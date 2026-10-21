Colombia

Gobierno alerta por falta de gas para afrontar El Niño y advierte riesgo de apagón si no mejora el abastecimiento

Los ministros de Minas, Hacienda, Ambiente e Interior reconocieron ante el Congreso que el país enfrenta un panorama crítico y defendieron la necesidad de retomar la exploración de gas

Imagen de referencia gas natural
Colprensa
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El Gobierno Nacional advirtió que Colombia no cuenta actualmente con suficiente gas para enfrentar con holgura el fenómeno de El Niño y reconoció que no puede descartarse el riesgo de un apagón si las condiciones de abastecimiento energético se deterioran.

La alerta fue planteada durante un debate de control político en el Congreso al que asistieron los ministros de Minas y Energía, Nohemí Arboleda; Hacienda, Miguel Gómez; Ambiente, Fabio Arjona; e Interior, Rodrigo Lara.

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Según informó Caracol Radio, los funcionarios expusieron el panorama del sector gasífero y las medidas que el Ejecutivo considera necesarias para mitigar los riesgos de suministro.

La ministra de Minas señaló que el país enfrenta un déficit de gas y sostuvo que las decisiones de exploración adoptadas durante el Gobierno anterior incidieron en la situación actual.

Además, advirtió que las exportaciones de gas han crecido históricamente, mientras el país se aproxima a una coyuntura climática que podría aumentar la presión sobre el sistema energético.

Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X
Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X

Hacienda advierte que importaciones podrían llegar al 40 % en 2028

Uno de los datos más relevantes fue entregado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien aseguró que, si la tendencia se mantiene, en 2028 Colombia podría tener que importar cerca del 40 % del gas que consume.

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El funcionario alertó además por el costo de depender del mercado internacional.

El precio al cual importamos el gas es entre 130 % y 135 % más caro que el gas producido en el país”, explicó Gómez durante el debate.

Ese escenario, según lo planteado por el Gobierno, tendría implicaciones no solo para el abastecimiento, sino también para los costos que asumirían el sistema energético y eventualmente los usuarios.

Los ministros coincidieron en que la transición energética debe avanzar, pero señalaron que, mientras se consolidan nuevas fuentes de generación, el gas continúa siendo un recurso estratégico.

Por esa razón, defendieron la necesidad de retomar la exploración de nuevos yacimientos para reducir la dependencia de importaciones y aumentar la seguridad energética.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó la adición hecha al sector salud como el cambio más relevante de la jornada - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Gobierno busca destrabar proyectos de gas

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que una parte de la estrategia pasa por modificar la forma en que se adelantan los procesos de consulta previa asociados a proyectos energéticos.

Según Lara, las reformas propuestas buscan incorporar tecnología, agilizar procedimientos y establecer nuevas reglas de funcionamiento sin afectar los derechos de las comunidades.

El objetivo es que los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental puedan avanzar de manera más coordinada y, en algunos casos, en paralelo.

El Gobierno considera que los retrasos en estas etapas han dificultado la puesta en marcha de proyectos necesarios para aumentar la oferta de gas.

Durante el debate, los funcionarios insistieron en que las medidas no implican abandonar la transición energética, sino asegurar fuentes de respaldo suficientes mientras el país reduce progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles.

La discusión cobra especial relevancia ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede reducir la disponibilidad hídrica y aumentar la necesidad de generación térmica.

En ese escenario, el gas se convierte en un insumo clave para respaldar el sistema eléctrico.

Los ministros reconocieron que la situación exige decisiones rápidas y coordinadas entre las distintas carteras.

El mensaje central del Gobierno fue que la transición energética debe ir acompañada de seguridad de abastecimiento, y que para ello será necesario aumentar la producción nacional, destrabar proyectos y reducir la dependencia futura de importaciones.

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