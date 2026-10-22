Lalis cuestionó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por sus acusaciones contra Verónica Alcocer y el Gobierno Petro: “Cortinas de humo”

“Ninguna ha entregado una sola prueba”, dijo Lalis sobre Eva Ferrer y Angie Rodríguez - crédito Presidencia de Colombia - @DapreCol/X - @smilelalis/X

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La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y militante del Pacto Histórico, cuestionó en redes sociales las versiones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez tras la declaración juramentada que rindió Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación el miércoles 21 de octubre.

La congresista publicó su reacción en X luego de que concluyera la primera sesión de la audiencia. Según la información divulgada sobre ese encuentro, Ferrer relató ante investigadores aspectos que, de acuerdo con su versión, conoció por terceros acerca de la ex primera dama Verónica Alcocer.

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Tras lo anterior, Lalis afirmó que las dos mujeres buscan desviar la atención de asuntos relacionados con el Gobierno. “Se han comprometido para regalarles cortinas de humo”, escribió la representante.

Beltrán vinculó los pronunciamientos de Ferrer y Rodríguez con cuestionamientos al Ejecutivo por el tratamiento de las movilizaciones, los recursos destinados a programas sociales y decisiones administrativas que, en su opinión, afectan a la población.

“Cortinas de humo”, la crítica de Lalis a Eva Ferrer y Angie Rodríguez - crédito @smilelalis/X

“Mientras reprimen a la gente, les quitan el presupuesto a los programas sociales y pasan por encima del pueblo”, manifestó la parlamentaria en el mismo mensaje.

La dirigente del Pacto Histórico aseguró que las señaladas no han aportado elementos que permitieran verificar sus afirmaciones. “Ninguna ha entregado una sola prueba”, sostuvo Beltrán. También señaló que, pese a esa ausencia de soportes, ambas han generado controversia pública. “Han hecho escándalos por doquier”, agregó en su cuenta de X.

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La representante cerró su intervención con preguntas dirigidas a Ferrer y Rodríguez. “¿Les da tanto miedo?”, escribió antes de acusarlas de intentar desacreditar a sectores de izquierda mediante mentiras.

Eva Ferrer viajará a Washington para presentar supuestas pruebas contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer viajará el miércoles 28 de octubre de 2026 a Washington para entregar a autoridades de Estados Unidos los elementos que, según su defensa, respaldan las denuncias contra la ex primera dama Verónica Alcocer. El anuncio fue hecho por su abogado, Jhony Batalla, durante una entrevista con NTN24.

Lalis aseguró que buscan desacreditar a la izquierda con denuncias sin soportes - crédito Lalis/Facebook

El defensor indicó que la exasesora y exconsejera del gobierno de Gustavo Petro prevé reunirse primero con funcionarios del Departamento de Estado y, después, con representantes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

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Batalla explicó que el desplazamiento busca ampliar la información que Ferrer ya entregó en Colombia y poner a disposición de organismos estadounidenses los supuestos soportes de sus señalamientos. “Sea también entregado a los Estados Unidos”, afirmó el abogado.

Según Batalla, Ferrer cuenta con audios, fotografías y otros elementos que, a su juicio, permiten sustentar su versión. El jurista aseguró que ese material demostraría que los planteamientos de su representada “no es un dicho mentiroso”.

La exfuncionaria salió de Colombia después de una entrevista con Semana, según la información conocida. Su abogado señaló que partirá desde España hacia Estados Unidos para cumplir la agenda prevista en Washington.

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Ferrer formuló acusaciones contra Verónica Alcocer en esa conversación con la revista. Entre sus afirmaciones, sostuvo que la entonces primera dama habría trasladado dinero y drogas en aeronaves oficiales durante viajes a Venezuela.

La defensa de Eva Ferrer anunció reuniones con el Departamento de Estado y la DEA para mostrar las pruebas en contra de Verónica Alcocer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La exasesora también manifestó que habría conocido de un traslado de USD 2,5 millones presuntamente vinculados con narcotráfico.

Además, atribuyó a la ex primera dama presuntas gestiones para influir en nombramientos dentro de entidades estatales, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Ecopetrol y el Banco Agrario.

El miércoles 21 de octubre, Ferrer rindió declaración ante la Fiscalía General de la Nación. La diligencia duró cerca de cuatro horas.

De acuerdo con ese reporte, la exasesora afirmó que posee soportes de sus denuncias y compartió algunas grabaciones durante el encuentro.

Alcocer rechazó las acusaciones. La ex primera dama radicó un derecho de petición ante la Fiscalía para conocer las actuaciones que existan en su contra y sostuvo que sus dos viajes a Venezuela, el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023, tuvieron registros oficiales.

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En diálogo con Noticias RCN, negó haber transportado estupefacientes y aseguró que no llevaba equipaje distinto a su bolso de mano. “No hubo maletas en ese viaje”, afirmó.