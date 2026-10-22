Colombia

Amparo Grisales busca convertir en marca registrada su expresión “Me ericé”: abogada explicó cómo será el proceso de la presentadora ante la SIC

La jurista especializada en propiedad intelectual Valeria David detalló que Grisales busca dejar en todo en regla ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como también hizo el exfutbolista de la Selección Colombia Carlos ‘El Pibe’ Valderrama con su famoso “Todo bien, todo bien”

Grisales hace parte del elenco de la serie 'En qué lío me metí' (Caracol Televisión), y que marca su regreso como actriz - crédito @agrisales333/IG
Grisales hace parte del elenco de la serie 'En qué lío me metí' (Caracol Televisión), y que marca su regreso como actriz - crédito @agrisales333/IG
Guardar

La modelo y una de las mayores divas de la televisión colombiana Amparo Grisales presentó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para registrar como marca el gesto que acompaña su expresión “Me ericé”, popularizada por sus intervenciones como jurado del reality show musical Yo me llamo.

Por lo anterior, la abogada especialista en propiedad intelectual Valeria David explicó por medio de una publicación que compartió desde su perfil de Instagram que el objetivo de la petición sería proteger un elemento gestual asociado de forma directa con la figura pública y sus servicios de entretenimiento.

PUBLICIDAD

La solicitud fue radicada el 26 de septiembre por Metatron Producciones SAS. Según David, el trámite pretende amparar una secuencia de movimiento que Grisales suele hacer mientras expresa entusiasmo ante las actuaciones que recibe en el programa musical.

La descripción incluida en el expediente señala que la persona extiende un brazo hacia adelante con la mano dirigida hacia abajo y los dedos relajados. Luego, con el índice de la otra mano, recorre el antebrazo desde la muñeca hacia el codo y la parte inferior del brazo, como una representación de la sensación de tener la piel erizada.

Este es el gesto que busca registrar Amparo Grisales ante la SIC - créditos SIC | @valeriadavid.abogada/IG
Este es el gesto que busca registrar Amparo Grisales ante la SIC - créditos SIC | @valeriadavid.abogada/IG

La solicitud busca que el gesto identifique servicios de entretenimiento

De acuerdo con lo que divulgó David, un gesto puede aspirar a convertirse en una marca si resulta distintivo lo suficiente y permite al público asociarlo con un origen empresarial o con determinados servicios.

PUBLICIDAD

En este caso, la solicitud de marca gestual busca que el movimiento sea identificado con actividades de entretenimiento vinculadas a Amparo Grisales.

La abogada agregó que, cuando una expresión o gesto adquiere carácter representativo, su titular puede intentar protegerlo por la vía marcaria.

Por lo anterior, será tarea de la SIC examinar si el gesto cumple los requisitos legales, entre ellos el carácter distintivo, y determinar si existe alguna causal que impida su registro.

“Corresponde a la entidad analizar si el gesto es distintivo para identificar servicios de entretenimiento y, además, evaluar si no hay otra causal de irregistrabilidad”, expuso la jurista.

La abogada Valeria David compartió la publicación la noche del miércoles 21 de octubre de 2026 - crédito @valeriadavid.abogada/IG
La abogada Valeria David compartió la publicación la noche del miércoles 21 de octubre de 2026 - crédito @valeriadavid.abogada/IG

Grisales ya había registrado la frase “Me ericé” en 2018

La petición del gesto forma parte de una estrategia más amplia alrededor de la frase que Grisales hizo recurrente en televisión.

Según la abogada, la expresión “Me ericé” ya fue registrada como marca desde 2018.

El registro previo de la frase aparece a nombre de Metatron Producciones SAS. De acuerdo con David, ese antecedente puede facilitar la nueva solicitud de una marca sonora basada en la voz de Grisales al pronunciar la expresión.

La especialista puntualizó que en 2026 también se solicitó el registro de una marca de sonido que contiene la voz de la actriz al vocalizar “Me ericé”. Además, habría una segunda solicitud relacionada con la frase, esta vez sin logo.

La protección de estas distintas modalidades (denominativa, sonora y gestual) buscaría ampliar el alcance de la marca en torno a una expresión que la presentadora utiliza para calificar las interpretaciones que le generan emoción en Yo me llamo.

La expresión y el gesto que acompaña la frase "me ericé" es un sello registrado de Grisales, y se hizo famoso en el programa 'Yo me llamo' - créditos @ditu.tv/IG | @agrisales333/IG
La expresión y el gesto que acompaña la frase "me ericé" es un sello registrado de Grisales, y se hizo famoso en el programa 'Yo me llamo' - créditos @ditu.tv/IG | @agrisales333/IG

El gesto del Pibe Valderrama figura entre los pocos antecedentes en Colombia

David detalló que en Colombia solo existen dos registros vigentes de gestos como marcas.

Uno de ellos corresponde al gesto de “Todo bien, todo bien” asociado con el exfutbolista Carlos Alberto Valderrama, conocido como el Pibe.

El antecedente muestra que la legislación marcaria permite examinar signos no tradicionales, como movimientos, sonidos o imágenes, siempre que puedan representar de manera clara un signo y diferenciar determinados productos o servicios en el mercado.

En el caso de Grisales, la SIC deberá evaluar la descripción técnica del gesto y establecer si los consumidores pueden vincularlo con la actriz o con los servicios de entretenimiento que pretende proteger.

La decisión de la entidad definirá si la presentadora obtiene el registro solicitado o si la petición enfrenta objeciones durante el proceso administrativo.

Temas Relacionados

Amparo GrisalesRegistro de marcaGesto de "me ericé"SICSuperintendencia de Industria y ComercioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Sorteo Chontico Noche hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Sorteo Chontico Noche hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

La creciente de los caudales cercanos activó una emergencia, con unidades de rescate desplegadas para evacuar residentes y evaluar afectaciones sin un balance definitivo de heridos o viviendas

Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

Lalis cuestionó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por sus acusaciones contra Verónica Alcocer y el Gobierno Petro: “Cortinas de humo”

La representante a la Cámara del Pacto Histórico afirmó que las dos mujeres no han presentado soportes de sus versiones y cuestionó los objetivos de sus pronunciamientos

Lalis cuestionó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por sus acusaciones contra Verónica Alcocer y el Gobierno Petro: “Cortinas de humo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3