Pacto Histórico respaldó a Mafe Carrascal tras la polémica por la participación de una menor en una tarima durante marchas contra el Gobierno

Mafe Carrascal se defendió tras señalamientos por presunta instrumentalización de una menor de edad - crédito (Colprensa - captura @red.de.noticias.d/TikTok)

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La Dirección Nacional del Pacto Histórico extendió públicamente un mensaje de respaldo a la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal tras la controversia que generó la participación de una menor de edad en la tarima instalada en la plaza de Bolívar durante las movilizaciones del 14 de octubre de 2026, convocadas por el expresidente Gustavo Petro y otros sectores de la izquierda nacional.

Además, desde la colectividad denunciaron que la legisladora ha sido víctima de presunta persecución, matoneo digital y hostigamiento político. En un comunicado divulgado el 20 de octubre de 2026, la corporación señaló que Carrascal ha sido objeto de ataques y señalamientos que, a su juicio, constituyen un caso “de violencia política de género” dirigido a intimidar y silenciar su actividad pública.

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Esta es la denuncia por presunto hostigamiento político contra Mafe Carrascal - crédito @PactoCol/X

“(...) Nuestra compañera María Fernanda Carrascal, una mujer que ha demostrado valentía, compromiso y coherencia en la defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y el derecho legítimo a la movilización social. Resulta profundamente preocupante que su compromiso con las luchas populares pretenda convertirse en motivo de persecución, estigmatización (...)”, indicaron voceros oficiales del movimiento petrista.

Desde el Pacto Histórico sostuvieron que la defensa de los derechos de la niñez no puede utilizarse para promover ataques contra la congresista. “Defender los derechos de la niñez es una obligación; instrumentalizar una controversia para promover el linchamiento público de una mujer es inaceptable”, se leyó en la comunicación oficial.

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Allí también se pidió que cualquier actuación de los organismos de control se adelante con imparcialidad y respeto por las garantías procesales. La colectividad exigió el “fin de los ataques” y solicitó que se preserve el debido proceso.

“No podemos permitir que las diferencias políticas sean utilizadas para intimidar, desacreditar o silenciar a quienes defienden sus convicciones y acompañan las reivindicaciones del pueblo colombiano”, señaló la Dirección Nacional Provisional.

La congresista ha realizado varias publicaciones en su cuenta de X para explicar el episodio del 14 de octubre de 2026 - crédito @MafeCarrascal/X

La organización invitó a su militancia, bases populares y demás sectores políticos afines a manifestar solidaridad con María Fernanda Carrascal.

“Frente al hostigamiento, más solidaridad; frente a la violencia política de género, más garantías”, expresó el Pacto Histórico, que cerró su pronunciamiento con el mensaje: “Mafe Carrascal no está sola”.

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El padre de la menor que habló en la tarima de la Plaza de Bolívar habló

El padre de la menor, identificada como Kad, aseguró que la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal no preparó ni le sugirió el mensaje que su hija pronunció —que incluyó expresiones vulgares en contra del presidente Abelardo de la Espriella— en una tarima, durante una movilización en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Las declaraciones fueron difundidas por la propia congresista un día antes del comunicado del Pacto Histórico publicara la denuncia de presunto hostigamiento político y matoneo digital contra la legisladora.

Según el testimonio, la intervención de la menor surgió luego de que él solicitara a la representante que le permitiera hablar ante los asistentes. “Nadie esperaba que mi hija fuera a decir eso”, afirmó.

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La menor subió a la tarima motivada por sus padres, en la Plaza de Bolívar - crédito @MafeCarrascal/X

En el video, el hombre relató que llegó con la niña y la madre de ella a la Plaza de Bolívar sin coordinación previa con la congresista o su equipo. Afirmó que, al verla después de su intervención, se acercó para pedirle una fotografía.

El padre explicó que su hija manifestó interés por tomar el micrófono, debido a que le gusta hablar en público. Según su versión, pidió a Carrascal que le ayudara a permitirle acceder a la tarima y la representante aceptó después de que él autorizó la participación de la menor.

“Le pedimos a Mafe que nos dejara, porque le estamos enseñando a que su voz importa”, dijo el hombre. También sostuvo que nadie de la oficina de la representante le dio instrucciones a la niña sobre el contenido de su intervención.

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Mafe Carrascal siguió reaccionando en sus redes sociales a la polémica por la presunta "instrumentalización política" de una menor - crédito @MafeCarrascal/X

El padre señaló que su hija llevaba una bandera de Palestina porque la familia le ha hablado sobre la guerra y la muerte de niños en ese territorio. Además, indicó que la menor conocía la consigna “Palestina libre”.

Durante la entrevista, confirmó que Carrascal le dijo al oído a la niña “Viva Palestina” o “Palestina libre”, en referencia a la bandera que portaba, y negó rodundamenta si consideraba que la representante había actuado de forma incorrecta al hacerlo.

El hombre también aseguró que considera que quienes cuestionaron la aparición pública de su hija buscan usar el episodio para atacar a la congresista.

“Los que están instrumentalizando a mi hija son precisamente esas personas que están utilizando la opinión de una niña para politizar y para atacar a Mafe”, afirmó.

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