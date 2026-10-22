Gabriela Muñoz emprendió acciones legales contra el senador Germán Rodríguez por vincularla a supuesta red de mujeres en el Gobierno Petro

Gabriela Muñoz le respondió fuertemente al senador Germán Rodríguez por relacionarla con una supuesta red de mujeres, que fue mencionada por Angie Rodríguez - crédito @gabymunozz_/X / @GermnAndrs92683/X

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La creadora de contenido Gabriela Muñoz salió a la luz pública por las denuncias sobre supuesto tráfico de influencias en la Aeronáutica Civil durante el gobierno de Gustavo Petro, pero también por acusaciones de ser parte de una supuesta red cercana al entonces presidente durante su etapa en la Casa de Nariño, lo que ha generado todo un escándalo en el país.

La joven ahora se defendió de las acusaciones del senador Germán Rodríguez, que la señaló de integrar un grupo de mujeres que, al parecer, tenían acceso a las decisiones del exmandatario, al mencionar la versión de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez sobre una serie de situaciones que se dieron en la Casa de Nariño.

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Debido a eso, Muñoz le respondió al congresista en redes sociales, inició acciones legales por sus palabras y espera que la justicia aclare todo lo sucedido.

“Mujeres de la vida alegre”

Las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en una entrevista con el periodista Daniel Samper sobre presuntas fiestas privadas de un expresidente con mujeres, entre ellas aparentes menores de edad, y supuestas relaciones con funcionarios de su gobierno, desataron un caos político en el país.

El senador Germán Rodríguez retomó esas afirmaciones en su cuenta de X y se refirió a una “supuesta red de mujeres en la Casa de Nariño”. Según escribió, la exdirectora explicó que habría existido un grupo de personas que “tenía acceso al entorno presidencial e influencia en asuntos internos de la Casa de Nariño”.

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El senador Germán Rodríguez señaló a Gabriela Muñoz de ser parte de la supuesta red de mujeres que Angie Rodríguez denunció en una entrevista con Daniel Samper - crédito @GermanRSenador/X

Sumado a eso, el senador utilizó el calificativo “mujeres de la vida alegre”, citando a Rodríguez, además de que ella “sostuvo que existían relaciones e intereses que debían investigarse”, y utilizó las fotos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, a las que involucró en ese escándalo.

“Mi imagen no es instrumento de sus cochinadas políticas”

La joven, que en la actualidad trabaja en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, también utilizó su cuenta de X para responder a las palabras de Germán Rodríguez y lo primero que dijo es que “emprendí las acciones legales correspondientes en su contra”.

“¿Quién se cree usted para utilizar mi rostro y vincularme con acusaciones tan graves sin una sola prueba? Mi cara, mi nombre y mi dignidad los respeta”, mencionó Muñoz, además de desmentir todo lo dicho por el congresista: “Jamás he pertenecido a ninguna de las supuestas redes que menciona. Es indignante que un senador de la República utilice su investidura para alimentar señalamientos contra mujeres y exponerlas al desprestigio público”.

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Gabriela Muñoz cuestionó al senador Germán Rodríguez por señalarla de ser parte de una supuesta red de mujeres con influencia y poder en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @gabymunozz_/X

La mujer finalizó su publicación al lanzar duras palabras contra Rodríguez: “Deje de hacer el papel de payaso y compórtese a la altura del cargo que ocupa. Su publicación reproduce una forma de violencia que considero profundamente misógina. Lo hago responsable de sus publicaciones y dejo constancia de mi preocupación por las consecuencias que puedan tener sobre mi seguridad y la tranquilidad de mi familia. Mi imagen no es instrumento de sus cochinadas políticas. ¡RESPÉTEME!”.

Cabe recordar que, pese a las declaraciones de Angie Rodríguez, aún no se tienen pruebas o evidencias que confirmen las palabras de la exfuncionaria o lo que mencionó el senador de Salvación Nacional en sus redes sociales.

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Los choques de Germán Rodríguez y Alejandra Omaña

El senador Germán Rodríguez fue noticia en los últimos días por sus señalamientos contra la senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, tras una audiencia realizada el 15 de octubre en el Congreso sobre el aborto en Colombia.

Durante la sesión, congresistas del Pacto Histórico, con quienes mantiene diferencias sobre el debate, lo señalaron de “acosador” en el recinto.

El miembro de Salvación Nacional afirmó que el hecho se dio durante una audiencia sobre el aborto en Colombia - crédito @GermanRSenador/X

Según la denuncia de Rodríguez, tanto la senadora como las representantes María Fernanda Carrascal y Natalia Moreno, de quienes dijo que incitaron a las demás persona en el Capitolio a gritarle “acosador” y “maltratador de mujeres”, además de acusar a Omaña de que, supuestamente, estaría buscando a sus hijas para consultar un caso de demanda por alimentos, que explicó fueron de hace 20 años, y mencionó que “teme por su vida” por esos señalamientos.

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El senador Germán Rodríguez informó que se ha sentido intimidado por las declaraciones de la senadora Alejandra Omaña, que lo acusó de acosador en el Congreso y por sus demandas de alimentos - crédito @GermanRSenador/X

Ante eso, la senadora del Pacto Histórico dijo en una publicación en X en la que sostuvo sus acusaciones contra Germán Rodríguez: “¿Demandas de hace 20 años? No mienta, senador. Una de las demandas por alimentos que usted tiene es de 2016. A usted no le gusta que se metan con lo más sagrado que usted tiene, que según usted es su familia, y a nosotras no nos gusta que usted se meta con lo más sagrado que nosotras tenemos, que son nuestros derechos. Y no tenga miedo, que nuestra pelea es con argumentos y pública. Las prácticas de silenciar, agredir y desaparecer personas son de su orilla política, no de la nuestra”.

Alejandra Omaña sostuvo sus acusaciones contra el senador Germán Rodríguez, por las demandas de alimentos en su contra - crédito @aleomanao/X