Colombia

Petro deberá responder por el denominado ‘Pacto de Valledupar’: Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que lo investigue

La investigación se originó en una denuncia sobre presuntos ofrecimientos a antiguos comandantes de las AUC para que declararan contra figuras políticas

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El caso se relaciona con un supuesto acuerdo entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes presuntamente habrían recibido ofrecimientos de beneficios judiciales y carcelarios a cambio de declarar contra figuras políticas nacionales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por los hechos relacionados con el denominado “Pacto de Valledupar” y remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que examine las conductas mencionadas en una denuncia que involucraría al entonces presidente de la República, Gustavo Petro.

De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, la noticia criminal se abrió el pasado 31 de agosto en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo día, la Fiscalía dispuso la compulsa de copias a la célula legislativa competente para investigar a los jefes de Estado, debido a que la denuncia recibida hacía referencia a comportamientos que comprometerían al mandatario de ese momento.

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El caso está relacionado con un supuesto acuerdo entre funcionarios del gobierno de Petro y antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes habrían recibido ofrecimientos de beneficios judiciales y carcelarios a cambio de entregar declaraciones contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, en el contexto de la campaña presidencial.

La decisión de la Fiscalía se conoce en medio de las denuncias sobre las reuniones realizadas en Valledupar, Cesar, en octubre de 2025, y de los señalamientos del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que representantes del Ejecutivo les solicitaron a antiguos comandantes de las autodefensas acusar a dichas figuras políticas.

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Cabe aclarar que la remisión de las copias no significa que los hechos denunciados estén probados ni constituye una declaración de responsabilidad contra Petro. La actuación pone en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusaciones los señalamientos relacionados con el entonces jefe de Estado, para que esa instancia examine los asuntos que correspondan dentro de sus competencias.

Noticia en desarrollo...

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