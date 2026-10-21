Caso magnicidio de Miguel Uribe Turbay en la Corte Suprema: se confirmó quién será la magistrada que investigará a excongresistas de Comunes

Iván Mauricio Lenis explicó que el proceso permanece bajo reserva y que las actuaciones dependerán del análisis del material probatorio - crédito Prensa Senado y Corte Suprema de Justicia

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que la corporación recibió la compulsa de copias remitida por la Fiscalía General de la Nación para investigar los señalamientos sobre la presunta participación de excongresistas del partido Comunes en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La investigación se deriva de la información entregada por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial, quien señaló a antiguos integrantes de las Farc que ocuparon curules en el Congreso como posibles responsables intelectuales del asesinato.

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La llegada de la documentación a la Corte Suprema permitirá que el alto tribunal examine la información remitida por la Fiscalía y determine las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.

Lenis explicó por qué el expediente llegó a la Corte

El magistrado confirmó que el alto tribunal recibió la compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación para investigar los señalamientos sobre la presunta participación de excongresistas del partido Comunes en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Corte Suprema de Justicia

Durante su declaración a los medios de comunicación, el presidente del la Corte Suprema de Justicia explicó sobre la compulsa de copias al alto tribunal. “Eso quiere decir que, en el proceso investigativo que viene realizando la Fiscalía por el magnicidio, se encontró algún material que revela información y que amerita abrir una línea de investigación. Por tratarse de funcionarios del Congreso, ese proceso corresponde a la Sala Especial de Instrucción”, afirmó.

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Al ser consultado sobre el número de congresistas que podrían resultar involucrados, Lenis respondió: “No, aún no se puede decir”.

El magistrado también señaló que, debido a la reserva de la investigación, será necesario esperar el avance de las diligencias para conocer nuevos detalles. “En fase de investigación, en fase instructiva, hay reserva, pero, en la medida en que esa información y, de acuerdo con el material probatorio, pueda avanzar, seguramente la magistrada expedirá algunos autos en relación con ese proceso investigativo”, manifestó.

¿Quién es la magistrada que se encargará del caso?

La investigación fue asignada a la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia - crédit Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte también anunció que Patricia del Socorro Hernández Zambrano será la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes desde la Sala Especial de Instrucción.

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Hernández Zambrano es abogada de la Universidad de Nariño y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Su trayectoria profesional incluye experiencia en la Rama Judicial y en la Fiscalía General de la Nación, donde desempeñó diferentes funciones relacionadas con la investigación y el ejercicio de la acción penal.

Hernández Zambrano fue elegida el 17 de septiembre de 2026 para integrar la Sala Especial de Instrucción, en reemplazo del magistrado Francisco Javier Farfán Molina. Durante su carrera ha ocupado cargos como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y fiscal delegada ante tribunales superiores, además de ejercer funciones en distintas regiones del país. También ha desarrollado actividades docentes en la Universidad Cooperativa de Colombia.

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Su función en la Sala Especial de Instrucción está relacionada con el conocimiento de investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios que cuentan con fuero constitucional, de acuerdo con las competencias asignadas a esa dependencia del alto tribunal.

En el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, su labor consistirá en examinar los elementos que sean puestos a disposición de la Corte y adelantar las actuaciones que correspondan conforme al procedimiento judicial.

La información entregada por María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, mencionó al excongresita Luis Alberto Albán en las versiones que lo relacionarían con el crimen de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa y Cámara de Representantes

Entre los elementos divulgados por Tarazona figura un mensaje que, según su versión, habría recibido un funcionario público en abril de 2025, dos meses antes del atentado. La comunicación mencionaba a Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, antiguo integrante de las Farc y miembro de Comunes. El mensaje citado por la viuda decía: “Ese malparido (sic) de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”.

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Tarazona sostuvo que la información procedía de una fuente cercana a esas estructuras y afirmó que los recursos para organizar el plan habrían llegado desde Venezuela, que la orden se habría originado en el Congreso y que integrantes de la Segunda Marquetalia habrían ejecutado el ataque en Bogotá.

La Fiscalía informó que analiza los datos, las fuentes, la autenticidad y el origen de las comunicaciones aportadas por Tarazona y su representación de víctimas, así como su eventual relación con los hechos y las personas mencionadas.

El caso cuenta con un Grupo de Tareas Especiales creado mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, el cual está integrado por cuatro fiscales dedicados al expediente y cuenta con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Sijín y la Dijín. La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, afirmó que “la investigación nunca se ha detenido” y señaló que el grupo ha recibido apoyo de expertos para avanzar en otras líneas investigativas.

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