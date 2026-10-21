Periodista denunció acoso digital y amenazas de muerte tras trabajar en el Congreso: “Me dejó sin trabajo y sin casa”

La periodista relató los episodios de acoso digital y las amenazas que denunció tras trabajar en el Congreso. - crédito @karito.tavera/Facebook

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Carolina Tavera, periodista que trabajaba en el Congreso de la República, denunció haber sido víctima de un caso de acoso digital que, según su relato, derivó en amenazas de muerte contra ella y miembros de su familia.

La comunicadora contó en una entrevista con La Red que conoció la existencia de perfiles que presuntamente simulaban una relación sentimental con ella. Tavera aseguró que la situación la llevó a abandonar temporalmente su vivienda, dejar de asistir a su lugar de trabajo y acudir a la Fiscalía General de la Nación.

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La periodista relató que una compañera le habló del caso el 20 de julio, durante la instalación del Congreso. Según explicó, la cuenta en redes sociales publicaba fotografías tomadas de sus perfiles personales y las acompañaba con mensajes que buscaban aparentar conversaciones de pareja.

Tavera afirmó que la persona detrás de esas publicaciones también utilizó imágenes de su sobrina, de dos años, y la incluyó en esa narrativa ficticia. “Toda una historia amorosa imaginaria alrededor de algo que yo ni siquiera tenía conocimiento”, dijo durante la entrevista.

Carolina Tavera el señalado se comunicó con personas de su entorno y aseguró que quería conocerla personalmente. - crédito REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

De acuerdo con la periodista, el responsable de la cuenta se comunicó con uno de sus compañeros y le manifestó que conocía a Tavera porque la había visto en el Congreso. En ese intercambio, según el testimonio de la comunicadora, la persona aseguró que no pretendía hacerle daño y que quería hablar con ella.

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El mensaje generó temor en Tavera, quien decidió presentar una denuncia. “Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar el tema”, expresó.

La periodista sostuvo que, tras acudir a la Fiscalía, conoció que la persona señalada tendría otros casos abiertos ante esa entidad. “Descubrimos también que tiene cinco casos abiertos con la Fiscalía. Mi caso no es el único”, afirmó.

Tavera agregó que, con apoyo de la seguridad del Congreso, revisaron si esa persona había ingresado a la corporación. Según su relato, se estableció que sí había accedido al edificio durante ese año.

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Tavera afirmó que recibió mensajes intimidantes contra ella y sus familiares, en los que mencionaban información sobre sus rutinas y lugares de residencia.. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas habrían comenzado después de la denuncia

La comunicadora aseguró que el caso escaló cuando uno de sus compañeros recibió un mensaje con amenazas contra su vida. Según Tavera, el texto advertía que la atacarían por haber acudido a la Fiscalía.

“Que sepas que vamos a matar a tu compañera, a la periodista Carolina Tavera. Sabemos dónde vive, sabemos a qué hora sale de su casa, sabemos a qué hora regresa, sabemos que trabaja en el Congreso”, relató al citar parte del mensaje.

La periodista afirmó que, después de conocer esa amenaza, dejó de quedarse en su vivienda y buscó alojamiento en hoteles, casas de amistades y familiares. También indicó que dejó de asistir al Congreso por temor.

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Posteriormente, según contó, recibió mensajes desde otra cuenta en los que mencionaban a su hermano, su sobrina y otros miembros de su familia. Tavera afirmó que esas referencias aumentaron su preocupación por la seguridad de su entorno cercano.

“Sé dónde está tu hermano, sé dónde está tu sobrina”, recordó al citar uno de los mensajes que recibió. La periodista no identificó públicamente a la persona que, según su denuncia, estaría detrás de las cuentas y las amenazas.

La periodista aseguró que la situación afectó su vida laboral, social y emocional, y que tuvo que dejar de asistir al Congreso por temor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me dejó sin trabajo y sin casa”, dijo la periodista

Tavera afirmó que el impacto de lo ocurrido afectó distintos aspectos de su vida cotidiana. “Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle”, expresó.

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La comunicadora explicó que decidió hablar públicamente del caso por temor a que las amenazas se concretaran y para dejar constancia de su denuncia. “Tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase eso y al menos hay que dejar un precedente de personas como estas que llegan y te afectan”, señaló.

También sostuvo que, pese al miedo, continuará con su denuncia. “Me voy a ir de frente. Y si esta persona dice que me va a matar, pues yo también voy a salir a hablarlo”, manifestó.

Hasta lo relatado por Tavera en la entrevista, no se conocieron detalles sobre decisiones de la Fiscalía, capturas o imputaciones relacionadas con la denuncia.