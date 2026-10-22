Quién es Víctor de Currea-Lugo, el exfuncionario de Petro implicado en el ‘Pacto de Valledupar’: tradujo al expresidente en su protesta contra Israel en Nueva York

Un audio difundido por la prensa vinculó a Víctor de Currea-Lugo con gestiones ante Salvatore Mancuso sobre Abelardo de la Espriella. (victordecurrealugo.com)

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La controversia por el denominado “Pacto de Valledupar” volvió a poner bajo escrutinio los contactos entre el Gobierno colombiano y antiguos jefes paramilitares en el marco de la política de Paz Total.

El caso se relaciona con una mesa de conversaciones celebrada entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, de la que surgió un documento firmado por exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Uno de los implicados en las revelaciones es Víctor de Currea-Lugo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El médico y periodista es centro de polémica por mensajes y un audio divulgados por Semana, que lo vinculan con gestiones para entrevistar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y conseguir declaraciones sobre el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión”, se escucha decir a De Currea-Lugo en el audio enviado a Mancuso, revelado por el citado medio de comunicación.

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La reunión de Valledupar contó con la participación de 11 antiguos jefes paramilitares designados como gestores de paz, según la investigación documentada por Caracol Radio. El documento suscrito al término de las jornadas, titulado Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de paz con las extintas Autodefensas, contempló sistematizar la información disponible sobre los vínculos políticos y económicos del paramilitarismo, avanzar en la devolución de bienes a las víctimas y revisar garantías de seguridad jurídica bajo criterios de justicia restaurativa. Entre los firmantes figuraron Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40.

¿Quién es Víctor de Currea-Lugo?

Víctor de Currea-Lugo es médico, periodista, escritor, docente universitario y analista político colombiano. Se graduó en Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, cursó una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca y obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, según su perfil publicado en su página web.

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Su trayectoria profesional incluye labores con el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y Médicos Sin Fronteras, con experiencias en Palestina, Darfur, Sáhara Occidental y Bolivia. Además, impulsó el programa de Protección a la Misión Médica en Colombia.

Ha impartido clases en la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional, y es autor de más de una decena de libros vinculados con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los conflictos armados. También ha colaborado con medios de comunicación, entre ellos El Espectador.

Durante el Gobierno de Petro se desempeñó como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia y como asesor para Oriente Medio. Incluso, en septiembre de 2025 acompañó al entonces presidente Gustavo Petro en una manifestación en favor de Palestina en Times Square, en Nueva York (Estados Unidos). De Currea-Lugo afirmó que tradujo la intervención del mandatario durante la movilización, en la que también participó el músico Roger Waters.

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“Me han acusado de no saber inglés, por mi acento de Bosa al traducir al presidente Petro en las calles de Nueva York”, escribió De Currea-Lugo sobre ese episodio en una columna publicada en su sitio web.

La cercanía de De Currea-Lugo con Petro también se reflejó en sus visitas a la Casa de Nariño. Semana documentó que entre 2022 y 2026 registró 518 ingresos como visitante y 440 salidas de la sede presidencial.

De hecho, el presidente llegó a proponerlo como embajador de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el nombramiento no se concretó en medio de denuncias públicas por presunto acoso sexual contra De Currea-Lugo, según informó el medio citado.

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En un comunicado público de 11 puntos, Víctor de Currea-Lugo reconoció que contactó a Salvatore Mancuso el 23 de mayo y el 13 de junio de 2026 con el propósito de proponerle una entrevista para su página web. Indicó que ya había presentado su renuncia en marzo y que esta fue aceptada el 1 de abril, por lo que aseguró que los acercamientos no tuvieron coordinación con el Gobierno.

El exasesor admitió que incluyó preguntas sobre Abelardo de la Espriella y que pretendía aportar elementos al debate electoral. Sin embargo, negó haber ofrecido dinero, beneficios o favores a Mancuso, así como haberle pedido declaraciones falsas o la comisión de algún delito.

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“No recibí instrucciones del presidente Petro para obtener declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella ni ninguna otra persona, ni realicé gestiones encaminadas a obtenerlas”, afirmó De Currea-Lugo en el documento.

El exfuncionario añadió que durante las conversaciones sobre el Pacto de Valledupar circularon borradores que fueron modificados y que, por tanto, no constituían compromisos definitivos. Según su explicación, el contenido válido era el incluido en el documento que finalmente suscribieron las partes.

De Currea-Lugo señaló que el objetivo de las reuniones era abordar las dimensiones políticas y económicas del paramilitarismo, incluidas la parapolítica y la paraeconomía. Afirmó que los antiguos paramilitares se negaron a rendir nuevos testimonios por las posibles consecuencias penales y por preocupaciones relacionadas con su seguridad jurídica, aunque aceptaron firmar un documento al cierre de la reunión.

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Mancuso no respondió a los contactos posteriores, según la versión del exasesor, y la entrevista no llegó a realizarse.