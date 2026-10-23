La abogada Wendy Herrera respondió a Samor One, exnovio de Baby Demoni, tras su pronunciamiento sobre el caso del feminicidio: “A mí no me asustas”

Wendy Herrera afirmó que seguirá con las acciones legales por la muerte de la creadora de contenido y rechazó que el cantante intentara intimidarla con su pronunciamiento en redes sociales - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

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La abogada Wendy Herrera, representante de la familia de Baby Demoni, respondió al video que publicó Samor One para defenderse de los señalamientos que han surgido en medio de la investigación por la muerte de la creadora de contenido.

La jurista aseguró que no se siente intimidada por el cantante y sostuvo que seguirá con las acciones legales que le encomendó la familia.

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El intercambio se dio luego de que Samor One, identificado como Miguel Ángel López, se pronunciara en redes sociales sobre el avance del caso. El artista afirmó que continúa en libertad, rechazó las versiones sobre una supuesta huida y pidió que cualquier asunto dirigido a él se tramitara por medio de su abogado.

Herrera publicó un nuevo video en el que negó haber mencionado directamente al rapero en su primera intervención. La abogada afirmó que su mensaje se limitó a comunicar que asumió la representación de la familia de la joven y a exigir que las autoridades aclaren las circunstancias de su fallecimiento.

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“Yo no le tengo miedo”, Wendy Herrera respondió a Samor One por el caso de Baby Demoni - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

“En el día de ayer vi unos videos de un individuo que nombra mi nombre, ‘Wendy, doctora Wendy’ dijo, en donde se avasalla y se da una importancia que no tiene. Hoy quiero decirte que yo nunca te he nombrado. Yo no sé quién es usted. Yo nunca en mi vida lo he visto”, dijo la jurista.

La defensora agregó que conoce la existencia de un proceso judicial relacionado con la muerte de María Alejandra Esquín, conocida en internet como Baby Demoni. “Solo sé que usted está vinculado a un proceso por un presunto feminicidio. Usted a mí no me va a venir a cohibir. Yo no le tengo miedo a usted”, expresó.

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El informe forense estableció una asfixia por compresión extrínseca del cuello

La controversia se reactivó después de la divulgación de información sobre la necropsia practicada a Baby Demoni. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció como causa de muerte una asfixia por compresión extrínseca del cuello y clasificó el fallecimiento como violento, pendiente de determinación judicial.

En un primer video, Herrera informó que representaba a los familiares de la creadora de contenido y aseguró que actuaría para que se esclareciera el caso. La abogada señaló que el documento de Medicina Legal fue entregado a los allegados de la joven un año después de los hechos.

Sus familiares exigen que se haga justicia y no se cierre la investigación - crédito @baby_demoni_/Instagram

“Hoy les informo a todos que represento los intereses de la familia de Alejandra Esquín, Baby Demoni, quien en vida era una creadora de contenido. Hoy les informo que ella hace un año murió producto de una asfixia, según la necropsia entregada por Medicina Legal a sus familiares”, expresó.

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En esa misma publicación, la jurista sostuvo que, a su juicio, existe una persona que debe responder por lo ocurrido. “Hoy les informo a todos que hay un presunto victimario y este victimario pretende escaparse de la justicia o cree que porque se fue de nuestro país no va a responder por los presuntos delitos cometidos”, afirmó.

Samor One defendió su inocencia y cuestionó los mensajes en redes

Samor One publicó su respuesta después de que los hallazgos forenses volvieran a ubicarlo en el centro de la conversación pública. El artista rechazó las versiones que lo califican como una persona escondida o fuera del alcance de las autoridades.

“Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y ante los ojos de Dios y la ley colombiana yo soy inocente”, expresó el rapero en su video.

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El cantante aseguró que la Fiscalía conoce desde hace un año el documento de necropsia que circuló recientemente en redes y medios. También señaló que, desde su perspectiva, si las pruebas existentes fueran suficientes para imputarle una conducta delictiva, las autoridades ya habrían tomado decisiones en su contra.

“Si ustedes pueden evidenciar la fecha en la que se realizó este procedimiento, el mismo documento dice que fue el 24 de octubre de 2025. Es decir, que la Fiscalía cuenta con este documento desde hace un año”, sostuvo.

El rapero defendió su inocencia, habló de su salida de Colombia y aseguró que la Fiscalía conoce desde 2025 el documento de necropsia - crédito @samor.one/ Instagram

Más adelante, formuló una pregunta sobre la falta de medidas judiciales en su contra: “Si la Fiscalía ya tiene todos estos datos, ha hecho todas estas investigaciones y ha recaudado todas estas pruebas, ¿no creen ustedes lógico que yo ya estaría detrás de unas rejas después de un año de haber pasado este suceso?”.

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Samor One también se refirió a su salida de Colombia. Sin precisar públicamente dónde se encuentra, sostuvo que su paradero es conocido por su defensa y por la Fiscalía. “A las únicas personas que les interesa dónde estoy, y lo saben desde el minuto uno en el que salí del país, son mi abogado y la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

El rapero dirigió parte de su mensaje a Wendy Herrera y cuestionó que ella hablara del caso a través de videos. Samor One pidió que, si la abogada necesitaba decirle algo, recurriera a los canales jurídicos y a su representante legal.

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“Si necesita preguntarme o decirme algo directamente, ya conoce cuáles son los canales autorizados por los cuales puede hacerlo, por medio de mi abogado”, manifestó el artista.

La abogada respondió que no tenía la obligación de buscarlo ni de tramitar declaraciones con él por medio de otros canales, pues insistió en que nunca lo identificó por su nombre en el primer video. “Yo no tengo que ubicarlo a usted por ningún canal. ¿Es que te crees guapo de verdad? ¿Te crees guapo de verdad porque comes candela y eres Satanás?”, dijo.

Herrera sostuvo que la interpretación de Samor One sobre el destinatario de su pronunciamiento es una decisión personal del cantante. “Yo no tengo por qué ubicarlo a usted por ningún canal porque es que yo nunca lo he nombrado a usted. Si usted se está autoincriminando, es su problema”, afirmó.

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La abogada reiteró que no se siente intimidada y que seguirá representando a la familia de Baby Demoni - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

La penalista también negó que el artista pueda intimidarla y reiteró que seguirá trabajando para la familia de la creadora de contenido. “Estás acostumbrado a meterte con las mujeres. Yo no te tengo miedo, papá lindo. A mí no me vas a venir a amedrentar. Yo soy abogada penalista y voy a dar la bienvenida a la patria milagro”, expresó.

La investigación por la muerte de Baby Demoni sigue en curso. Mientras la familia reclama que se establezca si hubo intervención de terceros, Samor One mantiene su defensa de inocencia. La determinación sobre eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades judiciales.