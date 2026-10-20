Colombia

Donald Trump respaldó los cambios de gobierno en América del Sur y se refirió nuevamente a De la Espriella: “Todos los que respaldé ganaron”

El presidente de Estados Unidos festejó el hecho de que algunos países estén transitando hacia una postura de derecha, incluyendo a Colombia

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Donald Trump aseguró que Abelardo de la Espriella es un "tipo duro" - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los cambios de gobierno en los países de América del Sur que, según indicó, están transitando hacia posturas de derecha, mucho más conservadoras y tradicionales. En sus declaraciones incluyó a Colombia, que desde el 7 de agosto de 2026 tiene un presidente de derecha: Abelardo de la Espriella.

Les digo esto: en América del Sur todo se inclinaba mucho hacia la izquierda. Ahora todo está hacia la derecha. América del Sur se está convirtiendo en un lugar completamente distinto y está prosperando. Está prosperando”, indicó el mandatario norteamericano ante la prensa.

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Sobre Colombia y su nuevo jefe de Estado, Donald Trump recordó que, en plena etapa electoral, respaldó públicamente a De la Espriella. Aseguró que es un hombre “duro” al cual aprecia. Además, afirmó que el símbolo que utilizó para impulsar su campaña y que ahora usa para representar a su Gobierno (El Tigre) representa esa firmeza que, a su juicio, tiene como mandatario.

“Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas. Todos los que respaldé ganaron, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es excelente, El Tigre. Ya saben, lo llaman El Tigre por una razón, ¿verdad? Porque es duro. Es un tipo duro, pero siempre fue muy partidario de Trump. No lo conocía, pero me agradaba. Cuando la gente me aprecia, yo la aprecio; por lo general”, señaló.

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Añadió: “Si miran lo que está ocurriendo en América del Sur, la gente no lo creería. En poco tiempo, se están volviendo extremadamente conservadores de una forma muy positiva, en muchos sentidos”.

En desarrollo...

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