Colombia

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá en octubre de 2026: quiénes reciben el pago y cómo cobrarlo

La Administración distrital completa una nueva entrega económica, con giros por aplicaciones financieras, puntos Efecty y orientación del Sisbén para los asistentes

- crédito Johan Largo/Infobae
La estrategia social habilita recursos escalonados para hogares vulnerables - crédito Johan Largo/Infobae
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En octubre, la Alcaldía de Bogotá inició un nuevo ciclo de pagos de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) con una asignación superior a $45.000 millones. Las transferencias alcanzarán a más de 190.000 hogares mediante los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, con impacto para más de 740.000 personas en condición de vulnerabilidad.

La estrategia, administrada por la Secretaría Distrital de Integración Social, contempla además apoyos individuales para más de 270.000 ciudadanos. Entre ellos están jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

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En cuanto a los desembolsos para la comunidad emberá, que retornó a sus territorios, la entidad informó que ya concluyeron.

La administración distrital completa una nueva entrega para los beneficiarios de la ciudad - crédito Secretaría de Integración Social
La administración distrital completa una nueva entrega para los beneficiarios de la ciudad - crédito Secretaría de Integración Social

Bogotá supera los $435.000 millones invertidos en Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026

Con el giro previsto para octubre, la inversión acumulada de la ciudad en transferencias monetarias durante 2026 supera los $435.000 millones. El programa está orientado a reducir las dificultades económicas de hogares con ingresos insuficientes.

Los recursos se distribuirán de forma gradual, por lo que las fechas de disponibilidad pueden variar entre los beneficiarios. La Secretaría de Integración Social indicó que cada persona recibirá un mensaje de texto cuando el dinero esté habilitado para su retiro o uso, un mecanismo con el que busca evitar desplazamientos innecesarios a los puntos de atención.

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Las transferencias podrán recibirse por medio de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. Aquellos que no tengan una de esas alternativas habilitadas podrán reclamar el dinero a través de los giros dispuestos en los puntos Efecty.

Las personas mayores completan el décimo giro previsto para este año

El ciclo de octubre corresponde al décimo pago de Ingreso Mínimo Garantizado dirigido a las personas mayores en 2026. De acuerdo con el cronograma distrital, esos desembolsos se encuentran al día.

La medida está destinada a entregar un respaldo económico periódico a esta población, que enfrenta mayores barreras para generar ingresos propios.

La Secretaría de Integración Social señaló que estos aportes pueden destinarse a necesidades cotidianas de los beneficiarios y sus familias. El objetivo de la estrategia es ampliar la capacidad de decisión de las personas receptoras frente a gastos esenciales, dentro de los criterios de focalización definidos por el Distrito.

Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado llega a Bogotá en abril: así podrá acceder a ayudas de forma rápida y sin complicaciones - crédito @integracionbta/X
Más de 740.000 personas reciben apoyos del Distrito durante octubre - crédito @integracionbta/X

Ciudad Bolívar tendrá dos jornadas de orientación sobre transferencias y billeteras digitales

Los días 20 y 21 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., la ciudadanía podrá recibir atención presencial en la Casa de la Cultura de Arborizadora Baja, en la carrera 38 #59B-43 Sur de Ciudad Bolívar. La actividad hace parte de la jornada Ingreso Mínimo Garantizado en tu Localidad, programada para resolver inquietudes de aquellos que reciben o buscan información sobre el programa.

Durante los dos días, los asistentes podrán consultar los requisitos de acceso, el estado de los pagos y los canales institucionales disponibles. También recibirán orientación sobre los diferentes componentes de Ingreso Mínimo Garantizado, cuyos apoyos están dirigidos a poblaciones y hogares clasificados en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

La jornada contará con funcionarios de DaviPlata, MOVii y dale!, que acompañarán procesos de bancarización y apertura de billeteras digitales. Esta atención busca facilitar el acceso a los medios electrónicos por los que el Distrito realiza buena parte de las transferencias económicas.

El Sisbén también participará con orientación individual para resolver preguntas relacionadas con el sistema de clasificación socioeconómica. Este trámite es relevante para las personas que requieren verificar o actualizar la información con la que las entidades determinan la focalización de programas sociales.

- Secretaría de Integración Social
Se realizará un acompañamiento a usuarios los días 20 y 21 en Arborizadora Baja - Secretaría de Integración Social

Los ciudadanos que no puedan asistir a la actividad en Ciudad Bolívar pueden revisar la información oficial en el portal de la Secretaría Distrital de Integración Social, www.integracionsocial.gov.co. La entidad dispone además de la línea 601 380 8330, opción 6, para atender consultas relacionadas con Ingreso Mínimo Garantizado.

Las personas interesadas también pueden acudir a las subdirecciones locales de Integración Social o consultar las redes oficiales de la entidad.

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