 1-4 Sporting.

4 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 5-1 Vitória Guimarães.

16 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Sporting 3-0 Gil Vicente.

24 de mayo de 2026 - Taça de Portugal, final: 120 minutos y gol en el Torreense 1-2 Sporting, tras tiempo suplementario.