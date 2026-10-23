Estados Unidos alista nuevas medidas tras el retiro de visas a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a 6 políticos procesados por corrupción y enriquecimiento ilícito

Guardar

Agentes federales de Estados Unidos viajaron a Colombia para recopilar información sobre personas vinculadas, según fuentes consultadas por El Tiempo, con presuntos hechos de corrupción pública, narcotráfico, soborno transnacional y posibles contactos con organizaciones narcoterroristas que interesan a las autoridades estadounidenses.

La visita se produjo mientras Washington adopta medidas migratorias y administrativas contra varias figuras colombianas. Entre ellas, el retiro de visas, una decisión que, de acuerdo con informantes cercanos a los casos, puede anteceder sanciones adicionales o investigaciones penales en ese país.

PUBLICIDAD

La información incluye aportes de exfuncionarios del gobierno Petro

Los agentes escucharon a un exviceministro y contrastaron datos que funcionarios en ejercicio y antiguos integrantes del gobierno de Gustavo Petro habrían entregado en Washington y Miami. Conforme a esa versión, algunos de esos declarantes estarían dispuestos a colaborar a cambio de beneficios jurídicos, informó el diario.

Las pesquisas abarcarían al menos cinco líneas de investigación. Fuentes conocedoras del proceso señalaron que la identificación de los sancionados ofrece indicios sobre los asuntos que busca establecer Estados Unidos y sobre la posible ampliación de sus indagaciones.

Un informador consultado en Miami comparó el escenario con los casos del empresario colombiano Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. “Tuvimos que esperar varios años para procesar al barranquillero Álex Saab y a su socio bogotano Álvaro Pulido, pero ya están en cárceles de Washington”, afirmó al medio citado. La misma fuente sostuvo que la cancelación de una visa puede preceder a sanciones administrativas y la presentación de una acusación formal.

PUBLICIDAD

Los retiros de visa alcanzaron a exfuncionarios, congresistas y dirigentes locales

Estados Unidos revocó la visa a Ricardo Roa y otros seis políticos colombianos - crédito Visuales IA

Entre los afectados recientemente registra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol. También se reportó la pérdida de visa de Wadith Manzur, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique, representante electa; Julio Elías Chagüi Flórez, exsenador, y Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora. Los cuatro afrontan procesos relacionados con la presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La lista incluye a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, procesado por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y enriquecimiento ilícito, y a José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado, investigado por sus posibles nexos con la llamada Oficina de Envigado.

PUBLICIDAD

La ex primera dama Verónica Alcocer dijo que su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), el 24 de octubre de 2025, corresponde a un expediente distinto del que motivó sanciones contra Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro Burgos y el exministro del Interior Armando Benedetti.

La financiación de la campaña aparece entre los asuntos bajo revisión

Nicolás Petro Burgos, el contratista Euclides Torres y Roa comparten un elemento señalado en los procesos: las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. Torres perdió su visa en una segunda ronda de sanciones el 28 de septiembre de 2026, según la información publicada por el diario.

PUBLICIDAD

Roa y Alcocer, por otra parte, aparecen mencionados en actuaciones locales relacionadas con presuntas anomalías en Ecopetrol, acusaciones que ambos han rechazado. En una entrevista con Noticias RCN, Alcocer planteó la posibilidad de que terceros hubieran utilizado su nombre para obtener beneficios en contratos o para intervenir en la designación de cargos dentro del Gobierno.

Estados Unidos también indaga por Xavier Vendrell y Manel Grau

Estados Unidos también indaga por Xavier Vendrell y Manel Grau - crédito @jordigalves/X

Las autoridades colombianas avanzan en mecanismos legales para retirar la nacionalidad a los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau. En paralelo, fuentes citadas por El Tiempo indicaron que autoridades estadounidenses buscan información sobre la conducta de ambos.

El medio también conoció que hubo un intercambio de datos con España, país en el que al menos uno de ellos ha enfrentado procesos penales. Mientras la defensa de Alcocer ha presentado a Grau como “un benefactor cultural en Barcelona”, fuentes en Washington lo consideran un objetivo de interés.

PUBLICIDAD

Las indagaciones abarcan a exintegrantes de la Policía y contratos locales

Las irregularidades de la administración de Daniel Quintero también están siendo investigadas - crédito @Supersalud/X

El alcance de las consultas incluye a antiguos ejecutivos de Ecopetrol, contratistas, funcionarios del anterior cuatrienio y dirigentes regionales. Fuentes en Miami señalaron que los primeros resultados de la información entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, podrían conocerse en las próximas semanas.

Esa información se refiere a presuntos hechos de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero en la capital antioqueña y a posibles conexiones con irregularidades en la petrolera estatal. Además, las preguntas de las autoridades estadounidenses alcanzarían a exintegrantes de la Policía Nacional, políticos relacionados con el caso de la Ungrd y funcionarios de un organismo de control señalados de recibir sobornos para frenar investigaciones.

PUBLICIDAD