Colombia

Hombre fue baleado en un parque en el sur de Bogotá, el sicario huyó por un caño: esto se sabe

La identidad del fallecido sigue sin divulgarse y las autoridades no han establecido que la agresión estuviera asociada con una disputa entre aficionados

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
El presunto atacante escapó a través de un caño del sector después de perpetrar la agresión armada - crédito AFP
Guardar

Un hombre murió tras recibir varios disparos en un parque en el suroccidente de Bogotá, durante un ataque registrado en la noche del martes 20 de octubre.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cerca de la calle 13 con avenida Boyacá, en el barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy, cuando la víctima estaba reunida con otras personas, el agresor se acercó y abrió fuego.

PUBLICIDAD

Según el reporte de Citytv, policías de Kennedy y Fontibón auxiliaron al hombre y lo llevaron a la Clínica de Occidente, donde murió por la gravedad de las heridas.

Las autoridades llegaron al parque después de la agresión y activaron un operativo para ubicar al responsable. La investigación busca establecer la secuencia del crimen, determinar si el atacante actuó solo y precisar el posible motivo de los disparos.

Un hombre murió tras recibir varios disparos en un parque del barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy - crédito Captura CityTv
Un hombre murió tras recibir varios disparos en un parque del barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy - crédito Captura CityTv

El señalado agresor escapó del lugar antes de que los uniformados pudieran capturarlo. La información divulgada por el canal indica que el hombre huyó por un caño, una ruta que dificultó su localización inmediata.

PUBLICIDAD

Tras el hecho, la Policía puso en marcha un operativo de cierre en los sectores cercanos. El denominado “plan candado” no dio resultados, de acuerdo con el mismo reporte.

Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) recogieron elementos en la zona y revisan cámaras de vigilancia para reconstruir lo sucedido. Las imágenes podrían permitir identificar al hombre que disparó contra la víctima y conocer el recorrido que siguió durante la fuga.

Los primeros reportes citados por Citytv señalan que el hombre fallecido era reconocido por pertenecer a una barra de fútbol de Millonarios. También se indicó que compartía con otros seguidores del equipo cuando ocurrió el ataque.

Imagen de referencia. Las autoridades investigan el homicidio de un hombre en el noroccidente de Bogotá - crédito Colprensa
Los investigadores de la Sijín revisan las cámaras de vigilancia del área para reconstruir la secuencia del crimen - crédito Colprensa

Las informaciones conocidas tampoco prueban que el homicidio estuviera relacionado con una disputa entre hinchas o con una rivalidad futbolística. La posible relación de la víctima con una barra no determina, por sí sola, el motivo del ataque.

Las autoridades deberán establecer si el agresor actuó solo, qué antecedentes rodearon el hecho y qué registros de video u otras pruebas pueden aportar a su identificación.

Hallaron el cuerpo de un hombre golpeado y amarrado en un caño de Kennedy, sur de Bogotá

La Fiscalía investiga el traslado del cuerpo de Pedro Nel Serrano, un conductor de plataforma digital que había sido reportado como desaparecido en Soacha y fue encontrado sin vida en un canal de aguas negras del barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

El caso quedó bajo examen del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer qué ocurrió desde la última vez que Serrano fue visto hasta la aparición de su cadáver en el caño.

La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, fue localizada el lunes 21 de septiembre de 2026 en inmediaciones de la calle 40 Sur con carrera 72H Bis. Las primeras versiones indicaron que el cuerpo tenía golpes en distintas partes y los brazos amarrados, por lo que los investigadores analizan una posible muerte violenta.

Una patrulla de vigilancia que recorría el sector recibió una alerta sobre la presencia de una persona sin vida dentro del canal. El reporte se produjo cerca de las 6:36 p. m.

Los investigadores registraron que la víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y tenía los brazos amarrados - crédito @PasaenBogota / X
Los investigadores registraron que la víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y tenía los brazos amarrados - crédito @PasaenBogota / X

Las unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al punto, acordonaron el perímetro y pidieron la intervención de los investigadores del CTI.

