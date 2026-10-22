Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior: el presidente Abelardo de la Espriella anunció a Alejandro Ordóñez como su reemplazo

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”, escribió De la Espriella al anunciar el relevo en el Ministerio del Interior - crédito Diego Pineda/Colprensa

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Rodrigo Lara Restrepo dejó de ser el ministro del Interior, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara su salida en la noche del miércoles 21 de octubre, y confirmara la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo responsable de esta cartera.

El anuncio fue realizado por el mandatario mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que agradeció al funcionario saliente por el servicio prestado al país y dio la bienvenida a quien asumirá el cargo.

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La decisión representa un cambio en la dirección de una de las carteras del Gobierno nacional, encargada de asuntos relacionados con la política interior, las relaciones entre el Ejecutivo y otros sectores institucionales, así como de diferentes asuntos vinculados con la gobernabilidad y la coordinación territorial.

El mensaje presidencial no especificó las razones de la salida de Lara Restrepo ni la fecha de posesión de su reemplazo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera.Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, señaló De la Espriella en su anuncio.

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¿Cuánto tiempo estuvo Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior?

Lara Restrepo permaneció un poco más de dos meses en el cargo, desde su posesión el 7 de agosto hasta el anuncio de su salida el 21 de octubre - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Lara Restrepo fue anunciado como integrante del gabinete de Abelardo de la Espriella el 26 de junio de 2026 y asumió formalmente el cargo el 7 de agosto, con el inicio del nuevo Gobierno nacional.

De esta manera, permaneció aproximadamente 2 meses y 14 días al frente del Ministerio del Interior, desde su posesión hasta el anuncio de su salida, el miércoles 21 de octubre. Durante su permanencia, estuvo a cargo de una de las principales carteras políticas del Ejecutivo, responsable de asuntos relacionados con la gobernabilidad, las relaciones institucionales y la coordinación con las autoridades territoriales.

El presidente no explicó los motivos de la decisión ni detalló si el cambio responde a ajustes internos del gabinete, diferencias políticas o circunstancias relacionadas con la gestión del funcionario. Tampoco informó si Lara Restrepo asumirá nuevas responsabilidades dentro de la administración nacional.

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Alejandro Ordóñez pasa de embajador en la OEA al gabinete nacional

Ordóñez había sido designado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 4 de septiembre de 2026, mediante el decreto 1365 del Gobierno de De la Espriella - crédito Colprensa

Antes de su designación como ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado había sido nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ordóñez cuenta con experiencia en la administración pública. Se desempeñó como procurador General de la Nación entre 2009 y 2016 y posteriormente ocupó la representación diplomática de Colombia ante la OEA entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque. Su trayectoria ha estado vinculada con posiciones conservadoras en asuntos sociales, religiosos y políticos.

Durante su paso por la Procuraduría, manifestó su oposición al aborto, al matrimonio entre parejas del mismo sexo y a la eutanasia. También cuestionó distintos aspectos del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc. Estas posturas suscitaron controversias en el debate público sobre los derechos individuales, las libertades civiles y el alcance de las decisiones de las instituciones estatales.

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Una de las discusiones más recientes relacionadas con su actividad diplomática estuvo vinculada con el Consenso de Ginebra, una declaración internacional que rechaza la existencia de un derecho internacional al aborto y sostiene que los Estados no tienen una obligación internacional de financiarlo o facilitarlo.

Con su nuevo nombramiento, Ordóñez dejará la representación diplomática para asumir la dirección del Ministerio del Interior, a la espera de que el presidente le de instrucciones de cuáles serán sus prioridades y anuncie quién ocupará la embajada colombiana ante la OEA tras su salida.