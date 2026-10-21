Colombia

Las interceptaciones que vinculan a Yahir Acuña con un presunto pago para que alias Computador se retractara: “¿Qué torcido hay que hacer?”

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema valoró llamadas entre el exparamilitar Samir Otero y el abogado Roger Díaz dentro del proceso contra el alcalde de Sincelejo. Las conversaciones abordan la preparación de un escrito y de un testimonio que Otero rindió ante el alto tribunal en agosto de 2024

La Corte Suprema llamó a juicio a Yahir Acuña por presunta financiación de Los Rastrojos Costeños y examinó interceptaciones relacionadas con un supuesto acuerdo para obtener la retractación de un testigo. - crédito Yahir Acuña/Facebook
La Corte Suprema llamó a juicio a Yahir Acuña por presunta financiación de Los Rastrojos Costeños y examinó interceptaciones relacionadas con un supuesto acuerdo para obtener la retractación de un testigo. - crédito Yahir Acuña/Facebook
Guardar

Las interceptaciones incluidas en el expediente contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, contienen conversaciones sobre una declaración judicial, la elaboración de un documento dirigido a la Corte Suprema de Justicia y solicitudes de dinero. De acuerdo con una investigación de Cambio, ese material fue tenido en cuenta por la Sala de Instrucción al llamar a juicio al mandatario por el presunto delito de financiación de grupos de delincuencia organizada.

Las comunicaciones corresponden a 2024 y tuvieron como interlocutores al exparamilitar Samir Otero, alias Computador, y al abogado Roger David Díaz Morales. Según la decisión citada por el medio, la Corte consideró que Díaz habría servido de enlace entre Acuña y Otero, quien declaró ante el tribunal el 13 de agosto de ese año.

PUBLICIDAD

Para la Sala, las llamadas apuntan a que Acuña habría acordado, a través de Díaz, un pago de $ 5,5 millones para que alias Computador se retractara de haber dicho que conocía al hoy alcalde durante la época del paramilitarismo. Acuña ha sostenido su inocencia frente a los señalamientos en su contra.

La conversación previa a la declaración ante la Corte Suprema

Ocho días antes de rendir testimonio ante la Corte, el 5 de agosto de 2024, Otero habló con Díaz sobre lo que debía hacer en el proceso. Según la transcripción publicada por la revista, alias Computador preguntó: “¿Qué más hay para hacer? ¿Qué torcido hay que hacer?”.

PUBLICIDAD

Díaz le respondió que esperaba revisar la situación cuando Otero saliera. El exparamilitar respondió: “Bueno, inventa lo que sea”. Después, el abogado mencionó un asunto relacionado con Iván Name en Barranquilla. “Ah bueno, dale, dale, inventa todo lo que tengas que inventar”, contestó Otero, según la conversación citada.

La Sala de Instrucción incluyó esos diálogos dentro de su análisis sobre la declaración de Otero. El exparamilitar compareció ante la Corte el 13 de agosto de 2024 y, de acuerdo con la decisión, presentó una versión que buscaba descartar una relación entre Acuña y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Entre otros puntos, alias Computador planteó que Acuña no habría tenido vínculos con esa organización porque Rodrigo Mercado, alias Cadena, lo habría considerado un objetivo militar. Según Cambio, la Corte interpretó ese testimonio como un intento de favorecer la situación judicial del alcalde.

El alcalde de Sincelejo resaltó que alias 35 era el máximo cabecilla del Clan del Golfo en Sucre - crédito @YahirAcuna_/X
Las conversaciones interceptadas muestran que Samir Otero, alias Computador, y Roger Díaz hablaron sobre el testimonio que el exparamilitar rendiría ante la Corte y los presuntos pagos relacionados con esa declaración. - crédito @YahirAcuna_/X

Las indicaciones para redactar un escrito dirigido al alto tribunal

El expediente también contiene una llamada del 15 de junio de 2024. En ese diálogo, Díaz le dio instrucciones a Otero para preparar un documento que sería enviado a la Corte Suprema de Justicia.

Te voy a dar unas pautas para que tú hagas un escrito”, le dijo el abogado a alias Computador, según la transcripción divulgada. Díaz le indicó que incorporara referencias a la muerte de Julio Fernández y a una persona identificada como Abisambra.

La Corte señaló que el escrito fue planeado días después de una entrevista en la que Salvatore Mancuso fue consultado por Acuña. Según la Sala, el alcalde habría recibido capturas de pantalla del documento antes de que este fuera remitido al tribunal.

Díaz declaró ante la Corte dentro del proceso. Dijo que conocía a Acuña, que lo había visto en una actividad política y que lo saludó debido a que su esposa conocía a una de las hermanas del alcalde. También negó tener un vínculo personal o cercano con él.

El abogado afirmó que no sabía si Acuña había conocido a alias Computador y rechazó haberlo inducido a declarar. Sin embargo, la Sala consideró que las interceptaciones permiten cuestionar esa versión, al registrar contactos entre Díaz, Otero y personas que hacían referencia al mandatario local.

