Colombia

Asesinaron a una pareja en un ataque a su finca en Suesca, Cundinamarca: trataron de huir y murieron en plena vía

Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba murieron luego de una riña dentro de su finca en la vereda Tenería, donde salieron a pedir auxilio y fallecieron en la vía pública

El caso quedó bajo investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación - crédito archivo Colprensa
Los agresores ingresaron a la vivienda y las víctimas perdieron la vida en la vía pública tras intentar solicitar auxilio - crédito archivo Colprensa
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La familia de Alejandra Torres exige justicia por el asesinato de la mujer y de su pareja, Jorge Alejandro Vivas Alba, en una finca de la vereda Tenería, en Suesca, Cundinamarca.

Los allegados reclaman que las autoridades identifiquen a los responsables y esclarezcan los posibles motivos del ataque.

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El doble homicidio ocurrió el miércoles 14 de octubre, cerca de las 11:34 a. m,, después de que dos personas entraran a la vivienda de la pareja y se produjera una riña, según el informe preliminar de la Policía de Cundinamarca.

Alejandra Torres, de 39 años, y Jorge Alejandro Vivas Alba, de 56, alcanzaron a salir a la vía pública para pedir ayuda, pero murieron allí a causa de las heridas provocadas con arma cortopunzante.

Un marcador amarillo de evidencia con el número uno y un machete con sangre sobre tierra, junto a una cinta de la Policía Nacional.
Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba fueron asesinados con arma cortopunzante en la vereda Tenería del municipio de Suesca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte policial conocido por el diario El Tiempo indicó que él tenía una lesión en el cuello y ella presentaba heridas en el pecho, la espalda y la pierna derecha.

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Investigación del caso

Tras el homicidio, las autoridades desplegaron unidades del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial.

La Sijín realizó la inspección técnica de los cuerpos, mientras los demás equipos asumieron las tareas de investigación para reconstruir lo ocurrido e identificar a quienes participaron en el ataque.

El caso está rodeado de interrogantes. Las versiones iniciales señalan que los agresores ingresaron a la casa antes de que las víctimas solicitaran auxilio, aunque todavía no se ha informado sobre capturas ni sobre una hipótesis oficial del móvil.

Una familia cercana a las víctimas, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, relató a El tiempo que una vecina vio movimiento sospechoso antes del crimen.

La Policía y el CTI de la Fiscalía centran la investigación en la identificación de los agresores y el esclarecimiento de la masacre familiar - crédito Policía Nacional
El reporte preliminar de la Policía de Cundinamarca detalló heridas en el cuello de Vivas Alba y lesiones en el pecho, la espalda y una pierna de Torres- crédito Policía Nacional

“Había dos tipos en una moto al frente de la casa de ellos y que había durado mucho tiempo parqueada”, contó la familia al diario al reproducir el relato de la vecina.

Según esa versión, Alejandra Torres alcanzó a entrar a la vivienda y llamó a la Policía. Cuando los uniformados llegaron, “ellos ya estaban muertos”, añadieron los allegados ante la publicación.

Torres y Vivas Alba vivían en una finca amplia de la vereda Tenería. Allí tenían perros de criadero, ganado y proyectos de cultivos hidropónicos.

Los cercanos sostuvieron ante el diario que la tranquilidad de la propiedad ya se había alterado por situaciones que preocuparon a la pareja. Esos antecedentes ahora forman parte de los elementos que podrían ser revisados dentro de la investigación.

Hace aproximadamente un año y medio, Alejandra había hablado de personas que los molestaban y que, según su percepción, habrían abierto un túnel para entrar a robar a la vivienda.

El esposo inicialmente no habría dado total crédito a esa versión. Con el paso del tiempo, ambos notaron que faltaban objetos en la finca, según las fuentes consultadas por el diario.

Otro de los aspectos mencionados por los allegados es una discusión que Jorge Alejandro Vivas tuvo con un vecino de la zona. El enfrentamiento comenzó, según su relato, cuando el hombre podaba unos árboles y varias ramas cayeron en otra propiedad.

“Él le pegó a Jorge, pero enseguida él reaccionó... dicen, no me consta, porque dicen que el señor estuvo como dos o tres meses hospitalizado”, afirmaron las fuentes cercanas ante el medio.

Los familiares consideran que ese altercado podría guardar relación con posibles represalias contra la pareja. Esa hipótesis, no obstante, corresponde a la percepción de los allegados y deberá ser contrastada por las autoridades.

La familia denunció que la finca fue saqueada tras el crimen

Los cercanos también denunciaron que, luego de la muerte de Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba, terceros entraron a la finca y se llevaron varios bienes.

“Se entraron a robar las cosas. La casa quedó vuelta nada”, lamentaron ante El Tiempo. La familia indicó que recibió información sobre la presencia de un hombre armado en el lugar. “Me cuentan que llegó un man con revólver a saquear y se llevaron la nevera, entre otras cosas”, aseguraron los allegados al diario.

La denuncia sobre el presunto saqueo se suma a los antecedentes de robos que, de acuerdo con la familia, habían inquietado a quienes vivían en la propiedad.

Los parientes mantienen contacto con las autoridades policiales de Cundinamarca mientras avanzan las labores de investigación. Su pedido es que el expediente permita identificar a los autores materiales y esclarecer los móviles.

“Quiero justicia. Esta fue una muerte muy dura, una muerte muy tenaz”, dijeron los familiares a la publicación.

También expresaron su indignación por las condiciones en que murió Alejandra Torres. “Que a ella la hubieran matado de esa manera tan miserable (...) ella no era ningún animal y aún a un animal lo respetan”, manifestaron.

La comunidad de Suesca espera respuestas sobre el caso, mientras los investigadores reúnen información sobre el ingreso a la vivienda, la riña reportada y los antecedentes que rodeaban a la pareja.

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Asesinato parejaFinca en SuescaArma cortopunzanteCundinamarcaColombia-Noticias

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