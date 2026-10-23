Así fue el impresionante gol de Edwin Cardona contra Nacional desde la mitad de cancha: “No hay mucho más que decir sobre él”

Lucas González elogió al volante con paso en Boca Juniors y la selección Colombia-crédito Dimayor/YouTube

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El 22 de octubre de 2026, Nacional goleó por 3-0 al Deportivo Pasto por la Liga BetPlay y contó con el protagonismo del volante Edwin Cardona tras anotar un golazo desde la mitad de la cancha, dejando al portero Geovanni Banguera sin respuesta.

Por esta razón, tanto Cardona como Lucas González, técnico del cuadro “Verdolaga” hablaron sobre la anotación que abrió el camino de la victoria y le dieron el liderato al 18 veces campeón del fútbol colombiano.

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El volante se reportó con un golazo desde la mitad de la cancha en la goleada ante Deportivo Pasto-crédito @nacionaloficial/X

En la rueda de prensa, Lucas González respondió a las consultas sobre el golazo que marcó el número 10 del verde de la montaña y se mostró agradecido por contar con él:

“Edwin es un excelente jugador. No hay mucho más que pueda decir sobre él. La carrera que ha hecho internacionalmente, representando a nuestra selección en un proceso muy exitoso, habla por sí sola”, dijo.

Y añadió: “Afortunadamente para nosotros, se pone la camiseta de Atlético Nacional, el club que ama y del que es hincha. Mi trabajo es igual con todos los futbolistas. Edwin es un jugador al que le gusta la exigencia, las normas claras y los entornos de alta competencia. Cuando las cosas no están tan claras y no todos tienen el mismo nivel de exigencia, es cuando las cosas no van bien con él”, completó.

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González explicó que Cardona es un líder nato en el terreno de juego y criticó a las personas que cuestionan su estilo de juego:

“Edwin es un líder en todo el sentido de la palabra. Cuando está en el campo, el equipo no solo tiene más probabilidades de hacer goles, sino también menos de recibirlos. Eso de que ralentiza el juego o de que no se puede jugar con él porque el equipo sufre es algo que dicen personas a las que, por algún motivo, Edwin no les cae bien o que lo critican simplemente por criticarlo”, analizó.

Así reaccionó Edwin Cardona a su golazo

El volante se reportó con un golazo desde la mitad de la cancha en la goleada ante Deportivo Pasto-crédito @nacionaloficial/X

En charla con el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, Cardona explicó la situación médica que vive su esposa, Carolina Castaño, con respecto a la salud de su pareja, recordando que en 2026 se le detectó un tumor cerebral:

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“Como le digo, siempre estaré agradecido con la gente, que me ha apoyado mucho. Fue un semestre muy duro para mí, tanto en lo personal como en lo familiar, por temas de salud de mi esposa. Nos supimos sobreponer a eso y hoy, gracias a Dios, me brindaron la confianza y la oportunidad que quería. Creo que lo he demostrado en la cancha”, dijo.