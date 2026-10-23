Colombia

Estados Unidos revocó la visa a Ricardo Roa y otros siete políticos colombianos: qué implicaciones tiene la decisión

La medida impide a los afectados ingresar a territorio estadounidense con los documentos revocados, pero no supone automáticamente investigaciones judiciales ni bloqueos financieros

La cancelación de una visa no equivale a una sanción financiera ni supone el congelamiento automático de cuentas bancarias o activos - crédito Visuales IA
La cancelación de una visa no equivale a una sanción financiera ni supone el congelamiento automático de cuentas bancarias o activos - crédito Visuales IA
Guardar

Estados Unidos anunció la revocatoria de las visas de siete ciudadanos colombianos: Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Yahir Fernando Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur, senador electo; Karen Astrith Manrique, representante a la Cámara electa; Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadores; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

La decisión plantea interrogantes sobre sus consecuencias migratorias, jurídicas y diplomáticas, especialmente frente a las restricciones para ingresar a territorio estadounidense y las diferencias con otras medidas, como las sanciones financieras. Nicolás Garzón, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia que se trata de una determinación discrecional de las autoridades estadounidenses, que tienen la facultad de otorgar y retirar los permisos de entrada a su territorio.

PUBLICIDAD

El académico también se refirió a los posibles efectos de la medida en la relación bilateral entre ambos países.

¿Qué significa que Estados Unidos revoque una visa?

Un escritorio de madera con un formulario de solicitud de visa abierto, un bolígrafo, un pasaporte, gafas y un ordenador portátil.
El experto explicó que la decisión es una facultad discrecional del Gobierno estadounidense y que no implica automáticamente el inicio de procesos judiciales en Colombia o Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La revocatoria implica que el documento deja de ser válido para ingresar a Estados Unidos. En consecuencia, la persona afectada no puede utilizar esa visa para viajar al país y debe tramitar un nuevo permiso si desea solicitarlo en el futuro.

La decisión corresponde a las autoridades estadounidenses y puede adoptarse sin que exista previamente una sentencia judicial contra el titular. Por esa razón, la cancelación de una visa no constituye, por sí misma, una condena penal ni demuestra que la persona haya cometido un delito.

PUBLICIDAD

Garzón explicó que las consecuencias jurídicas inmediatas de la medida son limitadas y se concentran en la restricción migratoria. “Es una decisión que no tiene una implicación legal ni en Colombia ni en Estados Unidos. No significa automáticamente un proceso legal de ninguna naturaleza, en ninguno de los dos países. Es una decisión discrecional del Gobierno de los Estados Unidos el otorgamiento de ese permiso de entrada y, por supuesto, también el su retiro”, señaló el experto a este medio.

Persona con pasaporte en mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La revocatoria de las visas de siete ciudadanos colombianos por parte de Estados Unidos les impide ingresar a territorio estadounidense con los documentos cancelados, pero no constituye por sí misma una condena penal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La revocación del visado tampoco significa que los afectados queden incluidos de manera automática en listas de sanciones financieras internacionales, pues no implica automáticamente el congelamiento de cuentas bancarias, el bloqueo de activos ni la prohibición general de realizar transacciones financieras.

Esas consecuencias pueden derivarse de otras medidas, como la inclusión en la lista de sanciones administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida por su relación con la denominada Lista Clinton.

Sin embargo, aunque una persona quera volver a solicitar una visa nuevamente, la aprobación dependerá de la evaluación de las autoridades consulares y de los requisitos migratorios aplicables. La revocatoria no garantiza que una nueva solicitud sea aceptada.

¿Qué mensaje envía la medida y cómo afecta la relación bilateral?

La medida también tiene implicaciones diplomáticas, pues representa una manifestación de desaprobación del Gobierno estadounidense frente a las conductas que atribuye a los ciudadanos afectados - crédito Alex Brandon/AP
La medida también tiene implicaciones diplomáticas, pues representa una manifestación de desaprobación del Gobierno estadounidense frente a las conductas que atribuye a los ciudadanos afectados - crédito Alex Brandon/AP

La decisión estadounidense también tiene un componente diplomático, pues comunica una posición del Gobierno de ese país frente a los ciudadanos afectados y a las conductas que motivaron el anuncio.

Según las explicaciones sobre la medida, Estados Unidos la relacionó con señalamientos sobre corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico. Estas referencias corresponden a los motivos expuestos por las autoridades estadounidenses y no equivalen, por sí solas, a una declaración judicial de culpabilidad.

El profesor Garzón consideró que la decisión también puede interpretarse como una señal de respaldo político al Gobierno colombiano encabezado por Abelardo de la Espriella, particularmente por los antecedentes de algunos de los sancionados y las diferencias con la administración anterior.

Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Roa, sobre quien el académico señaló que existen elementos adicionales por el papel que desempeñó durante la campaña presidencial de Petro y su posterior llegada a la presidencia de Ecopetrol.

Sin embargo, el experto advirtió que no prevé un cambio estructural en las relaciones entre ambos países como consecuencia exclusiva de esta decisión. “En general tampoco siento que vaya a cambiar nada estructuralmente”, afirmó Garzón.

Temas Relacionados

Revocatoria de visasEstados UnidosCiudadanos colombianosRestricciones migratoriasDepartamento de Estado de Estados UnidosColombia y Estados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación de Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

La actriz contó que una conversación sobre el amor y el respeto con su hija Crystal la hizo mirar de frente una relación que, aunque sólida como familia, ya no sentía como pareja

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación de Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones

La decisión se tomó luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes del proyecto y venciera el plazo para conciliarlas. El Ejecutivo aplicó el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para resolver el trámite

Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones

Abelardo de la Espriella respondió la renuncia de Rodrigo Lara y destacó su lealtad al Gobierno

La carta, fechada en Cali el 22 de octubre, reconoce la entrega del saliente ministro durante sus primeros meses en el Ejecutivo, pese a las discrepancias surgidas en la gestión de la cartera

Abelardo de la Espriella respondió la renuncia de Rodrigo Lara y destacó su lealtad al Gobierno

Creg propone agilizar la conexión de estaciones de carga eléctrica con plazos definidos y trámites digitales

La iniciativa, que estará abierta a comentarios durante 15 días hábiles, contempla dos rutas de evaluación según la potencia requerida y fija tiempos para revisar documentos, solicitar aclaraciones y determinar la viabilidad técnica de cada proyecto

Creg propone agilizar la conexión de estaciones de carga eléctrica con plazos definidos y trámites digitales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Andrea Serna despidió a un ser querido y relató el duelo de su familia con este conmovedor mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

Carolina Gaitán contó detalles de su participación en el regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’: así grabó sus escenas más sensuales

Ela Minus y el repaso de un 2026 intenso, como antesala de un nuevo álbum de estudio: “Es el año en el que más hice cosas”

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Video | Ángel Barajas quedó en quinto lugar y rozó el podio en el Mundial de Gimnasia 2026: Camilo Vega sufrió una caída que le costó puntos

Daniel Giraldo, futbolista del Deportivo Cali, reveló la estrategia de Rafael Dudamel para llevar al equipo al liderato de la Liga BetPlay 2026-II

Nuevo lío con el estadio El Campín: Internacional de Bogotá lo usaría contra América de Cali por Copa Colombia

Kevin Castaño, volante colombiano de Atlético Mineiro, habló sobre el Boca de Álvaro Montero y Sebastián Villa: “Es un rival difícil”