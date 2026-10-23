Colombia

Abogado de estadounidense acusado falsamente de abusar de un menor en el balcón de un apartamento en Bogotá reveló que terminó el proceso de adopción: “Vive ahora en Texas”

Varios vecinos afirmaron haber observado desde la calle y balcones cercanos una posible agresión contra un niño. La denuncia derivó en la llegada de patrullas policiales y de unidades de la Undmo, ante la concentración de personas que exigían conocer la identidad del señalado y pedían protección para los menores

Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X
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La defensa del ciudadano estadounidense señalado por vecinos de un edificio del norte de Bogotá por un presunto caso de abuso contra menores sostuvo que se trató de una acusación errónea. El abogado Fabio Humar aseguró que el hombre y su esposa habían adoptado a tres hermanos en Colombia y que fueron víctimas de una persecución durante el procedimiento policial.

El abogado sostuvo que la pareja completó una adopción de tres hermanos

En una entrevista con Caracol Radio, Humar afirmó que el ciudadano estadounidense llegó a Colombia junto a su esposa para adoptar a los tres menores, una gestión que describió como poco habitual por tratarse de hermanos de distintas edades.

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“Estos gringos vinieron por tres niños, uno de ellos grande. Era una cosa muy difícil”, señaló el abogado. Según explicó, las entidades que intervienen en estos procesos suelen buscar que los hermanos permanezcan juntos, aunque en algunos casos los menores terminan bajo el cuidado de familias distintas.

Humar sostuvo que su cliente continuó con el trámite pese a las dificultades y que posteriormente se radicó con los niños en Texas, Estados Unidos. “Se quedó, terminó su adopción y vive ahora en Texas”, afirmó.

La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X
La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X

El defensor también relató que el hombre no hablaba español y que, en medio de la intervención de vecinos y autoridades, no comprendía qué ocurría. “Imagínese usted en Kazajistán adoptando un niño y de pronto ve una turba afuera queriendo lincharlo”, dijo.

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Consultado sobre eventuales responsabilidades de quienes alertaron a la comunidad, Humar aseguró que ya se firmaron dos acuerdos de indemnización, aunque no aportó detalles sobre las partes involucradas ni sobre los términos de esos arreglos.

La denuncia de los vecinos activó un operativo en el edificio Niido.

El episodio ocurrió el domingo 14 de junio, cuando residentes del edificio Niido, ubicado en la calle 106A con avenida 19, alertaron a la Policía Nacional de Colombia por comportamientos que consideraron sospechosos dentro de un apartamento.

Varios vecinos afirmaron haber observado desde la calle y balcones cercanos una posible agresión contra un niño. La denuncia derivó en la llegada de patrullas policiales y de unidades de la Undmo, ante la concentración de personas que exigían conocer la identidad del señalado y pedían protección para los menores.

Un grupo de vecinos exigió identificar al señalado y pidió protección para los menores, mientras el detenido permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble hasta que se completaron verificaciones y se aseguró su salida - crédito @dianadiago / x

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, informó entonces que los uniformados hallaron en el apartamento a tres menores de 4, 7 y 15 años. Los niños fueron trasladados a un centro asistencial para recibir valoración médica y acompañamiento psicológico.

En el lugar se encontraba un ciudadano estadounidense de 35 años, quien fue conducido ante la Fiscalía General de la Nación mientras avanzaban las verificaciones iniciales. El hombre permaneció cerca de tres horas dentro del edificio antes de que las autoridades aseguraran su salida.

El Icbf activó la ruta de protección para los tres menores

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó que activó la ruta de atención inmediata por una presunta situación de violencia sexual y asignó un equipo de Defensoría de Familia para verificar los derechos de los menores.

La exdirectora de la entidad, Astrid Cáceres, pidió evitar especulaciones mientras avanzaban las indagaciones. También aclaró que el organismo encargado del proceso de adopción mencionado en el caso era Iapas y no el Icbf.

Aclaración desde el Icbf - crédito @AstridCaceresC / X
Aclaración desde el Icbf - crédito @AstridCaceresC / X

En las primeras horas de la investigación, Noticias Caracol informó que el ciudadano estadounidense habría adoptado a los tres menores en Colombia. La Fiscalía debía establecer las condiciones del proceso de adopción, así como las circunstancias que motivaron la denuncia de los residentes.

Caro indicó en ese momento que el extranjero sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente por presuntos hechos de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La versión entregada después por su abogado plantea que el señalamiento no derivó en una responsabilidad penal y que el hombre fue afectado por una acusación formulada en medio de la conmoción de los vecinos.

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