Colombia

Lalis cuestionó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por sus acusaciones contra Verónica Alcocer y el Gobierno Petro: “Cortinas de humo”

La representante a la Cámara del Pacto Histórico afirmó que las dos mujeres no han presentado soportes de sus versiones y cuestionó los objetivos de sus pronunciamientos

“Ninguna ha entregado una sola prueba”, dijo Lalis sobre Eva Ferrer y Angie Rodríguez - crédito Presidencia de Colombia - @DapreCol/X - @smilelalis/X
“Ninguna ha entregado una sola prueba”, dijo Lalis sobre Eva Ferrer y Angie Rodríguez - crédito Presidencia de Colombia - @DapreCol/X - @smilelalis/X
Guardar

La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y militante del Pacto Histórico, cuestionó en redes sociales las versiones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez tras la declaración juramentada que rindió Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación el miércoles 21 de octubre.

La congresista publicó su reacción en X luego de que concluyera la primera sesión de la audiencia. Según la información divulgada sobre ese encuentro, Ferrer relató ante investigadores aspectos que, de acuerdo con su versión, conoció por terceros acerca de la ex primera dama Verónica Alcocer.

PUBLICIDAD

Tras lo anterior, Lalis afirmó que las dos mujeres buscan desviar la atención de asuntos relacionados con el Gobierno. “Se han comprometido para regalarles cortinas de humo”, escribió la representante.

Beltrán vinculó los pronunciamientos de Ferrer y Rodríguez con cuestionamientos al Ejecutivo por el tratamiento de las movilizaciones, los recursos destinados a programas sociales y decisiones administrativas que, en su opinión, afectan a la población.

“Cortinas de humo”, la crítica de Lalis a Eva Ferrer y Angie Rodríguez - crédito @smilelalis/X
“Cortinas de humo”, la crítica de Lalis a Eva Ferrer y Angie Rodríguez - crédito @smilelalis/X

“Mientras reprimen a la gente, les quitan el presupuesto a los programas sociales y pasan por encima del pueblo”, manifestó la parlamentaria en el mismo mensaje.

La dirigente del Pacto Histórico aseguró que las señaladas no han aportado elementos que permitieran verificar sus afirmaciones. “Ninguna ha entregado una sola prueba”, sostuvo Beltrán. También señaló que, pese a esa ausencia de soportes, ambas han generado controversia pública. “Han hecho escándalos por doquier”, agregó en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La representante cerró su intervención con preguntas dirigidas a Ferrer y Rodríguez. “¿Les da tanto miedo?”, escribió antes de acusarlas de intentar desacreditar a sectores de izquierda mediante mentiras.

Eva Ferrer viajará a Washington para presentar supuestas pruebas contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer viajará el miércoles 28 de octubre de 2026 a Washington para entregar a autoridades de Estados Unidos los elementos que, según su defensa, respaldan las denuncias contra la ex primera dama Verónica Alcocer. El anuncio fue hecho por su abogado, Jhony Batalla, durante una entrevista con NTN24.

- crédito Lalis/Facebook
Lalis aseguró que buscan desacreditar a la izquierda con denuncias sin soportes - crédito Lalis/Facebook

El defensor indicó que la exasesora y exconsejera del gobierno de Gustavo Petro prevé reunirse primero con funcionarios del Departamento de Estado y, después, con representantes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Batalla explicó que el desplazamiento busca ampliar la información que Ferrer ya entregó en Colombia y poner a disposición de organismos estadounidenses los supuestos soportes de sus señalamientos. “Sea también entregado a los Estados Unidos”, afirmó el abogado.

Según Batalla, Ferrer cuenta con audios, fotografías y otros elementos que, a su juicio, permiten sustentar su versión. El jurista aseguró que ese material demostraría que los planteamientos de su representada “no es un dicho mentiroso”.

La exfuncionaria salió de Colombia después de una entrevista con Semana, según la información conocida. Su abogado señaló que partirá desde España hacia Estados Unidos para cumplir la agenda prevista en Washington.

Ferrer formuló acusaciones contra Verónica Alcocer en esa conversación con la revista. Entre sus afirmaciones, sostuvo que la entonces primera dama habría trasladado dinero y drogas en aeronaves oficiales durante viajes a Venezuela.

Una ilustración al estilo acuarela presenta a dos mujeres junto a paquetes rectangulares, armas de fuego y tres aviones privados en una pista.
La defensa de Eva Ferrer anunció reuniones con el Departamento de Estado y la DEA para mostrar las pruebas en contra de Verónica Alcocer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La exasesora también manifestó que habría conocido de un traslado de USD 2,5 millones presuntamente vinculados con narcotráfico.

Además, atribuyó a la ex primera dama presuntas gestiones para influir en nombramientos dentro de entidades estatales, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Ecopetrol y el Banco Agrario.

El miércoles 21 de octubre, Ferrer rindió declaración ante la Fiscalía General de la Nación. La diligencia duró cerca de cuatro horas.

De acuerdo con ese reporte, la exasesora afirmó que posee soportes de sus denuncias y compartió algunas grabaciones durante el encuentro.

Alcocer rechazó las acusaciones. La ex primera dama radicó un derecho de petición ante la Fiscalía para conocer las actuaciones que existan en su contra y sostuvo que sus dos viajes a Venezuela, el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023, tuvieron registros oficiales.

En diálogo con Noticias RCN, negó haber transportado estupefacientes y aseguró que no llevaba equipaje distinto a su bolso de mano. “No hubo maletas en ese viaje”, afirmó.

Temas Relacionados

LalisEva FerrerAngie RodríguezVerónica AlcocerColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Sorteo Chontico Noche hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Sorteo Chontico Noche hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

La creciente de los caudales cercanos activó una emergencia, con unidades de rescate desplegadas para evacuar residentes y evaluar afectaciones sin un balance definitivo de heridos o viviendas

Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Tras la verificación, se restableció el tránsito de vehículos y volvió a operar el servicio del sistema de transporte masivo MIO en ese sector de la ciudad

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3