Los peritos realizaron la inspección técnica del cadáver y recogieron elementos que podrían ayudar a reconstruir los hechos. Durante varias horas, las autoridades restringieron el paso por el sector mientras avanzaban las diligencias judiciales.

La causa oficial de la muerte dependerá de los procedimientos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esa entidad deberá determinar las circunstancias que provocaron el fallecimiento.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sostuvo que la investigación parte de una desaparición ocurrida en Soacha y continúa con el hallazgo del cuerpo en Bogotá, según informó Citytv.

“Es un hecho delictivo que ocurre en el municipio de Soacha y después del registro hacemos el hallazgo del cuerpo sin vida en Bogotá”, dijo Restrepo a Citytv.

El funcionario añadió ante el medio de comunicación que el CTI deberá establecer cómo fue trasladado el cadáver desde Soacha hasta el canal localizado en el sur de la capital colombiana.

Los familiares de Serrano informaron que lo vieron por última vez cerca de la 1:00 a. m. en el sector de Terreros, en Soacha. En ese momento, el conductor se movilizaba en un Chevrolet Sail gris con placas CRT526, registrado en Bogotá.

El vehículo pertenecía al hijastro de la víctima. Su hermana, Flor Ángela Serrano, relató que Pedro Nel había empezado a utilizar ese automóvil luego de que le robaran su propio carro semanas antes.

La familia espera la entrega formal del cuerpo y la asignación de un fiscal para avanzar en el proceso judicial. La investigación busca esclarecer los hechos que derivaron en la muerte del conductor.

Temas Relacionados

Asesinato hombreParque en KennedySicario huyó cañoBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para emplear a veteranos de las Fuerzas Militares: en qué consiste

La plataforma recibirá hojas de vida hasta el 31 de octubre y conservará los perfiles para futuras vacantes acordes con la experiencia de los postulantes en entidades públicas participantes del proceso, según la convocatoria presentada

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un banco de talentos para emplear a veteranos de las Fuerzas Militares: en qué consiste

Congresista ponente del Presupuesto General de la Nación 2027 explicó qué se aprobó y qué se quedó: falta la sanción presidencial

El senador del Centro Democrático Christian Garcés anticipó que se iniciará el estudio de una adición presupuestal por $2,7 billones para la población afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026

Congresista ponente del Presupuesto General de la Nación 2027 explicó qué se aprobó y qué se quedó: falta la sanción presidencial

Cementerios tecnológicos o museos vivos: así sobreviven los dispositivos del pasado en las calles de Bogotá

En medio del ciclo de actualizaciones y consumo, artefactos diseñados para durar reaparecen como piezas de colección, con cámaras analógicas y formatos físicos que vuelven a circular en mercados populares

Cementerios tecnológicos o museos vivos: así sobreviven los dispositivos del pasado en las calles de Bogotá

Procuraduría respaldó medida cautelar para proteger el Páramo de Santurbán: convocan protesta en Bogotá para el 13 de noviembre

El Ministerio Público solicitó al Tribunal Administrativo de Santander evaluar una orden para que la cartera ambiental adopte una decisión expresa y motivada antes del 4 de marzo de 2027

Procuraduría respaldó medida cautelar para proteger el Páramo de Santurbán: convocan protesta en Bogotá para el 13 de noviembre

Gobierno nacional destapó presuntas planillas de seguridad social irregulares en pagos a contratistas entre 2023 y 2026 en Rtvc

Ángela María Mora Soto, gerente del Sistema de Medios Públicos, ordenó ampliar la revisión para establecer la dimensión de los hechos y su posible efecto sobre los procedimientos internos

Gobierno nacional destapó presuntas planillas de seguridad social irregulares en pagos a contratistas entre 2023 y 2026 en Rtvc
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

La presentadora María Mercedes Ruiz relató su proceso para superar el cáncer de mama: “Hoy soy una mujer sana”

Karol G y Feid reavivan los rumores de una posible reconciliación: estas son las pistas que dejaron en redes sociales

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Deportes

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo

Marino Hinestroza sería titular con Vasco da Gama ante Boca Juniors por la semifinal de la Sudamericana: esto dijo la prensa brasileña

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina tras la fecha 2: Cali es líder de su grupo y Santa Fe clasificó a la siguiente ronda