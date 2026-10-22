Colombia

Caricaturista Matador denunció que Meta eliminó su página de Facebook y suspendió su cuenta de Instagram: además, se quejó de que despidieron a su esposa

Una notificación divulgada por el dibujante indica que la cuenta fue suspendida el 21 de octubre de 2026 por presuntas infracciones a las normas comunitarias y que dispone de 180 días para apelar

El caricaturista Julio César González Quiceno, a quien se le conoce como Matador, anunció su retiro del periódico El Tiempo, luego de que ese medio de comunicación suspendiera sus publicaciones tras conocerse un caso de violencia intrafamiliar que protagonizó hace 10 años. (Colprensa)
Matador denunció restricciones en Meta luego de sus críticas a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
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La suspensión de una cuenta de Instagram y la pérdida de una página de Facebook llevaron al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, a cuestionar públicamente una posible censura en las plataformas de Meta. El denunciante afirmó que su comunidad en Facebook superaba los 1,2 millones de seguidores.

El pronunciamiento ocurrió el miércoles 21 de octubre de 2026, a través de su perfil en X. Matador indicó que Instagram restringió su cuenta durante la noche, sin una advertencia previa, y que al día siguiente volvió a tener acceso.

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“Instagram suspendió mi cuenta sin previo aviso”, manifestó el caricaturista. Agregó que su página de Facebook había sido retirada de la plataforma, pese a que, según explicó, la construyó durante años de trabajo profesional.

La imagen adjunta a su publicación muestra un aviso de Instagram que informa la suspensión del perfil el 21 de octubre de 2026. El mensaje señala que el usuario tiene 180 días para apelar la medida y advierte que la inhabilitación podría ser definitiva.

Matador perdió página de Facebook con 1,2 millones de seguidores y pidió explicaciones a Meta - crédito @Matador000/X
Matador perdió página de Facebook con 1,2 millones de seguidores y pidió explicaciones a Meta - crédito @Matador000/X

El aviso atribuye la decisión a actividad que presuntamente incumplía las normas comunitarias. “Hay demasiada actividad en tu cuenta”, dice la notificación divulgada por Matador, sin que se detalle cuáles publicaciones, comentarios o acciones originaron la restricción.

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El dibujante cerró su mensaje con una pregunta: “¿Censura?”. Hasta el momento, no se conoció una explicación pública de Meta sobre el caso ni una comunicación que vincule la medida con contenidos concretos publicados por el caricaturista.

La queja llega tras varios episodios de confrontación pública entre Matador y el presidente Abelardo de la Espriella. El 19 de octubre, el caricaturista difundió una ilustración en la que representó al mandatario junto a una bolsa mortuoria identificada con su nombre.

La publicación retomó expresiones relacionadas con el debate que involucra a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y generó reacciones en redes sociales.

El caricaturista cuestionó las razones de la salida de su esposa

En otro pronunciamiento, el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, afirmó que su esposa fue desvinculada de la empresa Aguas y Aguas de Pereira sin justa causa, después de 30 años de trabajo. El dibujante expresó su inconformidad a través de una publicación en redes sociales acompañada por una nueva sátira.

Su mayor delito: ser mi esposa”, escribió el artista al referirse a la salida laboral de su pareja. Con esa frase, sugirió que la decisión estaría relacionada con su vínculo familiar y con las posiciones que él ha difundido en el debate público.

Matador también compartió una imagen con una referencia a la celebración de otros sectores. “Mientras unos celebran con Ron, nosotros seguimos con la frente en alto”, manifestó en el mensaje.

Por ahora, no hay información que establezca una relación entre las restricciones denunciadas y las disputas políticas del caricaturista. La suspensión de su cuenta de Instagram y la desaparición de su página en Facebook permanecen, hasta ahora, como hechos sin una explicación pública de la compañía.

El caricaturista cuestionó las razones de la salida de su esposa - crédito matador000/Instagram
El caricaturista cuestionó las razones de la salida de su esposa - crédito matador000/Instagram

Matador reafirmó sus críticas a Ana Lucía Pineda pese a investigación de la Fiscalía

El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, volvió a pronunciarse en redes sociales sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, pese a la investigación preliminar que adelanta la Fiscalía General de la Nación por una denuncia relacionada con sus publicaciones.

El debate comenzó el 11 de octubre de 2026, cuando Matador cuestionó en X el destino de las donaciones para las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. El sismo afectó varias ciudades, entre ellas Pereira, lugar de origen del caricaturista.

En ese mensaje, González Quiceno utilizó expresiones despectivas contra Pineda. “¿Dónde están las ayudas?”, escribió al referirse a las familias damnificadas. La publicación generó críticas de sectores políticos, colectivos de mujeres y organizaciones sociales.

- crédito @Matador000/X
- crédito @Matador000/X

Una semana después, el dibujante se negó a retractarse. Su más reciente publicación retomó un diálogo de la película Golpe bajo: el juego final, protagonizada por Adam Sandler, para reafirmar su postura frente a la polémica.

“¿Valió la pena este trino?”, preguntó Matador junto a una cita de la película: “Ha valido cada maldito segundo”. La publicación obtuvo respuestas divididas entre usuarios que respaldaron su denuncia sobre las ayudas y quienes rechazaron la forma en que se dirigió a la primera dama.

El Gobierno nacional emitió un comunicado, firmado por ministros y otros altos funcionarios, en el que calificó el mensaje inicial como misógino, denigrante y una expresión de violencia simbólica. También pidió a la Fiscalía establecer si existía una conducta penalmente relevante.

La investigación busca determinar si hubo injuria agravada. Además, abogados presentaron denuncias por un posible hostigamiento agravado por motivos de sexo e ideología política.

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