Vista aérea de una persona escribiendo en una libreta con pluma, con una taza de café, gafas y libros abiertos sobre una mesa de madera junto a una ventana.
Según el expediente, Roger Díaz le dio instrucciones a alias Computador para preparar un documento dirigido a la Corte Suprema, cuyo contenido incluía referencias a un homicidio y a otras personas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diálogos sobre Acuña, el documento y la solicitud de dinero

En varias de las llamadas, Otero y Díaz se refirieron a Acuña como “el Negrito” o “el Negro”. Para la Corte, esas comunicaciones son relevantes al momento de establecer el papel de Díaz frente al alcalde y el testigo.

El 21 de junio de 2024, alias Computador preguntó si Díaz había hablado con “el Negrito”. El abogado contestó que Acuña estaba ocupado por una controversia asociada a un frente de seguridad creado en Sincelejo, una decisión que posteriormente fue prohibida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Al día siguiente, Otero volvió a preguntar por Acuña. Díaz le pidió modificar una parte del documento relacionada con una finca. Durante esa conversación, alias Computador formuló una solicitud económica: “Dile a Yahir que me regale millón y medio”.

Díaz respondió que el trabajo que adelantaban sería útil porque ambos debían ser escuchados por la Corte. También manifestó que había informado a Acuña sobre una notificación recibida y que le había enviado una captura de los papeles.

Según el medio, en llamadas posteriores Díaz le informó a Otero que había recibido dos millones de pesos. El exparamilitar expresó su molestia por los retrasos en la entrega de dinero.

El 26 de septiembre de 2024, Díaz le dijo a Otero que una persona a la que identificó como “el Amigo” había indicado que le entregarían cuatro millones de pesos. En la misma conversación, el abogado relató que habría una compensación posterior si el proceso terminaba de manera favorable.

La Corte consideró que las conversaciones constituían indicios de que Acuña habría acordado, por medio de Díaz, un pago para que alias Computador se retractara de sus declaraciones. - crédito REUTERS/Luisa González
La Corte consideró que las conversaciones constituían indicios de que Acuña habría acordado, por medio de Díaz, un pago para que alias Computador se retractara de sus declaraciones. - crédito REUTERS/Luisa González

La valoración de la Corte sobre el supuesto acuerdo

La Sala de Instrucción señaló que el interés de Otero y Díaz en obtener dinero no permite concluir que Acuña fuera víctima de una extorsión. En cambio, sostuvo que la información recopilada permite inferir que habría existido un acuerdo voluntario para la retractación de alias Computador.

Según el apartado de la decisión citado, la evidencia indicaría que Acuña habría concertado con Otero, mediante Díaz, una modificación de su versión y que estaba dispuesto a pagar por el beneficio que esta podía representar en el proceso judicial.

El llamado a juicio contra Acuña se produjo por la presunta entrega de $ 1.500 millones a Los Rastrojos Costeños, grupo señalado como sucesor del paramilitarismo. La acusación se apoya en declaraciones de los exparamilitares Juan Manuel y Brayan Borré Barreto.

El alcalde de Sincelejo ha defendido su inocencia. Acuña no se había pronunciado sobre este aspecto del expediente desde que el medio reveló el llamado a juicio. El proceso continúa ante la Corte Suprema de Justicia.

Temas Relacionados

alias Computadorinterceptaciones Yahir AcuñaRoger DíazYahir AcuñaLos Rastrojos CosteñosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Contraloría advierte posible daño fiscal por más de $694.000 millones en el sistema de salud del magisterio

El organismo de control reportó 33 hallazgos fiscales en los últimos cuatro años y alertó por pagos indebidos, intereses moratorios y riesgos de financiación en el FOMAG

Contraloría advierte posible daño fiscal por más de $694.000 millones en el sistema de salud del magisterio

Periodista denunció acoso digital y amenazas de muerte tras trabajar en el Congreso: “Me dejó sin trabajo y sin casa”

Carolina Tavera relató cómo una persona habría simulado una relación sentimental con ella en redes sociales, utilizado fotografías de su sobrina menor de edad y posteriormente enviado mensajes intimidatorios dirigidos también contra sus familiares

Periodista denunció acoso digital y amenazas de muerte tras trabajar en el Congreso: “Me dejó sin trabajo y sin casa”

De la Espriella plantea reactivar fumigación de cultivos ilícitos tras incautación de 7,6 toneladas de cocaína

El presidente aseguró que combatir el narcotráfico exige actuar también sobre los cultivos ilícitos. La droga, interceptada en Cartagena, tenía como destino Países Bajos

De la Espriella plantea reactivar fumigación de cultivos ilícitos tras incautación de 7,6 toneladas de cocaína
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

Deportes

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Los padres de José Escorcia relataron entre lágrimas cómo tuvieron que separarse de él cuando tenía 10 años para cumplir su sueño de jugar fútbol profesional

Este es el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: habrá presencia colombiana

Teófilo Gutiérrez reveló lo cerca que estuvo de llegar al Real Madrid; también confesó que espera ver campeón a Falcao con Millonarios

Teófilo Gutiérrez contó que, con su primer sueldo, compró un pollo asado para compartir con su madre tras años de carencias: “Solo lo veíamos por televisión”