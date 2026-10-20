Hombre fue baleado en un parque en el sur de Bogotá, el sicario huyó por un caño: esto se sabe

El presunto atacante escapó a través de un caño del sector después de perpetrar la agresión armada - crédito AFP

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Un hombre murió tras recibir varios disparos en un parque en el suroccidente de Bogotá, durante un ataque registrado en la noche del martes 20 de octubre.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cerca de la calle 13 con avenida Boyacá, en el barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy, cuando la víctima estaba reunida con otras personas, el agresor se acercó y abrió fuego.

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Según el reporte de Citytv, policías de Kennedy y Fontibón auxiliaron al hombre y lo llevaron a la Clínica de Occidente, donde murió por la gravedad de las heridas.

Las autoridades llegaron al parque después de la agresión y activaron un operativo para ubicar al responsable. La investigación busca establecer la secuencia del crimen, determinar si el atacante actuó solo y precisar el posible motivo de los disparos.

Un hombre murió tras recibir varios disparos en un parque del barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy - crédito Captura CityTv

El señalado agresor escapó del lugar antes de que los uniformados pudieran capturarlo. La información divulgada por el canal indica que el hombre huyó por un caño, una ruta que dificultó su localización inmediata.

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Tras el hecho, la Policía puso en marcha un operativo de cierre en los sectores cercanos. El denominado “plan candado” no dio resultados, de acuerdo con el mismo reporte.

Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) recogieron elementos en la zona y revisan cámaras de vigilancia para reconstruir lo sucedido. Las imágenes podrían permitir identificar al hombre que disparó contra la víctima y conocer el recorrido que siguió durante la fuga.

Los primeros reportes citados por Citytv señalan que el hombre fallecido era reconocido por pertenecer a una barra de fútbol de Millonarios. También se indicó que compartía con otros seguidores del equipo cuando ocurrió el ataque.

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Los investigadores de la Sijín revisan las cámaras de vigilancia del área para reconstruir la secuencia del crimen - crédito Colprensa

Las informaciones conocidas tampoco prueban que el homicidio estuviera relacionado con una disputa entre hinchas o con una rivalidad futbolística. La posible relación de la víctima con una barra no determina, por sí sola, el motivo del ataque.

Las autoridades deberán establecer si el agresor actuó solo, qué antecedentes rodearon el hecho y qué registros de video u otras pruebas pueden aportar a su identificación.

Hallaron el cuerpo de un hombre golpeado y amarrado en un caño de Kennedy, sur de Bogotá

La Fiscalía investiga el traslado del cuerpo de Pedro Nel Serrano, un conductor de plataforma digital que había sido reportado como desaparecido en Soacha y fue encontrado sin vida en un canal de aguas negras del barrio Alamedas de Timiza, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

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El caso quedó bajo examen del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer qué ocurrió desde la última vez que Serrano fue visto hasta la aparición de su cadáver en el caño.

La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, fue localizada el lunes 21 de septiembre de 2026 en inmediaciones de la calle 40 Sur con carrera 72H Bis. Las primeras versiones indicaron que el cuerpo tenía golpes en distintas partes y los brazos amarrados, por lo que los investigadores analizan una posible muerte violenta.

Una patrulla de vigilancia que recorría el sector recibió una alerta sobre la presencia de una persona sin vida dentro del canal. El reporte se produjo cerca de las 6:36 p. m.

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Los investigadores registraron que la víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y tenía los brazos amarrados - crédito @PasaenBogota / X

Las unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al punto, acordonaron el perímetro y pidieron la intervención de los investigadores del CTI.

Los peritos realizaron la inspección técnica del cadáver y recogieron elementos que podrían ayudar a reconstruir los hechos. Durante varias horas, las autoridades restringieron el paso por el sector mientras avanzaban las diligencias judiciales.

La causa oficial de la muerte dependerá de los procedimientos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esa entidad deberá determinar las circunstancias que provocaron el fallecimiento.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sostuvo que la investigación parte de una desaparición ocurrida en Soacha y continúa con el hallazgo del cuerpo en Bogotá, según informó Citytv.

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“Es un hecho delictivo que ocurre en el municipio de Soacha y después del registro hacemos el hallazgo del cuerpo sin vida en Bogotá”, dijo Restrepo a Citytv.

El funcionario añadió ante el medio de comunicación que el CTI deberá establecer cómo fue trasladado el cadáver desde Soacha hasta el canal localizado en el sur de la capital colombiana.

Los familiares de Serrano informaron que lo vieron por última vez cerca de la 1:00 a. m. en el sector de Terreros, en Soacha. En ese momento, el conductor se movilizaba en un Chevrolet Sail gris con placas CRT526, registrado en Bogotá.

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El vehículo pertenecía al hijastro de la víctima. Su hermana, Flor Ángela Serrano, relató que Pedro Nel había empezado a utilizar ese automóvil luego de que le robaran su propio carro semanas antes.

La familia espera la entrega formal del cuerpo y la asignación de un fiscal para avanzar en el proceso judicial. La investigación busca esclarecer los hechos que derivaron en la muerte del conductor.