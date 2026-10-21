Petro increpó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por denuncias sobre presuntas irregularidades en su gobierno: “Ni una sola prueba de toda la jauría de infamias”

Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa

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Continúa la disputa entre el expresidente Gustavo Petro; la exasesora presidencial Eva Ferrer; y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez por las revelaciones de presuntas irregularidades que incluyen una red de tráfico de drogas y armas por parte de la ex primera dama Verónica Alcocer.

La lista de denuncias incluye el ‘Pacto de Vallledupar’, una alianza con exlíderes paramilitares para afectar la imagen de Álvaro Uribe; el presidente Abelardo de la Espriella y otros políticos de derecha durante las elecciones presidenciales 2026. La denuncia fue corroborada por Salvatore Mancuso, que afirmó en un video: “Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

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La denuncia de Mancuso contra delegados del Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

Sobre las declaraciones de las exfuncionarias, el exjefe de Estado señaló en sus redes sociales que tanto Ferrer como Rodríguez no han presentado ningún tipo de material probatorio ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que mantendrá las demandas por injuria y calumnia.

“Ni una sola prueba de toda la jauría de infamias desplegadas por dos ex empleadas en mi gobierno ha sido presentadas a la fiscalía. Infamias para destruir en la prensa y cero pruebas de lo que afirman. Debo llevarlas a procesos penales para que señalen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina”, escribió en su cuenta de X.

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El líder político del Pacto Histórico también hizo claridades sobre el ‘Pacto de Valledupar’ del 24 de octubre de 2025. Según Petro, nunca hizo solicitudes a los exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para realizar acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe; y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Jamás pedí a ningún paramilitar que acuse a una persona en particular. Las acusaciones en medio del control político como congresista las hice yo mismo sobre pruebas judiciales reales”, aseguró.

El expresidente de la República dijo que deberá llevar a las exfuncionarias a procesos penales para que entreguen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina - crédito @petrogustavo/X

A renglón seguido recordó que “Abelardo fue asesor del paramilitarismo esta dicho y fotografiado en mis debates. No tengo que pedir a nadie que lo diga. En confesiones diversas de paramilitares se ha dicho desde hace lustros (sic)”.

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Incluso, señaló que la reunión con los exparamilitares que, en ese entonces eran gestores de paz, estaba respaldada por la ley de Paz Total que promovió su administración.

“Lo hecho en Ralito fue ley de la república y quien hablo se llevar el proceso a que se dijera que se llevará a supeditar beneficios jurídicos por decir toda la verdad fue la Corte Constitucional. Mi gobierno solo hizo la.advertencia se cerrar el proceso con la verdad/la. justicia restaurativa y las garantías de no repetición (sic)”, concluyó Gustavo Petro.

Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue a Petro por el ‘Pacto de Valledupar’ - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro por el denominado Pacto de Valledupar. La decisión se tomó tras las denuncias de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre una presunta reunión con exjefes paramilitares para cuestionar a líderes políticos.

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La remisión busca que la corporación competente examine los señalamientos contra el exmandatario bajo el procedimiento especial aplicable a quienes han ocupado la Presidencia de la República. La Fiscalía abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la indagación.

Según el ente acusador, el presunto acuerdo habría sido planeado con exjefes paramilitares para que declararan contra figuras de la política nacional antes de las elecciones presidenciales. La investigación sigue en curso y las autoridades deberán establecer si hubo responsabilidades relacionadas con el denominado pacto.