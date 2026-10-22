Colombia

Él es Andrés Gregorio Duque Márquez, hermano del expresidente Iván Duque designado embajador de Colombia en Australia

La hoja de vida del hermano menor del expresidente Duque ya aparece en Función Pública para una misión que también cubriría Nueva Zelanda y los Estados insulares de Oceanía

El Gobierno inició el trámite para nombrar a Andrés Duque Márquez como embajador de Colombia en Australia - crédito @jorgitoceledon/Instagram
El Gobierno inició el trámite para nombrar a Andrés Duque Márquez como embajador de Colombia en Australia - crédito @jorgitoceledon/Instagram
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició el proceso para nombrar a Andrés Gregorio Duque Márquez como embajador de Colombia en Australia, una designación que llevaría al hermano menor del expresidente Iván Duque a encabezar una misión con alcance también en Nueva Zelanda y Estados insulares de Oceanía. Su hoja de vida ya figura en la página de Función Pública.

El abogado, formado en la Universidad Sergio Arboleda y con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con antecedentes en la Cancillería y en el ámbito académico. Su eventual llegada a Canberra se produciría tras una trayectoria diplomática iniciada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

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Entre 2012 y 2018, Duque Márquez trabajó en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, en el Vaticano. Allí cumplió funciones administrativas y luego fue designado tercer secretario.

La trayectoria diplomática y académica de Andrés Duque

La embajada colombiana en Australia, a la cual llegará Andrés Duque Márquez, gestiona también los lazos diplomáticos con Nueva Zelanda y diversos Estados de Oceanía - crédito Iván Duque
La embajada colombiana en Australia, a la cual llegará Andrés Duque Márquez, gestiona también los lazos diplomáticos con Nueva Zelanda y diversos Estados de Oceanía - crédito Iván Duque

Su permanencia en la representación colombiana concluyó al término de la administración Santos. Tras regresar al país, fue vicedecano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda entre 2018 y 2019, además de realizar actividades académicas y de consultoría.

Duque Márquez es hermano del expresidente Iván Duque, que gobernó Colombia entre 2018 y 2022. Durante esa administración acompañó al mandatario en viajes nacionales e internacionales, aunque la Presidencia aclaró en 2022 que no participaba en reuniones oficiales.

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La misión diplomática en Australia está dirigida actualmente por Diego Felipe Cadena Montenegro, diplomático de carrera con más de tres décadas de experiencia en el servicio exterior. Cadena asumió la representación después de entregar sus cartas credenciales a las autoridades australianas el 4 de diciembre de 2024.

La hoja de vida Andrés Gregorio Duque Márquez fue publicada en Función Pública - crédito Función Pública
La hoja de vida Andrés Gregorio Duque Márquez fue publicada en Función Pública - crédito Función Pública

Antes de llegar a Canberra, el actual embajador ocupó cargos en embajadas y consulados de distintos países, además de responsabilidades dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si se formaliza el nombramiento de Duque Márquez, reemplazará a Cadena al frente de la misión.

La embajada colombiana en Australia también atiende asuntos diplomáticos con Nueva Zelanda y varios países de Oceanía, de acuerdo con la Cancillería. Esa cobertura regional amplía las funciones de la representación más allá de la relación bilateral con Australia.

Dos consulados honorarios menos en Benín y Bulgaria

El canciller Omar Bula ordenó restituir el nombre de Patio de los Novios al patio interno del Palacio de San Carlos - crédito Cancillería de Colombia
El canciller Omar Bula ordenó restituir el nombre de Patio de los Novios al patio interno del Palacio de San Carlos - crédito Cancillería de Colombia

El movimiento en la embajada australiana coincidió con nuevas decisiones en el servicio exterior. Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, fue asignado a la embajada de Italia, mientras que el excongresista Carlos Ramiro Chavarro ocupará un alto cargo en la cartera dirigida por el canciller Omar Bula.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también ordenó la supresión de las oficinas consulares honorarias de Porto Novo, en Benín, y Sofía, en Bulgaria. Estas sedes no generan gastos para la Cancillería y su continuidad depende de que existan candidatos que cumplan los requisitos legales y de la evaluación de las necesidades diplomáticas.

La oficina de Sofía estaba vacante desde agosto de 2020, cuando renunció Rafael Alvarado Dimitrov, que ocupaba el cargo honorario desde noviembre de 2001. Un estudio de conveniencia concluyó que “resulta procedente la supresión de la Oficina” por el tiempo que permaneció sin titular.

En Porto Novo, la vacancia comenzó en noviembre de 2023, tras la cesación de funciones de Roger Antoine Tohoundjo. La oficina había sido creada en enero de 2018 y, desde 2023, no recibió “una candidatura con todos los requisitos previstos por la norma”, por lo que la Cancillería recomendó su cierre, citó El Espectador.

Las medidas se conocieron en una semana de cuestionamientos del denominado Centro Político, cuyos integrantes enviaron una carta pública al Ejecutivo con inquietudes sobre la relación con Estados Unidos, una eventual salida de la Corte Penal Internacional, la iniciativa china de la Franja y la Ruta y la política exterior hacia Venezuela.

El canciller Omar Bula también ordenó recuperar el nombre de Patio de los Novios para el patio interno del Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, ese espacio había sido denominado Patio Quintín Lame.

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