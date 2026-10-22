Amparo Grisales busca convertir en marca registrada su expresión “Me ericé”: abogada explicó cómo será el proceso de la presentadora ante la SIC

Grisales hace parte del elenco de la serie 'En qué lío me metí' (Caracol Televisión), y que marca su regreso como actriz - crédito @agrisales333/IG

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La modelo y una de las mayores divas de la televisión colombiana Amparo Grisales presentó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para registrar como marca el gesto que acompaña su expresión “Me ericé”, popularizada por sus intervenciones como jurado del reality show musical Yo me llamo.

Por lo anterior, la abogada especialista en propiedad intelectual Valeria David explicó por medio de una publicación que compartió desde su perfil de Instagram que el objetivo de la petición sería proteger un elemento gestual asociado de forma directa con la figura pública y sus servicios de entretenimiento.

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La solicitud fue radicada el 26 de septiembre por Metatron Producciones SAS. Según David, el trámite pretende amparar una secuencia de movimiento que Grisales suele hacer mientras expresa entusiasmo ante las actuaciones que recibe en el programa musical.

La descripción incluida en el expediente señala que la persona extiende un brazo hacia adelante con la mano dirigida hacia abajo y los dedos relajados. Luego, con el índice de la otra mano, recorre el antebrazo desde la muñeca hacia el codo y la parte inferior del brazo, como una representación de la sensación de tener la piel erizada.

Este es el gesto que busca registrar Amparo Grisales ante la SIC - créditos SIC | @valeriadavid.abogada/IG

La solicitud busca que el gesto identifique servicios de entretenimiento

De acuerdo con lo que divulgó David, un gesto puede aspirar a convertirse en una marca si resulta distintivo lo suficiente y permite al público asociarlo con un origen empresarial o con determinados servicios.

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En este caso, la solicitud de marca gestual busca que el movimiento sea identificado con actividades de entretenimiento vinculadas a Amparo Grisales.

La abogada agregó que, cuando una expresión o gesto adquiere carácter representativo, su titular puede intentar protegerlo por la vía marcaria.

Por lo anterior, será tarea de la SIC examinar si el gesto cumple los requisitos legales, entre ellos el carácter distintivo, y determinar si existe alguna causal que impida su registro.

“Corresponde a la entidad analizar si el gesto es distintivo para identificar servicios de entretenimiento y, además, evaluar si no hay otra causal de irregistrabilidad”, expuso la jurista.

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La abogada Valeria David compartió la publicación la noche del miércoles 21 de octubre de 2026 - crédito @valeriadavid.abogada/IG

Grisales ya había registrado la frase “Me ericé” en 2018

La petición del gesto forma parte de una estrategia más amplia alrededor de la frase que Grisales hizo recurrente en televisión.

Según la abogada, la expresión “Me ericé” ya fue registrada como marca desde 2018.

El registro previo de la frase aparece a nombre de Metatron Producciones SAS. De acuerdo con David, ese antecedente puede facilitar la nueva solicitud de una marca sonora basada en la voz de Grisales al pronunciar la expresión.

La especialista puntualizó que en 2026 también se solicitó el registro de una marca de sonido que contiene la voz de la actriz al vocalizar “Me ericé”. Además, habría una segunda solicitud relacionada con la frase, esta vez sin logo.

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La protección de estas distintas modalidades (denominativa, sonora y gestual) buscaría ampliar el alcance de la marca en torno a una expresión que la presentadora utiliza para calificar las interpretaciones que le generan emoción en Yo me llamo.

La expresión y el gesto que acompaña la frase "me ericé" es un sello registrado de Grisales, y se hizo famoso en el programa 'Yo me llamo' - créditos @ditu.tv/IG | @agrisales333/IG

El gesto del Pibe Valderrama figura entre los pocos antecedentes en Colombia

David detalló que en Colombia solo existen dos registros vigentes de gestos como marcas.

Uno de ellos corresponde al gesto de “Todo bien, todo bien” asociado con el exfutbolista Carlos Alberto Valderrama, conocido como el Pibe.

El antecedente muestra que la legislación marcaria permite examinar signos no tradicionales, como movimientos, sonidos o imágenes, siempre que puedan representar de manera clara un signo y diferenciar determinados productos o servicios en el mercado.

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En el caso de Grisales, la SIC deberá evaluar la descripción técnica del gesto y establecer si los consumidores pueden vincularlo con la actriz o con los servicios de entretenimiento que pretende proteger.

La decisión de la entidad definirá si la presentadora obtiene el registro solicitado o si la petición enfrenta objeciones durante el proceso administrativo.