El viceministro de Ambiente Gustavo Adolfo Guerrero figuraba como especialista en un programa que no terminó: tuvieron que actualizar su hoja de vida

El 13 de agosto de 2026 se anunció la designación de Gustavo Adolfo Guerrero por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en sus redes sociales - créditos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible/Facebook | Ministerio de Ambiente/sitio web

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó la hoja de vida publicada de su viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, después de que una investigación de Casa Macondo que cuestionó la inclusión de una especialización en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana que el funcionario no habría culminado.

Según la publicación realizada por el mismo portal, el directorio institucional de la cartera presentaba a Guerrero Ruiz como abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Constitucional de la Javeriana.

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Sin embargo, José Fernando Murillo Zuluaga, director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Pontificia Universidad Javeriana, le confirmó al mismo medio que el hoy viceministro estuvo matriculado en el segundo período de 1998 en el programa de Especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional, pero que no obtuvo el título.

La cartera ambiental atribuyó la información incluida en su portal a un “error de interpretación” del equipo de comunicaciones y anunció que la corregiría. Horas después, la biografía institucional de Guerrero Ruiz fue modificada.

Guerrero Ruiz es uno de los dos viceministros que secundan a Fabio Arjona Hincapié, además de David Olarte Amaya - crédito Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible/Facebook

El título aparecía en la página del Ministerio y en otros perfiles públicos

La especialización cuestionada no solo figuraba en la ficha del Ministerio de Ambiente.

De acuerdo con el informe de la unidad investigativa del portal, el antecedente también aparecía en el perfil de LinkedIn de Guerrero Ruiz y se mencionaba en el portal de su firma de abogados, Guerrero Ruiz Legal.

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En esa página, que actualmente no está disponible, se presentaba al funcionario como abogado del Externado con estudios de especialización en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes y en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Javeriana.

La información también habría sido replicada por organizaciones y medios, entre ellos La Silla Vacía y la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), sin aclarar que Guerrero Ruiz no se graduó de la especialización en la Javeriana.

El 13 de agosto de 2026 se anunció a Guerrero como "especialista en Derecho Comercial y Constitucional" en la cuenta de Facebook del Ministerio de Ambiente - crédito Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El 13 de agosto, la cuenta de Facebook del Ministerio de Ambiente anunció su llegada al viceministerio y lo describió como “especialista en Derecho Comercial y Constitucional”.

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Esa referencia también fue ajustada después de las consultas del medio.

El Ministerio dijo que se trató de un error de interpretación

La respuesta oficial fue entregada por María Andrea Solano Behaine, integrante de la oficina de comunicaciones del Ministerio de Ambiente.

La funcionaria sostuvo que la referencia a la especialización en Derecho Constitucional fue producto de un error.

“La publicación que se dio en la página web fue por un error de interpretación de mi equipo y ya estamos corrigiéndolo”, afirmó Solano, que respondió luego de que el viceministro remitió la petición a la oficina de prensa.

En el sitio web del Ministerio de Ambiente se compartió un boletín en el que se hizo la aclaración sobre el perfil del viceministro Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz - crédito Ministerio de Ambiente/sitio web

Guerrero Ruiz trabajó en entidades públicas y fue docente de una especialización constitucional

Antes de llegar al Ministerio de Ambiente, Guerrero Ruiz trabajó en la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia. También ha ejercido como asesor jurídico y profesor universitario.

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De acuerdo con la publicación del mismo portal, a finales de 2024 fue profesor de cátedra en la Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda, a pesar de no haber obtenido el título de la Javeriana.

El caso se sumó a otro citado por el mismo medio, y que señaló a Reynaldo José D’Silva Uribe, viceministro de Vivienda, quien, según esa publicación, se presentaba con una maestría de la Universidad Externado de Colombia que no había terminado.