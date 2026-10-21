Colombia

Contraloría advierte posible daño fiscal por más de $694.000 millones en el sistema de salud del magisterio

El organismo de control reportó 33 hallazgos fiscales en los últimos cuatro años y alertó por pagos indebidos, intereses moratorios y riesgos de financiación en el FOMAG

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
El organismo de control reportó 33 hallazgos fiscales en los últimos cuatro años y alertó por pagos indebidos, intereses moratorios y riesgos de financiación en el FOMAG- crédito Colprensa
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La Contraloría General de la República advirtió sobre un posible daño al patrimonio público superior a $694.000 millones en el sistema de salud del magisterio, tras identificar 33 hallazgos fiscales relacionados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante los últimos cuatro años.

El balance fue presentado durante un debate de control político, en el que un delegado del organismo de control expuso varias alertas sobre la situación financiera y operativa del fondo.

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Según informó Blu Radio, entre los principales factores asociados a los hallazgos aparecen pagos indebidos e intereses moratorios derivados de retrasos en el cumplimiento de obligaciones.

De acuerdo con las cifras expuestas, cerca de $255.000 millones corresponden a hallazgos relacionados con pagos indebidos, mientras que alrededor de $116.000 millones están vinculados con intereses moratorios.

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presupuesto aumentó de $2,1 billones a cerca de $5 billones

La Contraloría también llamó la atención sobre el crecimiento del presupuesto destinado al sistema de salud de los docentes.

Los recursos pasaron de aproximadamente $2,1 billones en 2022 a cerca de $5 billones en 2025, un aumento que, según el organismo, obliga a revisar con especial atención la forma en que están siendo administrados y ejecutados.

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Con corte a agosto de 2026, el FOMAG tenía una apropiación presupuestal de $4,9 billones, obligaciones por $3,8 billones y pagos realizados por $3,2 billones.

Según las cifras presentadas durante el debate, esto representaba una ejecución equivalente al 79 %.

En el rubro específico de contratos de servicios médicos, la apropiación alcanzaba los $3,8 billones, mientras que las obligaciones sumaban $3,4 billones, con una ejecución reportada del 89 %.

A pesar de ese nivel de ejecución, permanecían pendientes de pago cerca de $422.000 millones.

La Contraloría advirtió que los retrasos en los pagos pueden generar efectos adicionales sobre las finanzas del sistema, especialmente por el reconocimiento de intereses moratorios.

- crédito Fomag
- crédito Fomag

Recursos podrían alcanzar solo hasta noviembre

Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con la capacidad financiera del sistema para garantizar la continuidad de la atención.

Según lo expuesto durante el debate, los recursos disponibles podrían alcanzar únicamente para cubrir la prestación de los servicios hasta noviembre de 2026.

Esta situación genera preocupación sobre una eventual afectación en la atención de los docentes y sus beneficiarios si no se asegura la financiación necesaria para los meses siguientes.

La advertencia no significa que ya exista una suspensión de servicios, sino que señala un riesgo financiero que debe ser atendido para evitar interrupciones.

El sistema de salud del magisterio atraviesa así una revisión que combina hallazgos fiscales, obligaciones pendientes y dudas sobre la disponibilidad de recursos para cerrar el año.

Los 33 hallazgos fiscales reportados por la Contraloría deberán continuar su trámite correspondiente para establecer responsabilidades y determinar si los valores advertidos se consolidan como detrimento patrimonial.

Por ahora, el organismo de control mantiene la alerta sobre el manejo de los recursos y la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera del FOMAG.

El escenario expuesto durante el debate deja como principales preocupaciones los posibles pagos indebidos, el costo de los intereses por mora, las cuentas pendientes con prestadores y la disponibilidad de recursos suficientes para mantener la atención médica de docentes y beneficiarios.

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