Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

Las unidades de gestión del riesgo y bomberos desplegaron operativos para evacuar a los habitantes afectados - crédito @patrudelanoche /X

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Las lluvias desbordaron quebradas y causaron inundaciones en sectores urbanos y rurales de Fusagasugá, Cundinamarca, durante la tarde del miércoles 21 de octubre. La emergencia también arrastró material y comprometió puntos cercanos a los afluentes que aumentaron su caudal.

La mayor afectación se concentra en la quebrada Pekín, cuyo desbordamiento provocó además el colapso del sistema de aguas residuales del municipio, de acuerdo con la información entregada por los organismos de socorro.

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La emergencia en Fusagasugá se originó por las precipitaciones intensas que elevaron los caudales de quebradas cercanas a zonas pobladas.

Las autoridades desplegaron equipos de gestión del riesgo y bomberos para evacuar a personas, revisar daños en viviendas y vías e inspeccionar los sectores donde se registraron inundaciones.

Las intensas lluvias provocaron desbordamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales de Fusagasugá - crédito Captura de video