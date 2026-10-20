Colombia

Fiscalía expuso el relato de una testigo que, en el caso por presunta extorsión y secuestro contra el exgobernador Everth Hawkins, dijo verlo en videollamada

Los hechos se dieron a conocer en una diligencia judicial, luego de la captura del exmandatario isleño por presunta extorsión y secuestro

Exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins
Exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins, habría sido parte de un secuestro extorsivo - crédito @EVERTHHAWKINS/X
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Durante la audiencia de legalización de captura de Everth Julio Hawkins, exgobernador de San Andrés investigado por presunta extorsión y secuestro, la Fiscalía General de la Nación expuso el testimonio de la sobrina de una de las presuntas víctimas de estos delitos.

Según el relato de la fiscal María Claudia Díaz Paternina, la mujer narró cómo estuvo retenida cerca de dos horas dentro de una camioneta y que, durante ese tiempo, vio al exmandatario en una videollamada.

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Según la fiscal del caso, la testigo sostuvo que los hombres que la secuestraron exigían cerca de $3.000 millones a su tío y decían que estaban encargados de cobrar la deuda.

La mujer declaró que permaneció en el asiento trasero del vehículo, entre dos hombres armados, situación que, según su relato, le permitió observar la pantalla del teléfono que utilizaba el conductor.

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