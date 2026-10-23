Colombia

Iván Cancino habría pedido la renuncia de viceministros del Ministerio del Interior que fueron defendidos por Rodrigo Lara en su carta de despedida: de quiénes se trata

La solicitud alcanza a los funcionarios Carlos Eduardo Gechem y Pedro Roa, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional

El alto funcionario asumirá temporalmente las funciones de esta cartera mientras Alejandro Ordóñez se incorpora al organismo - crédito AFP/Reuters
El alto funcionario asumirá temporalmente las funciones de esta cartera mientras Alejandro Ordóñez se incorpora al organismo - crédito AFP/Reuters
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El relevo en el Ministerio del Interior abrió un periodo de transición para los viceministros y directores de la entidad. El ministro encargado, Iván Cancino, les pidió presentar sus renuncias después de la salida de Rodrigo Lara, pero mantendrá a los funcionarios en sus cargos hasta que el designado para liderar la cartera, Alejandro Ordóñez, asuma sus funciones.

Las dimisiones no serán aceptadas de inmediato, explicó La FM. La medida busca evitar una parálisis administrativa durante el cambio de mando y dejar en manos del próximo titular la decisión sobre el equipo que lo acompañará.

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Ordóñez se encuentra en Washington y deberá regresar a Colombia para tomar posesión del cargo. Fuentes citadas por la emisora señalaron que el Gobierno adelanta los procedimientos necesarios para concretar su llegada al ministerio.

Los funcionarios nombrados hace 76 días quedan a la espera de la decisión

La solicitud de renuncia alcanza a funcionarios que llegaron a la cartera hace 76 días, algunos de ellos tras dejar otros empleos. Entre los nombres mencionados están Carlos Eduardo Gechem, con doctorado, y Pedro Roa, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y experto en derecho constitucional.

Lara respaldó esos nombramientos en la carta con la que se despidió del cargo. El exministro defendió la trayectoria de ambos funcionarios, cuyas designaciones habían recibido cuestionamientos, y repasó parte de las tareas que realizó durante su gestión.

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Lara fue citado al Palacio de Nariño antes de conocer la decisión

Lara fue citado al Palacio de Nariño antes de conocer la decisión de su salida del Ejecutivo - crédito Instagram de Rodrigo Lara
Lara fue citado al Palacio de Nariño antes de conocer la decisión de su salida del Ejecutivo - crédito Instagram de Rodrigo Lara

Según la información difundida por la cadena radial, Lara recibió un mensaje por WhatsApp para asistir al Palacio de Nariño. Acudió convencido de que participaría en una reunión habitual, pero allí una tercera persona le comunicó que el presidente Abelardo de la Espriella solicitaba su renuncia.

Esa versión contradice los rumores de que se enteró de su salida por la red social X o mediante un mensaje de despido. Personas cercanas al exministro indicaron que considera injusta la decisión y que espera conversar con el mandatario, a cuya campaña se sumó desde el comienzo.

De la Espriella reconoció en la carta de despedida la labor de Lara y señaló que podrá prestar otros servicios al país. El mensaje alimentó las especulaciones sobre el futuro político del exfuncionario, incluida una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá o su llegada a otra posición en el Gobierno.

Por ahora, Lara no prevé apartarse de la actividad política, mientras Ordóñez define quiénes continuarán al frente de las dependencias del Ministerio del Interior.

Las opiniones que tenía Rodrigo Lara sobre Alejandro Ordoñez, su reemplazo en el Ministerio del Interior

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exministro del Interior hizo fuertes comentarios sobre Alejandro Ordoñez desde el 2013 - crédito @A_OrdonezM/@cedemocratico/X

El relevo reavivó publicaciones de 2013 en las que el ahora exministro del Interior Rodrigo Lara cuestionaba duramente a Ordóñez, entonces procurador general de la Nación, y reclamaba su renuncia por considerar que utilizaba el cargo con fines políticos.

“Qué inmenso favor le haría el Procurador al gobierno renunciando. Ordóñez es peligroso en la procuraduría, no en la política”, escribió Lara en uno de esos mensajes publicados hace 13 años.

Las críticas de Lara se concentraban en la actuación del entonces jefe del Ministerio Público durante las elecciones que concluyeron con la reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Conforme a sus declaraciones, Ordóñez podía intervenir de manera desproporcionada sobre dirigentes políticos.

“Sergio Fajardo no podrá moverse ni un milímetro, pq de lo contrario el Procurador Ordóñez, lo sanciona por participación o cualquier otra”, publicó el entonces excongresista.

Lara también cuestionó los nombramientos realizados durante la gestión de Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación, a los que se refirió como puestos otorgados “a dedo”, y puso en duda los salarios asignados a algunos funcionarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Rodrigo Lara solicitó en 2013 la renuncia de Alejandro Ordóñez a la Procuraduría General de la Nación - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Otro de sus reparos aludía a un presunto encuentro entre el exprocurador y personas involucradas en el caso de corrupción Odebrecht, mientras se desarrollaba una confrontación política entre Ordóñez y Santos. “Ordóñez, el Procurador que no vio ni controló nada. Tiempo si tuvo, no obstante, para recibir a resposables de Odebrecht en su despacho”, afirmó el abogado y político colombiano.

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