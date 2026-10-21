Colombia

Periodista denunció acoso digital y amenazas de muerte tras trabajar en el Congreso: “Me dejó sin trabajo y sin casa”

Carolina Tavera relató cómo una persona habría simulado una relación sentimental con ella en redes sociales, utilizado fotografías de su sobrina menor de edad y posteriormente enviado mensajes intimidatorios dirigidos también contra sus familiares

La periodista relató los episodios de acoso digital y las amenazas que denunció tras trabajar en el Congreso. - crédito @karito.tavera/Facebook
La periodista relató los episodios de acoso digital y las amenazas que denunció tras trabajar en el Congreso. - crédito @karito.tavera/Facebook
Guardar

Carolina Tavera, periodista que trabajaba en el Congreso de la República, denunció haber sido víctima de un caso de acoso digital que, según su relato, derivó en amenazas de muerte contra ella y miembros de su familia.

La comunicadora contó en una entrevista con La Red que conoció la existencia de perfiles que presuntamente simulaban una relación sentimental con ella. Tavera aseguró que la situación la llevó a abandonar temporalmente su vivienda, dejar de asistir a su lugar de trabajo y acudir a la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

La periodista relató que una compañera le habló del caso el 20 de julio, durante la instalación del Congreso. Según explicó, la cuenta en redes sociales publicaba fotografías tomadas de sus perfiles personales y las acompañaba con mensajes que buscaban aparentar conversaciones de pareja.

Tavera afirmó que la persona detrás de esas publicaciones también utilizó imágenes de su sobrina, de dos años, y la incluyó en esa narrativa ficticia. “Toda una historia amorosa imaginaria alrededor de algo que yo ni siquiera tenía conocimiento”, dijo durante la entrevista.

Carolina Tavera el señalado se comunicó con personas de su entorno y aseguró que quería conocerla personalmente. - crédito REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo
Carolina Tavera el señalado se comunicó con personas de su entorno y aseguró que quería conocerla personalmente. - crédito REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

El perfil habría contactado a compañeros de Carolina Tavera

De acuerdo con la periodista, el responsable de la cuenta se comunicó con uno de sus compañeros y le manifestó que conocía a Tavera porque la había visto en el Congreso. En ese intercambio, según el testimonio de la comunicadora, la persona aseguró que no pretendía hacerle daño y que quería hablar con ella.

PUBLICIDAD

El mensaje generó temor en Tavera, quien decidió presentar una denuncia. “Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar el tema”, expresó.

La periodista sostuvo que, tras acudir a la Fiscalía, conoció que la persona señalada tendría otros casos abiertos ante esa entidad. “Descubrimos también que tiene cinco casos abiertos con la Fiscalía. Mi caso no es el único”, afirmó.

Tavera agregó que, con apoyo de la seguridad del Congreso, revisaron si esa persona había ingresado a la corporación. Según su relato, se estableció que sí había accedido al edificio durante ese año.

Pantalla de celular con mensajes ofensivos, violencia virtual, bullying en línea, hostigamiento psicológico, redes inseguras, acoso escolar, intimidación digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tavera afirmó que recibió mensajes intimidantes contra ella y sus familiares, en los que mencionaban información sobre sus rutinas y lugares de residencia.. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas habrían comenzado después de la denuncia

La comunicadora aseguró que el caso escaló cuando uno de sus compañeros recibió un mensaje con amenazas contra su vida. Según Tavera, el texto advertía que la atacarían por haber acudido a la Fiscalía.

Que sepas que vamos a matar a tu compañera, a la periodista Carolina Tavera. Sabemos dónde vive, sabemos a qué hora sale de su casa, sabemos a qué hora regresa, sabemos que trabaja en el Congreso”, relató al citar parte del mensaje.

La periodista afirmó que, después de conocer esa amenaza, dejó de quedarse en su vivienda y buscó alojamiento en hoteles, casas de amistades y familiares. También indicó que dejó de asistir al Congreso por temor.

Posteriormente, según contó, recibió mensajes desde otra cuenta en los que mencionaban a su hermano, su sobrina y otros miembros de su familia. Tavera afirmó que esas referencias aumentaron su preocupación por la seguridad de su entorno cercano.

Sé dónde está tu hermano, sé dónde está tu sobrina”, recordó al citar uno de los mensajes que recibió. La periodista no identificó públicamente a la persona que, según su denuncia, estaría detrás de las cuentas y las amenazas.

Pantalla de celular con mensajes ofensivos, violencia virtual, bullying en línea, hostigamiento psicológico, redes inseguras, acoso escolar, intimidación digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La periodista aseguró que la situación afectó su vida laboral, social y emocional, y que tuvo que dejar de asistir al Congreso por temor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me dejó sin trabajo y sin casa”, dijo la periodista

Tavera afirmó que el impacto de lo ocurrido afectó distintos aspectos de su vida cotidiana. “Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle”, expresó.

La comunicadora explicó que decidió hablar públicamente del caso por temor a que las amenazas se concretaran y para dejar constancia de su denuncia. “Tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase eso y al menos hay que dejar un precedente de personas como estas que llegan y te afectan”, señaló.

También sostuvo que, pese al miedo, continuará con su denuncia. “Me voy a ir de frente. Y si esta persona dice que me va a matar, pues yo también voy a salir a hablarlo”, manifestó.

Hasta lo relatado por Tavera en la entrevista, no se conocieron detalles sobre decisiones de la Fiscalía, capturas o imputaciones relacionadas con la denuncia.

Temas Relacionados

Carolina Taveraacoso digitalamenazas de muerteciberacosoAmenaza contra periodistaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresistas explican por qué no se caería el Presupuesto 2027 tras el error en el artículo 65

Carlos Meisel, María Clara Posada y Enrique Gómez expusieron sus argumentos sobre la posibilidad de adoptar por decreto el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso y el alcance jurídico de la discrepancia detectada

Congresistas explican por qué no se caería el Presupuesto 2027 tras el error en el artículo 65

Gobierno alerta por falta de gas para afrontar El Niño y advierte riesgo de apagón si no mejora el abastecimiento

Los ministros de Minas, Hacienda, Ambiente e Interior reconocieron ante el Congreso que el país enfrenta un panorama crítico y defendieron la necesidad de retomar la exploración de gas

Gobierno alerta por falta de gas para afrontar El Niño y advierte riesgo de apagón si no mejora el abastecimiento

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 21 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 21 de octubre

Senador Christian Garcés pide recortar $40 billones del gasto público y replantear la deuda de Colombia

El congresista explicó cómo busca modificar la distribución del presupuesto de 2027 y defendió una reforma estructural del Estado sin aumentar los impuestos a las empresas

Senador Christian Garcés pide recortar $40 billones del gasto público y replantear la deuda de Colombia

FMI y Banco Mundial asesorarán a Colombia en el manejo de su deuda pública hasta 2030

La misión trabajará en la actualización de la estrategia de mediano plazo y en la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027, con recomendaciones técnicas e intercambio de experiencias internacionales

FMI y Banco Mundial asesorarán a Colombia en el manejo de su deuda pública hasta 2030
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

Deportes

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Los padres de José Escorcia relataron entre lágrimas cómo tuvieron que separarse de él cuando tenía 10 años para cumplir su sueño de jugar fútbol profesional

Este es el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: habrá presencia colombiana

Teófilo Gutiérrez reveló lo cerca que estuvo de llegar al Real Madrid; también confesó que espera ver campeón a Falcao con Millonarios

Teófilo Gutiérrez contó que, con su primer sueldo, compró un pollo asado para compartir con su madre tras años de carencias: “Solo lo veíamos por televisión”