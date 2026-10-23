Grupo Nutresa comprará Presto tras la liquidación judicial ordenada por la Superintendencia de Sociedades: qué pasará con los locales y los trabajadores

Nutresa firmó un contrato mediante su filial Ircc para adquirir Presto como una unidad económica productiva - crédito Fabio López Sierra/Google Maps

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Nutresa firmó el jueves 22 de octubre de 2026 un contrato para adquirir Presto mediante su filial Ircc, nueve días después de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S. (Frayco), operadora de la cadena.

La operación contempla los puntos de venta, la planta y los centros de producción, mientras los restaurantes abiertos continuarán atendiendo durante la preparación del relanzamiento de la marca.

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La compra se realizó como una unidad económica productiva, una modalidad que permite conservar la operación sin asumir los pasivos ni los litigios de la sociedad en liquidación. El valor de la transacción no fue revelado y el cierre quedó sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de acuerdos.

Presto se incorporará al negocio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, junto con El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. La cadena funcionará como una marca independiente, con identidad y propuesta de valor propias.

La compañía prevé definir durante las próximas semanas un plan de fortalecimiento que priorizará la continuidad laboral, el vínculo con proveedores y la adaptación de los productos históricos de Presto a las tendencias actuales de consumo. La transacción incluye la sustitución patronal de los empleados.

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La liquidación judicial tras el fracaso de la reorganización

La operación comprende 114 puntos de venta, una planta de procesados y centros de producción en 29 ciudades - crédito Presto

La crisis de Presto se había iniciado en julio de 2023, cuando Frayco se acogió a la Ley 1116 de insolvencia. En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó un acuerdo de reorganización respaldado por el 81,39% de los acreedores para atender obligaciones cercanas a $31.000 millones en seis años.

El acuerdo no logró estabilizar las finanzas de la empresa. El 30 de septiembre, la compañía solicitó su propia liquidación al reconocer que había perdido la condición de negocio en marcha, sufría una caída de su flujo de caja y no podía cumplir obligaciones posteriores a la reorganización.

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La autoridad decretó la liquidación el 13 de octubre, nombró como liquidadora a Mónica Macías y reportó activos por aproximadamente $46.943 millones. Seis días después autorizó mantener abiertos los restaurantes y la planta para facilitar la venta del negocio como una unidad en funcionamiento.

Los ingresos de la cadena descendieron de $139.077 millones antes de la pandemia a cerca de $109.000 millones en 2025. Entre los factores del deterioro figuraron la inflación, las altas tasas de interés, los efectos de la pandemia, la competencia de cadenas internacionales y hamburgueserías artesanales, y los costos fijos de su red de locales.

La unidad adquirida cuenta con 114 puntos de venta: 86 abiertos y 28 cerrados, además de una planta de procesados, centros de producción en 29 ciudades y un centro logístico en Bogotá. De acuerdo con un documento del expediente citado por La República, entre enero y septiembre de 2026 la operación tuvo un Ebitda de $1.994 millones: 51 locales rentables aportaron $5.464 millones, mientras 63 establecimientos restaron $3.469 millones.

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La cifra de empleos involucrados presenta diferencias. El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en su cuenta de X que la adquisición preservaría 700 puestos de trabajo, mientras que el expediente de liquidación registraba una nómina de 599 colaboradores cuando la liquidadora solicitó suspender algunos efectos del proceso.

El cuarto propietario de una cadena fundada en Chapinero

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de Frayco tras el fracaso del acuerdo de reorganización - crédito captura pantalla/Presto/YouTube

Presto abrió su primer local en 1981 en Chapinero, Bogotá, como un negocio del Grupo Santo Domingo a través de Valores Bavaria. Frayco, una sociedad creada por antiguos franquiciados, la compró en 2002; una década después pasó al fondo costarricense Mesoamérica Investment, y Nutresa se convertirá en su cuarto propietario.

La marca cumple 45 años con productos como sus hamburguesas clásicas, el sándwich de jamón y queso, el pie de manzana y la salsa Presto. El plan anunciado busca preservar esos atributos mientras actualiza la experiencia de consumo.

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Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, sostuvo que la compra representa una apuesta por la industria de restaurantes y el empleo regional. “Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia”, afirmó en declaraciones recogidas por El tiempo.

El directivo añadió: “Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”.

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Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, planteó que la estrategia buscará recuperar a los consumidores que crecieron con la cadena y atraer a nuevos públicos. “Sus hamburguesas originales, su icónica salsa y ese sabor que muchos reconocen desde el primer bocado son un patrimonio que vamos a cuidar”, dijo.

La ampliación de Nutresa en el mercado de hamburguesas

Grupo Nutresa pasará a ser el cuarto propietario de la cadena desde su fundación en 1981 en Chapinero - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La incorporación de Presto refuerza la presencia de Nutresa en una categoría liderada por El Corral. En 2025, esa cadena facturó $791.204 millones y operaba 292 establecimientos, frente a los $759.836 millones registrados por McDonald’s y los $139.740 millones de Burger King.

Presto ocupó el cuarto lugar, con ingresos por $108.629 millones. En conjunto, El Corral y Presto alcanzaron $899.833 millones, una diferencia superior a $140.000 millones frente a McDonald’s, su competidor más cercano.

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Grupo Nutresa cerró 2025 con ventas superiores a 20,6 billones de pesos, más de 160 marcas, presencia en más de 80 países, 47 plantas de producción y más de 47.000 colaboradores. Su portafolio incluye proteínas, galletas, chocolates, café, pastas, snacks, helados y alimentos al consumidor.

La Superintendencia de Industria y Comercio no había informado si la operación requerirá revisión. En 2014, la entidad aprobó sin condiciones la compra de El Corral por parte de Nutresa, al concluir que las empresas competían de manera limitada.