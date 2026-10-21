De la Espriella plantea reactivar fumigación de cultivos ilícitos tras incautación de 7,6 toneladas de cocaína

El Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere reactivar la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en Colombia - crédito Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que considera necesario retomar la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia, luego de anunciar la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena.

El cargamento, según informó el mandatario, tenía como destino Países Bajos y fue detectado en una operación de la Policía Nacional desarrollada con apoyo de la DEA.

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Durante el anuncio, De la Espriella vinculó el narcotráfico con distintas expresiones de violencia y sostuvo que las incautaciones, por sí solas, no son suficientes para enfrentar el problema.

“Del narcotráfico se alimentan todas las formas de violencia, por eso tenemos que combatir el narcotráfico con total determinación, no solamente frente a la incautación sino además frente a los cultivos ilícitos”, afirmó.

El presidente planteó que la estrategia antidrogas debe incluir acciones directas contra las zonas de producción.

“Se hace absolutamente necesario empezar a fumigar, nada ganamos si incautamos la droga pero no combatimos la raíz, que son los cultivos y la economía ilegal que se mueve alrededor de este negocio”, añadió.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito @ArmadaColombia / X

Gobierno pone nuevamente sobre la mesa la fumigación

El pronunciamiento vuelve a ubicar la fumigación de cultivos ilícitos dentro de la agenda de seguridad y lucha contra el narcotráfico del Gobierno.

De acuerdo con Blu Radio, De la Espriella hizo la declaración desde Cartagena mientras presentaba los resultados de la operación que permitió interceptar el cargamento.

El mandatario no precisó durante su intervención cuándo comenzaría una eventual fumigación, qué territorios serían priorizados ni cuál sería el mecanismo específico que utilizaría el Gobierno.

Tampoco detalló si la medida se desarrollaría mediante aspersión aérea, fumigación terrestre u otra modalidad.

Su declaración se concentró en señalar que las autoridades deben intervenir tanto sobre las rutas de comercialización como sobre los cultivos que sostienen la producción de cocaína.

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La eventual puesta en marcha de ese tipo de operaciones requeriría la definición de los procedimientos y condiciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Estupefacientes . (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Gobierno reporta 132 toneladas incautadas en 75 días

De la Espriella aseguró además que la operación realizada en Cartagena representa la mayor incautación de cocaína registrada en ese puerto durante los últimos 10 años.

“La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa”, afirmó.

El presidente también presentó un balance de las operaciones contra el narcotráfico desde el inicio de su administración.

Según sus cifras, en los primeros 75 días de Gobierno, la Fuerza Pública habría incautado 132 toneladas de cocaína.

De la Espriella estimó el valor de esa droga en aproximadamente US$6.108 millones.

Las cifras fueron entregadas directamente por el mandatario durante su intervención y forman parte del balance oficial presentado por su Gobierno.

La incautación de Cartagena contó, según explicó, con cooperación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, dentro de las acciones contra redes internacionales de narcotráfico.

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El planteamiento presidencial apunta ahora a complementar los operativos de interdicción con medidas dirigidas a reducir los cultivos ilícitos.

Por ahora, el pronunciamiento constituye un anuncio político sobre la dirección que pretende adoptar el Gobierno en materia antidrogas, pero la información suministrada no incluye un cronograma, protocolo operativo o acto administrativo que formalice el inicio de las fumigaciones.