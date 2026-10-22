Colombia

Se robaron el Niño Jesús de tradicional parroquia de Medellín: la imagen se recuperó en Armenia, a más de 300 kilómetros

La escultura, parte de La Profecía de Simeón, fue localizada durante una inspección en comercios de objetos religiosos, luego de que la comunidad reportara su desaparición el 18 de septiembre

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una persona sustrajo la figura del Niño Jesús de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores La América, en Medellín - crédito Policía
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La Policía Nacional recuperó una imagen religiosa que había sido robada en septiembre de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio La América de Medellín (Antioquia).

La pieza fue localizada en el barrio Álamos de Armenia (Quindío), y las autoridades la devolvieron a quienes tienen a su cargo su conservación. La obra corresponde a una imagen de La Profecía de Simeón y, según la denuncia presentada por el hurto, está avaluada en aproximadamente $45 millones.

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La recuperación fue posible después de que la investigación policial estableció que un hombre habría retirado la pieza mientras permanecía expuesta dentro del templo de Medellín.

Después, el objeto habría pasado por un anticuario de Envigado antes de llegar a manos de un artesano de Armenia, quien la adquirió de buena fe.

La Policía recuperó en Armenia una imagen del Niño Jesús que había sido hurtada en una parroquia de Medellín - crédito Policía
La Policía recuperó en Armenia una imagen del Niño Jesús que había sido hurtada en una parroquia de Medellín - crédito Policía

La recuperación permitió ubicar una figura religiosa sustraída de una parroquia de Medellín y retirarla del circuito comercial en Armenia. La Policía estableció que el comprador no conocía la posible ilegalidad de su procedencia, por lo que las actuaciones se centraron en devolver la pieza a su lugar de origen.

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“Nuestros policías, mientras realizaban la labor, les pareció conocida la imagen”, indicó una fuente de la Policía Quindío al Sistema Informativo de Teleantioquia. Según esa versión, los agentes consultaron al propietario sobre el sitio donde había conseguido la escultura.

El hombre precisó que la había adquirido en un anticuario ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Después, los uniformados tomaron registros fotográficos y solicitaron una verificación a la central policial.

La confirmación permitió establecer que se trataba del pequeño Niño Jesús denunciado como robado en Medellín. La pieza quedó bajo custodia para avanzar con el proceso de recuperación.

El hurto de la escultura ocurrió el 17 de septiembre poco antes del cierre de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores - crédito Arquidiócesis Medellín
El hurto de la escultura ocurrió el 17 de septiembre poco antes del cierre de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores - crédito Arquidiócesis Medellín

El hurto fue descubierto cuando la parroquia iba a cerrar

La figura había sido sustraída el 17 de septiembre, mientras permanecía expuesta en la iglesia La América. La obra representa el pasaje del Evangelio en el que Simeón anticipa a María el dolor que enfrentará.

Los fieles y los custodios del templo no advirtieron la desaparición en el momento en que ocurrió. El faltante se detectó cuando la parroquia estaba por cerrar sus puertas.

Al día siguiente, los responsables del templo informaron el hecho a las autoridades. La Policía abrió una noticia criminal y alertó a sus comandos en distintas zonas del país para localizar la imagen.

La circulación de esa información resultó determinante para que los agentes de Armenia identificaran la figura durante el procedimiento en los establecimientos comerciales. La alerta permitió contrastar los registros de la obra con las fotografías tomadas en el local.

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“Fue adquirida de buena fe por un artesano en la ciudad de Armenia”, afirmó la subcomandante de la Policía Quindío, coronel Martha Liliana García Puerta, según informó.

La oficial agregó que esa circunstancia facilitó la ubicación de la pieza y las actuaciones para recuperarla. La investigación busca establecer cómo llegó la imagen desde Medellín hasta el anticuario donde fue comprada.

La figura hallada corresponde a uno de los elementos de La Profecía de Simeón. Su ausencia afectaba el sentido religioso de la representación para quienes visitan la parroquia.

Ahora, las autoridades esperan completar el retorno del Niño Jesús al templo de Medellín. La restitución permitirá que la obra vuelva a exhibirse con todos sus componentes.

La imagen fue localizada durante un procedimiento de control y vigilancia en locales comerciales de Armenia que vendían reliquias y figuras religiosas. Los policías detectaron una pieza que les resultó familiar y verificaron si correspondía al objeto denunciado.

La Policía Nacional reiteró que mantiene acciones orientadas a proteger y recuperar bienes de valor religioso, artístico y cultural. La institución pidió a quienes pretendan adquirir este tipo de objetos que revisen su procedencia antes de concretar una compra.

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