Tomás Uribe pidió al Centro Democrático tomar distancia de la ‘nueva derecha’ para las elecciones de 2027: “Muy arribistas”

Tomás Uribe Moreno, empresario e hijo de Álvaro Uribe (Captura de Video YouTube/Blu Radio)

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Luego de la campaña presidencial de Colombia, los partidos políticos comienzan a concentrar sus esfuerzos de cara a las elecciones regionales de 2027, con debates sobre alianzas, identidades ideológicas y la competencia por consolidar sus candidaturas.

No obstante, desde sectores ajenos a la política también mostraron su interés en las estrategias que deberán enfocar las colectividades para los comicios locales y departamentales en el país.

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Uno de ellos fue el empresario Tomás Uribe Moreno, quien expuso su visión sobre el rumbo que debería tomar el partido Centro Democrático, colectividad que lidera su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El hijo del exmandatario, en una entrevista concedida a Blu Radio, señaló que el movimiento político debe conservar una identidad propia frente a las tensiones con Defensores de la Patria, el partido del presidente Abelardo de la Espriella, y que tiene que concentrarse en materia de seguridad, emprendimiento, reducción de la burocracia y superación de la pobreza.

El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa

Para Uribe, el partido debe demostrar esa identidad con sus decisiones en el Congreso y en el Gobierno, más que con las etiquetas ideológicas. También destacó que el Centro Democrático obtuvo la presidencia del Congreso sin acuerdos con otras fuerzas y mencionó al congresista Honorio Henríquez como representante de una línea que, según dijo, ha sido coherente con los principios de la colectividad.

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“Más allá de las tensiones coyunturales, diferencias normales de una democracia, el Centro Democrático es un partido de una sola pieza”, declaró el empresario al citado medio de comunicación.

Al referirse a una posible fragmentación de la derecha antes de las elecciones regionales, sostuvo que el partido debe tener claro a quién representa. Aseguró que su propósito es atender problemas como la inseguridad y las trabas estatales que, a su juicio, dificultan la creación de empresa y la movilidad social.

Críticas a las etiquetas de centro, izquierda y derecha

Por otra parte, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó definir al Centro Democrático exclusivamente como un partido de centro o de derecha. Consideró que esas categorías cambian con el tiempo y planteó que la evaluación de una fuerza política debe centrarse en sus principios y actuaciones.

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Como ejemplo, mencionó que el Partido Republicano de Estados Unidos, identificado actualmente con la derecha, promovió en el pasado la abolición de la esclavitud. En ese sentido, defendió que la colectividad se identifique por sus posturas sobre seguridad, iniciativa privada y programas para personas de menores ingresos.

- crédito Carlos Garcia Rawlins/Reuters - @tomu1969 - @delaespriella_style/Instagram

“Lo que importa son los principios y las acciones. Qué se dice, qué se cree y qué se hace”, sostuvo.

Uribe Moreno diferenció al Centro Democrático de lo que denominó la “nueva derecha”, sin identificar a dirigentes o movimientos concretos. Dijo que esas corrientes son intolerantes frente a la diversidad y priorizan, según su visión, a sectores de mayor poder adquisitivo sobre el resto de la población.

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“Son corrientes poco tolerantes con la diversidad, muy elitistas, muy arribistas, no les gusta sino estar en el clasismo”, afirmó.

Aunque evitó mencionar nombres, sus declaraciones se producen en medio de las diferencias entre el Centro Democrático y sectores cercanos a Defensores de la Patria, específicamente con el senador Enrique Gómez. Al ser consultado por sus reparos frente al Gobierno de De la Espriella, señaló que aún es temprano para formularlos y expresó expectativas sobre una reducción de los gastos de funcionamiento del Estado.

También afirmó que el Centro Democrático debe combinar la defensa de la familia con el respeto hacia quienes tienen orientaciones sexuales e identidades distintas. En ese punto, puso como ejemplo los ataques que, según dijo, recibió Juan Daniel Oviedo durante la campaña presidencial.

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Para el experto, la decisión de Oviedo se registra para tomar un nuevo impulso de cara a una nueva candidatura para ser alcalde de Bogotá - crédito Colprensa

“Yo no voy a hacerle matoneo a alguien por sus preferencias sexuales, como sí lo hicieron en la nueva derecha con el doctor Juan Daniel Oviedo”, señaló.

Uribe agregó que prefiere relacionarse con personas que sostienen ideas distintas, pues consideró que el intercambio de posturas favorece el pensamiento crítico e independiente. Rechazó lo que llamó “pensamiento de rebaño”, aunque precisó que escuchar posiciones diferentes no implica renunciar a los principios personales.

Sin rencor tras la campaña presidencial

Del mismo modo, Tomás Uribe Moreno se refirió a las posibles heridas que pudo dejar la confrontación electoral entre los partidos de derecha durante la campaña presidencial. En su declaración, el empresario aseguró que no guarda rencor y extendió esa posición incluso a figuras como el expresidente Juan Manuel Santos y el senador Iván Cepeda, a quienes atribuyó haber causado dolor a su familia. “El rencor le hace más daño al que lo siente que al que se lo desea”, manifestó.

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No obstante, sostuvo que su decisión no supone desconocer lo que calificó como una campaña política “muy sucia”. Según afirmó, esa estrategia buscó posicionar nuevos liderazgos mediante el desprestigio de otras corrientes, por lo que pidió que el Centro Democrático responda con resultados y sin escalar las confrontaciones.