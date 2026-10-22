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María Claudia Tarazona señaló a Gustavo Petro por el asesinato de Uribe Turbay y dijo que, en su opinión, “dio la orden de matar a Miguel”

La viuda del senador y precandidato presidencial señaló que la responsabilidad de establecer qué ocurrió recae en las autoridades judiciales

María Claudia Tarazona aseguró que encontrar a los responsables del asesinato de su esposo tras las rejas le daría tranquilidad y reiteró que espera que la justicia esclarezca el caso - crédito @maclaudiat/Instagram/Colprensa
María Claudia Tarazona aseguró que encontrar a los responsables del asesinato de su esposo tras las rejas le daría tranquilidad y reiteró que espera que la justicia esclarezca el caso - crédito @maclaudiat/Instagram/Colprensa
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Las declaraciones de María Claudia Tarazona sobre el asesinato de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, abrieron un nuevo capítulo en sus cuestionamientos sobre quiénes estarían detrás del crimen.

En una entrevista con La FM, la viuda expresó sus sospechas sobre el expresidente Gustavo Petro, aunque aclaró que sus señalamientos corresponden a una opinión personal y no a una acusación judicial.

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“En mi opinión personal, Gustavo Petro sabia que iban a matar a Miguel, dio la orden de matar a Miguel y se alió con la dictadura de Maduro para asesinarlo. El día que lleguemos a eso voy a tener paz con mis hijos. Voy a tener paz con Alejandro”, expresó Tarazona.

Gustavo Petro - Miguel Uribe Turbay
Gustavo Petro fue mencionado por Tarazona en sus declaraciones sobre el crimen. La viuda aclaró que sus señalamientos corresponden a una opinión personal y no a una acusación judicial - crédito Reuters/AFP

La afirmación surgió durante la conversación con la periodista, quien le preguntó si tenía pruebas para sostener una declaración de esa gravedad y le advirtió que el mandatario podría demandarla por sus palabras. Tarazona respondió que estaba expresando su posición personal y que la responsabilidad de determinar lo ocurrido recae en las autoridades judiciales.

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“No, porque yo estoy diciendo que es una opinión, no es una acusación. La acusación la hace la Fiscalía. Yo tengo una opinión pública y tengo una opinión personal y lo que digo es que en manos de la Fiscalía está la responsabilidad de esclarecer esto”.

La periodista planteó entonces un escenario más concreto: si encontrar a los responsables tras las rejas le daría tranquilidad, ¿sentiría lo mismo si Gustavo Petro terminara en prisión? La respuesta de Tarazona fue afirmativa. “Pero por supuesto que sí”.

La Fiscalía remitió información a la Corte Suprema

Las declaraciones se conocen después de que la Fiscalía General de la Nación ordenara compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia por información entregada por Tarazona sobre posibles responsables intelectuales del asesinato. La decisión quedó consignada en una comunicación del 21 de octubre de 2026, firmada por Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, en respuesta a un oficio enviado dos días antes por el ministro de Justicia, Iván Cancino.

El documento no identifica a las personas objeto de la compulsa ni establece responsabilidades penales. La actuación busca que el alto tribunal examine la información que pueda comprometer a exrepresentantes a la Cámara vinculados con el partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las Farc.

“En atención a los hechos informados por la señora María Claudia Tarazona, el 20 de octubre de 2026 se ordenó la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia”, indicó la Fiscalía en la comunicación.

Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa
Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa

La entidad explicó que la determinación se tomó con fundamento en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, relacionados con el tratamiento judicial de funcionarios aforados. La remisión de la información no implica que las personas mencionadas hayan sido declaradas responsables del homicidio.

Tarazona ha señalado a Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, exintegrante de las Farc y miembro de Comunes, como uno de los presuntos determinadores intelectuales del crimen. Para sustentar sus señalamientos, hizo público un mensaje que, según su versión, habría recibido un funcionario público en abril de 2025, dos meses antes del atentado contra Uribe Turbay.

“Ese malparido (sic) de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”, decía el mensaje divulgado por la viuda.

La investigación busca verificar mensajes y posibles vínculos

Según Tarazona, la información provendría de una fuente cercana a esas estructuras. También sostuvo que los recursos para organizar el plan habrían llegado desde Venezuela, que la orden se habría originado en el Congreso y que integrantes de la Segunda Marquetalia habrían ejecutado el ataque en el antiguo parque El Golfito, en Bogotá.

La Fiscalía no ha confirmado esas afirmaciones. En su respuesta al Ministerio de Justicia, señaló que incorporó los datos entregados por Tarazona y su representación de víctimas a las labores investigativas. “La Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona junto con su representación de víctimas”, indicó la entidad.

El 11 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un acto conmemorativo en el Cementerio Central, donde se encuentra la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras el primer mes de su fallecimiento - crédito Cristian Bayona / Colprensa
El 11 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un acto conmemorativo en el Cementerio Central, donde se encuentra la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras el primer mes de su fallecimiento - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Entre las diligencias previstas están la verificación de los datos, las fuentes, la autenticidad y el origen de las comunicaciones, así como el análisis de posibles relaciones con las personas mencionadas y los hechos investigados.

La Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá conformó un Grupo de Tareas Especiales para investigar y judicializar el homicidio de Miguel Uribe Turbay, mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025.

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