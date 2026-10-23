⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

Khloé Kardashian recordó cuando Kris Jenner decía que era colombiana y hablaba español en casa -. crédito Visuales IA Infobae

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El clan Kardashian-Jenner volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por una anécdota familiar que Khloé Kardashian compartió sobre su madre, Kris Jenner, durante un episodio de The Kardashians. La empresaria recordó que, cuando ella y sus hermanas eran niñas, su madre les decía que tenía distintas nacionalidades, entre ellas la colombiana.

La conversación surgió mientras Khloé hablaba con Jenner ante las cámaras. La integrante de la familia Kardashian le preguntó a su madre si recordaba haber asegurado años atrás que era colombiana. Kris negó inicialmente tener presente ese episodio, por lo que su hija decidió llamar a Kylie Jenner para intentar confirmar la versión.

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“¿Recuerdas cuando me decías que eras colombiana? ¿Sí recuerdas eso? No lo recuerdas, voy a llamar a Kylie”, le dijo Khloé a su madre en el fragmento que comenzó a circular en plataformas digitales.

Durante la llamada, Khloé le pidió a Kylie que respondiera con sinceridad si Kris había dicho en algún momento que poseía una nacionalidad que probablemente no tenía. La menor de las hermanas Jenner respondió de forma afirmativa y sostuvo que esa clase de comentarios había ocurrido en varias oportunidades.

Khloé Kardashian dijo que Kris Jenner hablaba español cuando ellas estudiaban

Después de la conversación con Kylie, Khloé profundizó en el recuerdo durante una entrevista individual para el programa. Según contó, Kris les habló de un supuesto origen colombiano cuando ellas estaban en edad escolar y utilizaba algunas expresiones en español dentro de la casa.

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“Cuando estaba estudiando, mi mamá definitivamente me dijo que era colombiana, y podría ser. Nos hablaba en español, pero su español no es bueno”, comentó Khloé ante las cámaras, entre risas.

El intercambio se difundió ampliamente entre seguidores latinoamericanos de la familia, que reaccionaron a la referencia a Colombia y a la manera en que las hermanas recordaron las historias que su madre les contaba durante su infancia.

El momento que se hizo viral en redes sociales dejó miles de comentarios en redes sociales, varios de ellos celebrando el sentido del humor de Jenner. “Mi tía Kris, ella comió sancocho conmigo por allá en el año 2006 después de una batalla de flores; la extraño bastante”, “Ellas son paisas”, “Ella vive por El Golf en Barranquilla”, “Así es! recuerdo que mi mamá me contaba que teníamos una tía en los Estados Unidos que era Millonaria”, “tan bella mi Tía hace años que no la veo”, (Sic) dicen las reacciones más virales.

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