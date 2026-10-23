Soldado sobreviviente del accidente de helicóptero contó el drama de estar varios días en la selva del Cauca: “Nos sirvió mucho el entrenamiento en el Ejército”

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional cayó en Inzá, Cauca, durante una misión de abastecimiento - crédito Prensa DAVAA / EJC

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Los 19 militares que viajaban en el helicóptero UH-60 Black Hawk identificado como 2175 sobrevivieron al accidente ocurrido el 19 de octubre de 2026 en una zona rural de Inzá, Cauca. La aeronave cumplía una misión de abastecimiento de tropas y traslado de personal cuando cayó cerca de las 1:43 p. m.

A bordo iban cuatro integrantes de la tripulación y 15 soldados del Batallón de Infantería N.° 7 General José Hilario López, adscrito a la Vigésima Novena Brigada. Los militares recibieron atención médica y psicológica tras el rescate.

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Dos soldados con fracturas fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá

Los heridos de mayor gravedad fueron evacuados en primer lugar. Dos soldados que sufrieron fracturas llegaron al Hospital Militar Central, en Bogotá, mientras que otros cuatro fueron trasladados a centros asistenciales de Popayán.

Los 19 militares que viajaban en el helicóptero UH-60 Black Hawk identificado como 2175 sobrevivieron al accidente ocurrido el 19 de octubre de 2026 en una zona rural de Inzá, Cauca. La aeronave cumplía una misión de abastecimiento de tropas y traslado de personal cuando cayó cerca de las 1:43 p. m. - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Los 13 militares que permanecían junto a los restos del helicóptero fueron evacuados por vía aérea el 21 de octubre hacia Neiva, en Huila. El Ejército informó que estaban estables y que se mantuvieron en el sitio para brindar seguridad a la aeronave mientras se coordinaba la operación de rescate.

La evacuación se extendió durante dos noches debido a las condiciones meteorológicas, la geografía de alta montaña, la vegetación boscosa y las limitaciones para acceder por tierra a la zona de Las Delicias, en Inzá.

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Los sobrevivientes despejaron una zona para permitir el rescate aéreo

Según un informe de Noticias Caracol, los militares instalaron campamentos improvisados entre los árboles derribados durante la caída. El soldado profesional José Manuel Santiago, uno de los sobrevivientes, relató que los heridos que aún podían desplazarse ayudaron a trasladar equipos y a reforzar la seguridad en el lugar.

El soldado profesional José Manuel Santiago, uno de los sobrevivientes del accidente del helicóptero del Ejército en Cauca - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

“Nos sirvió mucho lo que es el entrenamiento acá en el Ejército para eso, para poder sobrevivir en situaciones de esas”, afirmó Santiago al medio. El militar señaló que enfrentaron frío, hambre y falta de condiciones para descansar durante su permanencia en la zona.

Un helicóptero logró acercarse al segundo día, aunque no pudo aterrizar por el clima y las características del terreno. La tripulación dejó provisiones y motosierras para que los soldados despejaran un espacio que facilitara la extracción aérea.

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“Los que estábamos más o menos bien cogimos las máquinas y ayudamos un poco a tumbar árboles, a despejar la zona para que el helicóptero pudiera ingresar”, contó. Los militares tuvieron que cargar a algunos de sus compañeros hasta el punto desde el cual pudieron abordar la aeronave de rescate.

Las causas de la caída permanecen bajo investigación

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, alertó además sobre la presencia de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el área donde ocurrió el accidente.

Las causas de la caída del Black Hawk permanecen bajo investigación. Medios colombianos informaron que la aeronave quedó inutilizada y que sería destruida una vez que concluyan las pericias técnicas.

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terreno. La tripulación dejó provisiones y motosierras para que los soldados despejaran un espacio que facilitara la extracción aérea - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Accidentes de aviones de las Fuerzas Militares en Colombia en 2026

Con corte al 23 de octubre de 2026, el accidente de avión militar confirmado en Colombia fue el del Hércules C-130 FAC 1016, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís en una misión de transporte de tropa y carga. Se precipitó a tierra poco después del despegue y se incendió. El balance consolidado de las Fuerzas Militares fue de 69 fallecidos y 57 heridos, entre los 126 ocupantes: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos integrantes de la Policía Nacional.

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Del total de muertos, 61 pertenecían al Ejército, seis a la Fuerza Aeroespacial y dos a la Policía. La investigación técnica continuaba en curso y no había una causa definitiva establecida. La Fuerza Aeroespacial informó que la aeronave tuvo un descenso no controlado durante la fase de despegue, a unos dos kilómetros del aeropuerto de Caucayá.