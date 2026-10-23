Colombia

Imágenes de la impresionante avalancha que colapsó cuatro puentes en Santander: hay más de 100 familias afectadas y pérdidas millonarias

La Alcaldía solicitó al Gobierno nacional el envío de maquinaria, ayuda humanitaria y recursos para atender la emergencia

Según el alcalde del municipio, Ángel Ferney Villamizar, las pérdidas se estiman en cerca de $1.000 millones - crédito Suministrado infobae

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El 23 de octubre de 2026 las lluvias provocaron una avalancha que afectó la infraestructura vial y el acueducto de la vereda Sisota, en Guaca, Santander, donde 120 familias permanecen sin agua potable. El evento dejó cuatro puentes con daños, dos viviendas afectadas y restricciones de movilidad en áreas rurales del municipio.

El balance preliminar también registra pérdidas en la actividad agrícola y piscícola. La emergencia destruyó 10.000 alevinos de trucha y afectó 10 hectáreas de cultivos de papa, cebolla y ajo. Las pérdidas económicas superan los $ 1.000 millones, según el reporte de las autoridades locales.

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El cierre de una vía dificulta el acceso a la vereda Sisota

Avalancha en Guaca, Santander, por lluvias provocó daños en cuatro puentes, pérdidas millonarias y más de 100 familias afectadas - crédito suministrado
Avalancha en Guaca, Santander, por lluvias provocó daños en cuatro puentes, pérdidas millonarias y más de 100 familias afectadas - crédito suministrado

La vía que conecta Guaca, Los Ranchos y Sisota permanece cerrada debido a los daños ocasionados por la avalancha. La situación limita el desplazamiento de los habitantes rurales y complica la llegada a los sectores donde se concentraron las afectaciones.

El alcalde de Guaca, Ángel Ferney Villamizar, indicó en rueda de prensa que el municipio requiere maquinaria amarilla, utilizada en construcción y minería, para intervenir los corredores rurales. El mandatario informó daños en el alcantarillado, una batea y dos puentes peatonales, además de las pérdidas en los cultivos.

A la par, señaló que la afectación del acueducto de Sisota dejó sin suministro a las familias de la vereda. “Los daños en el acueducto mantienen a 120 familias sin agua potable”, afirmó.

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La Alcaldía pidió apoyo para restablecer la movilidad y el agua

Además de carrotanques inservibles, la Ungrd adquirió tanques de agua defectuosos - crédito Colprensa
La Alcaldía solicitó al Gobierno nacional el envío de maquinaria, ayuda humanitaria y recursos para atender la emergencia - crédito Colprensa

La Alcaldía de Guaca solicitó a la Gobernación de Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Agricultura el envío de maquinaria, ayuda humanitaria y recursos para atender la emergencia.

Las autoridades buscan habilitar las vías afectadas, recuperar el suministro de agua y brindar apoyo a los hogares damnificados. El alcance de las intervenciones dependerá de la evaluación técnica de los daños y de la disponibilidad de recursos.

Municipios cercanos mantienen vigilancia sobre varios ríos

La situación también mantiene en alerta a las autoridades de San Andrés, Cerrito y Suratá. En esos municipios se vigilan los ríos El Congreso, Servitá y Suratá, respectivamente, ante las lluvias que persisten en la zona del páramo del Almorzadero.

Los organismos de socorro recomendaron no acercarse a las riberas de ríos y quebradas, evitar el paso por puentes o vías con daños y seguir las instrucciones oficiales mientras continúan las precipitaciones.

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