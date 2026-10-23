Deportes

Así fue el impresionante gol de Edwin Cardona contra Nacional desde la mitad de cancha: “No hay mucho más que decir sobre él”

El volante abrió el marcador para el “Rey de Copas” (apodo de Atlético Nacional) con un golazo desde la mitad de la cancha del Atanasio Girardot ante Deportivo Pasto

Lucas González elogió al volante con paso en Boca Juniors y la selección Colombia-crédito Dimayor/YouTube
Guardar

El 22 de octubre de 2026, Nacional goleó por 3-0 al Deportivo Pasto por la Liga BetPlay y contó con el protagonismo del volante Edwin Cardona tras anotar un golazo desde la mitad de la cancha, dejando al portero Geovanni Banguera sin respuesta.

Por esta razón, tanto Cardona como Lucas González, técnico del cuadro “Verdolaga” hablaron sobre la anotación que abrió el camino de la victoria y le dieron el liderato al 18 veces campeón del fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

El volante se reportó con un golazo desde la mitad de la cancha en la goleada ante Deportivo Pasto-crédito @nacionaloficial/X
El volante se reportó con un golazo desde la mitad de la cancha en la goleada ante Deportivo Pasto-crédito @nacionaloficial/X

En la rueda de prensa, Lucas González respondió a las consultas sobre el golazo que marcó el número 10 del verde de la montaña y se mostró agradecido por contar con él:

“Edwin es un excelente jugador. No hay mucho más que pueda decir sobre él. La carrera que ha hecho internacionalmente, representando a nuestra selección en un proceso muy exitoso, habla por sí sola”, dijo.

Y añadió: “Afortunadamente para nosotros, se pone la camiseta de Atlético Nacional, el club que ama y del que es hincha. Mi trabajo es igual con todos los futbolistas. Edwin es un jugador al que le gusta la exigencia, las normas claras y los entornos de alta competencia. Cuando las cosas no están tan claras y no todos tienen el mismo nivel de exigencia, es cuando las cosas no van bien con él”, completó.

PUBLICIDAD

González explicó que Cardona es un líder nato en el terreno de juego y criticó a las personas que cuestionan su estilo de juego:

“Edwin es un líder en todo el sentido de la palabra. Cuando está en el campo, el equipo no solo tiene más probabilidades de hacer goles, sino también menos de recibirlos. Eso de que ralentiza el juego o de que no se puede jugar con él porque el equipo sufre es algo que dicen personas a las que, por algún motivo, Edwin no les cae bien o que lo critican simplemente por criticarlo”, analizó.

Así reaccionó Edwin Cardona a su golazo

El volante se reportó con un golazo desde la mitad de la cancha en la goleada ante Deportivo Pasto-crédito @nacionaloficial/X
El volante se reportó con un golazo desde la mitad de la cancha en la goleada ante Deportivo Pasto-crédito @nacionaloficial/X

En charla con el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, Cardona explicó la situación médica que vive su esposa, Carolina Castaño, con respecto a la salud de su pareja, recordando que en 2026 se le detectó un tumor cerebral:

“Como le digo, siempre estaré agradecido con la gente, que me ha apoyado mucho. Fue un semestre muy duro para mí, tanto en lo personal como en lo familiar, por temas de salud de mi esposa. Nos supimos sobreponer a eso y hoy, gracias a Dios, me brindaron la confianza y la oportunidad que quería. Creo que lo he demostrado en la cancha”, dijo.

Temas Relacionados

Edwin CardonaAtlético NacionalNacional vs. PastoLiga BetPlayLucas GonzálezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es la prioridad”

La entidad pública emitió un comunicado de prensa en el cual dio a conocer la citación a los administradores del máximo escenario para los bogotanos

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es la prioridad”

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

El “Rey de Copas” se hizo fuerte ante el cuadro “Volcánico” y se clasificó a las finales de Navidad del fútbol colombiano, además de compartir en la cima con el Deportivo Cali, superándolo en la posición por diferencia de gol

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

El “Gigante de Baviera” no contará con el “Guajiro” debido a una lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo en el juego ante Arsenal por Champions League

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

El volante de los brasileños jugó 64 minutos y se perdió la serie de penales en la que el atacante de los argentinos falló su cobro, pero lo salvaron las atajadas de Fernando Muslera para vencer 3-2

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras

Flamengo y Estudiantes se enfrentaron en el estadio Maracaná, en la segundo semifinal del certamen, y definieron al equipo que se verá con el volante colombiano en Montevideo el 28 de noviembre

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Karina García habló “largo y tendido” sobre su embarazo, junto a su hijo Valentino: “He tenido como cuatro cambios de fecha”

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Deportes

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es la prioridad”

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es la prioridad”

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras