Cabaret Bogotá comienza la recta final del 2026 con Aguanilé, homenaje a Willie Colón y El Show de las Divorciadas

Después de conquistar al público colombiano y llevar la salsa a escenarios europeos, Aguanilé regresa al escenario de CABARET como una de las grandes apuestas para cerrar el 2026. El musical, que acumula más de 250 funciones con boletería agotada en Colombia y llevó su puesta en escena a España en dos giras internacionales, vuelve a casa para presentarse los viernes y sábados, del 23 de octubre al 28 de noviembre.

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El Teatro Cabaret, el espacio de entretenimiento nocturno de la capital colombiana, presenta su programación de octubre y noviembre con tres espectáculos que combinan teatro, salsa, humor y música en vivo para despedir el último trimestre de 2026.

De jueves a domingo, la sala ofrece una propuesta diferente cada noche bajo una premisa que ha convertido en sello propio: transformar la velada en una experiencia que va más allá de la función convencional, con artistas de trayectoria reconocida, montajes que mezclan géneros escénicos y un repertorio pensado para públicos diversos.

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Cabaret apuesta por una cartelera diversa para despedir el año

Bajo el lema “donde vive la noche viva”, la sala bogotana presenta tres formatos escénicos diferentes repartidos entre jueves y domingo, con artistas de trayectoria reconocida y montajes que combinan música en vivo, danza, teatralidad y participación del público.

La programación con la que Cabaret entra en la recta final de 2026 parte de una premisa que el propio espacio ha convertido en sello: transformar cada noche en una experiencia distinta. Bajo el lema “donde vive la noche viva”, la sala bogotana presenta tres formatos escénicos diferentes repartidos entre jueves y domingo, con artistas de trayectoria reconocida y montajes que combinan música en vivo, danza, teatralidad y participación del público.

La oferta abarca géneros y tonos que rara vez conviven en una misma cartelera: la fuerza rítmica de la salsa, el registro íntimo del teatro de autor, el humor desenfadado y la emoción de historias femeninas contadas sin filtro. Cada día del fin de semana tiene asignado un espectáculo distinto, de modo que el público puede elegir la experiencia según su estado de ánimo o repetir la visita con la certeza de encontrar algo diferente.

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Un tributo a Willie Colón abre la semana con salsa y trombones todos los jueves

Los jueves de octubre, a las 8:00 p. m., Cabaret dedica su escenario a una de las figuras más determinantes en la historia de la salsa: Willie Colón.

Los jueves de octubre, a las 8:00 p. m., Cabaret dedica su escenario a una de las figuras más determinantes en la historia de la salsa. Tributo a Willie Colón es un espectáculo con música en vivo, danza y puesta en escena teatral que recorre las canciones más reconocidas del trombonista, compositor y productor estadounidense de origen puertorriqueño nacido en el Bronx en 1950.

El repertorio del homenaje abarca una carrera que marcó el desarrollo del género desde finales de los años sesenta. Colón se incorporó muy joven al sello Fania Records y consolidó un sonido urbano donde los trombones ocupaban el centro, con letras ligadas a la experiencia de la comunidad latina en Nueva York. Su sociedad artística con Héctor Lavoe produjo álbumes como El Malo, Cosa Nuestra y Asalto Navideño, títulos que definieron el rumbo de la salsa neoyorquina.

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Más tarde, junto a Rubén Blades, lanzó Siembra (1978), uno de los discos de mayor impacto comercial y cultural en la historia del género. También colaboró con Celia Cruz, Ismael Miranda y la Fania All-Stars.

El elenco de Cabaret traslada ese legado al formato propio de la sala, donde la música convive con la coreografía y la narrativa escénica en una velada que busca evocar la elegancia y la energía de la salsa clásica.

Aguanilé regresa tras agotar más de 250 funciones y girar por España

Después de recorrer escenarios colombianos y llevar su montaje a Europa en dos giras internacionales, Aguanilé vuelve a casa. El musical estará en cartel los viernes y sábados, del 23 de octubre al 28 de noviembre

Después de recorrer escenarios colombianos y llevar su montaje a Europa en dos giras internacionales, Aguanilé vuelve a casa. El musical estará en cartel los viernes y sábados, del 23 de octubre al 28 de noviembre, y representa una de las grandes apuestas de la sala para el cierre del año.

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Ambientado en la Cali de los años 70, el espectáculo se inspira en personajes y acontecimientos de la vida de Andrés Caicedo, el escritor caleño cuya obra retrata la efervescencia cultural y política de la época. La trama arranca con un joven compositor que llega a la ciudad y conoce a una mujer que lo introduce en “La Tropa Brava”, un grupo de estudiantes liderados por un personaje llamado Jerry que lucha por ideales revolucionarios. La historia transcurre sobre el telón de fondo de la revolución estudiantil y los trágicos hechos del 26 de febrero de 1971, cuando una manifestación terminó en la muerte de varios estudiantes.

Doña Carmen, un personaje de marcada influencia cubana, teme que la historia de amor entre los protagonistas termine mal, pero la música y el afecto terminan por abrirse camino. El montaje mezcla salsa en vivo, coreografías cargadas de color y una narrativa que oscila entre la celebración y el drama. Con más de 250 funciones con boletería agotada en Colombia y la experiencia de haber presentado la salsa colombiana en escenarios de España, Aguanilé regresa con el respaldo de una trayectoria que pocos musicales nacionales pueden exhibir.

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Cinco actrices llevan el humor y la verdad del divorcio al escenario los domingos

Los domingos, hasta el 25 de octubre, se presenta El Show de las Divorciadas: cinco mujeres que atravesaron matrimonios rotos descubren que estar solas no significa estar vencidas.

Los domingos, hasta el 25 de octubre, se presenta El Show de las Divorciadas, un montaje que reúne a cinco reconocidas actrices en un mismo escenario: María Irene Toro, Yolanda Rayo, Sandra Guzmán, Marcela Rojas y Ana Jaraba. La premisa es directa: cinco mujeres que atravesaron matrimonios rotos, pasiones agotadas y promesas incumplidas descubren que estar solas no significa estar vencidas.

La obra arranca con tres actrices que ensayan, junto a la coreógrafa y la asistente, un número musical que deben estrenar al día siguiente. Entre correcciones de pasos, desavenencias y cambios de humor, las cinco van revelando sus respectivas frustraciones matrimoniales: maridos que abandonan por parejas más jóvenes, la rutina que erosiona la pasión, los exilios emocionales y la presión desmedida del éxito profesional sobre la vida en pareja.

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Lo que comienza como un ensayo termina convertido en confesión. Entre coreografías, risas, discusiones y verdades sin adornos, el espectáculo transita del humor a la emoción con un mensaje de fondo: empezar de nuevo también puede celebrarse. El montaje apunta a un público que busca reírse de las heridas compartidas y salir de la sala con la convicción de que la reinvención personal no tiene fecha de vencimiento.

De jueves a domingo, Cabaret mantiene encendida la noche bogotana

Mientras el calendario marca la recta final de 2026, Cabaret propone una agenda permanente de entretenimiento que reparte géneros y públicos a lo largo de la semana.

Mientras el calendario marca la recta final de 2026, Cabaret propone una agenda permanente de entretenimiento que reparte géneros y públicos a lo largo de la semana. Los jueves pertenecen a la salsa con el tributo a Willie Colón; los viernes y sábados son territorio de Aguanilé y su mezcla de drama, historia y ritmo caleño; los domingos por la tarde cierran con el humor y la catarsis de El Show de las Divorciadas.

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