Colombia

Soldado sobreviviente del accidente de helicóptero contó el drama de estar varios días en la selva del Cauca: “Nos sirvió mucho el entrenamiento en el Ejército”

Los 13 militares que permanecían junto a los restos del helicóptero fueron evacuados por vía aérea el 21 de octubre hacia Neiva, en Huila. La evacuación se extendió durante dos noches debido a las condiciones meteorológicas, la geografía de alta montaña, la vegetación boscosa y las limitaciones para acceder por tierra a la zona de Las Delicias, en Inzá

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional cayó en Inzá, Cauca, durante una misión de abastecimiento - crédito Prensa DAVAA / EJC
Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional cayó en Inzá, Cauca, durante una misión de abastecimiento - crédito Prensa DAVAA / EJC
Guardar

Los 19 militares que viajaban en el helicóptero UH-60 Black Hawk identificado como 2175 sobrevivieron al accidente ocurrido el 19 de octubre de 2026 en una zona rural de Inzá, Cauca. La aeronave cumplía una misión de abastecimiento de tropas y traslado de personal cuando cayó cerca de las 1:43 p. m.

A bordo iban cuatro integrantes de la tripulación y 15 soldados del Batallón de Infantería N.° 7 General José Hilario López, adscrito a la Vigésima Novena Brigada. Los militares recibieron atención médica y psicológica tras el rescate.

PUBLICIDAD

Dos soldados con fracturas fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá

Los heridos de mayor gravedad fueron evacuados en primer lugar. Dos soldados que sufrieron fracturas llegaron al Hospital Militar Central, en Bogotá, mientras que otros cuatro fueron trasladados a centros asistenciales de Popayán.

Los 19 militares que viajaban en el helicóptero UH-60 Black Hawk identificado como 2175 sobrevivieron al accidente ocurrido el 19 de octubre de 2026 en una zona rural de Inzá, Cauca. La aeronave cumplía una misión de abastecimiento de tropas y traslado de personal cuando cayó cerca de las 1:43 p. m. - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
Los 19 militares que viajaban en el helicóptero UH-60 Black Hawk identificado como 2175 sobrevivieron al accidente ocurrido el 19 de octubre de 2026 en una zona rural de Inzá, Cauca. La aeronave cumplía una misión de abastecimiento de tropas y traslado de personal cuando cayó cerca de las 1:43 p. m. - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Los 13 militares que permanecían junto a los restos del helicóptero fueron evacuados por vía aérea el 21 de octubre hacia Neiva, en Huila. El Ejército informó que estaban estables y que se mantuvieron en el sitio para brindar seguridad a la aeronave mientras se coordinaba la operación de rescate.

La evacuación se extendió durante dos noches debido a las condiciones meteorológicas, la geografía de alta montaña, la vegetación boscosa y las limitaciones para acceder por tierra a la zona de Las Delicias, en Inzá.

PUBLICIDAD

Los sobrevivientes despejaron una zona para permitir el rescate aéreo

Según un informe de Noticias Caracol, los militares instalaron campamentos improvisados entre los árboles derribados durante la caída. El soldado profesional José Manuel Santiago, uno de los sobrevivientes, relató que los heridos que aún podían desplazarse ayudaron a trasladar equipos y a reforzar la seguridad en el lugar.

El soldado profesional José Manuel Santiago, uno de los sobrevivientes del accidente del helicóptero del Ejército en Cauca - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
El soldado profesional José Manuel Santiago, uno de los sobrevivientes del accidente del helicóptero del Ejército en Cauca - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

“Nos sirvió mucho lo que es el entrenamiento acá en el Ejército para eso, para poder sobrevivir en situaciones de esas”, afirmó Santiago al medio. El militar señaló que enfrentaron frío, hambre y falta de condiciones para descansar durante su permanencia en la zona.

Un helicóptero logró acercarse al segundo día, aunque no pudo aterrizar por el clima y las características del terreno. La tripulación dejó provisiones y motosierras para que los soldados despejaran un espacio que facilitara la extracción aérea.

“Los que estábamos más o menos bien cogimos las máquinas y ayudamos un poco a tumbar árboles, a despejar la zona para que el helicóptero pudiera ingresar”, contó. Los militares tuvieron que cargar a algunos de sus compañeros hasta el punto desde el cual pudieron abordar la aeronave de rescate.

Las causas de la caída permanecen bajo investigación

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, alertó además sobre la presencia de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el área donde ocurrió el accidente.

Las causas de la caída del Black Hawk permanecen bajo investigación. Medios colombianos informaron que la aeronave quedó inutilizada y que sería destruida una vez que concluyan las pericias técnicas.

terreno. La tripulación dejó provisiones y motosierras para que los soldados despejaran un espacio que facilitara la extracción aérea - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
terreno. La tripulación dejó provisiones y motosierras para que los soldados despejaran un espacio que facilitara la extracción aérea - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Accidentes de aviones de las Fuerzas Militares en Colombia en 2026

Con corte al 23 de octubre de 2026, el accidente de avión militar confirmado en Colombia fue el del Hércules C-130 FAC 1016, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís en una misión de transporte de tropa y carga. Se precipitó a tierra poco después del despegue y se incendió. El balance consolidado de las Fuerzas Militares fue de 69 fallecidos y 57 heridos, entre los 126 ocupantes: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos integrantes de la Policía Nacional.

Del total de muertos, 61 pertenecían al Ejército, seis a la Fuerza Aeroespacial y dos a la Policía. La investigación técnica continuaba en curso y no había una causa definitiva establecida. La Fuerza Aeroespacial informó que la aeronave tuvo un descenso no controlado durante la fase de despegue, a unos dos kilómetros del aeropuerto de Caucayá.

Temas Relacionados

Accidente de helicópteroSoldado sobrevivienteTestimonioCaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro se despachó contra Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, y recordó cuando lo sacó de la Alcaldía de Bogotá: “Hay que volverlo a derrotar”

El expresidente afirmó que esa decisión fue posteriormente anulada por la justicia y habló de cómo el caso en el que lo señalaban de irregularidades en el contrato de basuras llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Gustavo Petro se despachó contra Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, y recordó cuando lo sacó de la Alcaldía de Bogotá: “Hay que volverlo a derrotar”

En video quedó cómo un señalado de feminicidio transportó el cadáver de la mujer embarazada en un carro de supermercado y lo abandonó en un parque en Bogotá

El caso se reportó luego de que vecinos informaran de la presencia del objeto abandonado en el parque La Joya (Ciudad Bolívar), y gracias al dictamen de Medicina Legal y los videos recopilados, se determinó que la pareja sentimental del hoy detenido esperaba un bebé

En video quedó cómo un señalado de feminicidio transportó el cadáver de la mujer embarazada en un carro de supermercado y lo abandonó en un parque en Bogotá

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín

La entidad pública emitió un comunicado de prensa en el cual dio a conocer la citación a los administradores del máximo escenario para los bogotanos

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

El “Rey de Copas” se hizo fuerte ante el cuadro “Volcánico” y se clasificó a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Estados Unidos alista nuevas medidas tras el retiro de visas a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a 6 políticos procesados por corrupción y enriquecimiento ilícito

Las autoridades estadounidenses también buscan información sobre la conducta de los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, cercanos a la ex primera dama Verónica Alcocer

Estados Unidos alista nuevas medidas tras el retiro de visas a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a 6 políticos procesados por corrupción y enriquecimiento ilícito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Karina García habló “largo y tendido” sobre su embarazo, junto a su hijo Valentino: “He tenido como cuatro cambios de fecha”

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Deportes

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras