Colombia

Petro increpó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por denuncias sobre presuntas irregularidades en su gobierno: “Ni una sola prueba de toda la jauría de infamias”

El expresidente de la República dijo que deberá llevar a las exfuncionarias a procesos penales para que entreguen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina

Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa
Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa
Guardar

Continúa la disputa entre el expresidente Gustavo Petro; la exasesora presidencial Eva Ferrer; y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez por las revelaciones de presuntas irregularidades que incluyen una red de tráfico de drogas y armas por parte de la ex primera dama Verónica Alcocer.

La lista de denuncias incluye el ‘Pacto de Vallledupar’, una alianza con exlíderes paramilitares para afectar la imagen de Álvaro Uribe; el presidente Abelardo de la Espriella y otros políticos de derecha durante las elecciones presidenciales 2026. La denuncia fue corroborada por Salvatore Mancuso, que afirmó en un video: “Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

PUBLICIDAD

La denuncia de Mancuso contra delegados del Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

Sobre las declaraciones de las exfuncionarias, el exjefe de Estado señaló en sus redes sociales que tanto Ferrer como Rodríguez no han presentado ningún tipo de material probatorio ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que mantendrá las demandas por injuria y calumnia.

“Ni una sola prueba de toda la jauría de infamias desplegadas por dos ex empleadas en mi gobierno ha sido presentadas a la fiscalía. Infamias para destruir en la prensa y cero pruebas de lo que afirman. Debo llevarlas a procesos penales para que señalen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina”, escribió en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El líder político del Pacto Histórico también hizo claridades sobre el ‘Pacto de Valledupar’ del 24 de octubre de 2025. Según Petro, nunca hizo solicitudes a los exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para realizar acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe; y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Jamás pedí a ningún paramilitar que acuse a una persona en particular. Las acusaciones en medio del control político como congresista las hice yo mismo sobre pruebas judiciales reales”, aseguró.

El expresidente de la República dijo que deberá llevar a las exfuncionarias a procesos penales para que entreguen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República dijo que deberá llevar a las exfuncionarias a procesos penales para que entreguen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina - crédito @petrogustavo/X

A renglón seguido recordó que “Abelardo fue asesor del paramilitarismo esta dicho y fotografiado en mis debates. No tengo que pedir a nadie que lo diga. En confesiones diversas de paramilitares se ha dicho desde hace lustros (sic)”.

Incluso, señaló que la reunión con los exparamilitares que, en ese entonces eran gestores de paz, estaba respaldada por la ley de Paz Total que promovió su administración.

“Lo hecho en Ralito fue ley de la república y quien hablo se llevar el proceso a que se dijera que se llevará a supeditar beneficios jurídicos por decir toda la verdad fue la Corte Constitucional. Mi gobierno solo hizo la.advertencia se cerrar el proceso con la verdad/la. justicia restaurativa y las garantías de no repetición (sic)”, concluyó Gustavo Petro.

Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’ - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro por el denominado Pacto de Valledupar. La decisión se tomó tras las denuncias de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre una presunta reunión con exjefes paramilitares para cuestionar a líderes políticos.

La remisión busca que la corporación competente examine los señalamientos contra el exmandatario bajo el procedimiento especial aplicable a quienes han ocupado la Presidencia de la República. La Fiscalía abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la indagación.

Según el ente acusador, el presunto acuerdo habría sido planeado con exjefes paramilitares para que declararan contra figuras de la política nacional antes de las elecciones presidenciales. La investigación sigue en curso y las autoridades deberán establecer si hubo responsabilidades relacionadas con el denominado pacto.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEva FererAngie RodríguezPacto de ValleduparVerónica Alcocer NarcotráficoGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 21 de octubre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 21 de octubre: ganadores del último sorteo

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

El creador de contenido contó que enfrenta estrés, angustia y problemas físicos durante la preparación para su pelea del 14 de noviembre en Bogotá

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Las “Leonas” quieren buscar la sorpresa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título y cerrar como líder de su zona

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

El excandidato presidencial afirmó que los hechos irregulares de la anterior administración fueron graves

Iván Cepeda reconoció que durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron graves hechos de corrupción: “Tenemos que dar la cara”

Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, la misma a la que Abelardo de la Espriella señaló durante su visita a San Andrés

La decisión que se conoció la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026 también contempla la posible suspensión de la gobernadora Girley Ordóñez, que estaba junto a Jay Pang en el video que se hizo viral en redes sociales tras la advertencia que les hizo el jefe de Estado

Procuraduría investigará los contratos del esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, la misma a la que Abelardo de la Espriella señaló durante su visita a San Andrés
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

Emiro Navarro habló de su salud física y mental antes de ‘Stream Fighters 5′ y preocupó a sus seguidores: “Quiero ser sincero”

La virreina universal de la belleza Ariadna Gutiérrez se casaría en Cartagena el 24 de octubre y ya se conoce quién será el diseñador de su vestido

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Ryan Castro se le midió a la dinámica ‘Escucho, pero no despido’ y se enteró de que le habían estrellado uno de sus carros

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Deportes

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, le dio la bienvenida al Boca Juniors de Argentina, el primer finalista de la Copa Sudamericana: “Los esperamos con los brazos abiertos”