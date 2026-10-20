Colombia

“Marcos Calarcá” negó señalamientos de María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Antes soy objetivo militar”

El antiguo integrante de las Farc aseguró que no conocía alertas sobre el ataque contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático y anunció que acudirá ante la justicia para dar su versión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Luis Alberto Albán Urbano negó cualquier relación con el crimen y ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 - crédito tomadas de Instagram de Luis Alberto Albán y de María Claudia Tarazona
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La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue generando conmoción e inquietudes en Colombia, más de un año después del atentado que sufrió en Bogotá en medio de un acto político previo a la campaña presidencial. El caso mantiene abiertas preguntas sobre los responsables y las posibles líneas de investigación alrededor del crimen.

María Claudia Tarazona, viuda del excongresista del Centro Democrático, pidió a la Fiscalía General de la Nación que verifique un mensaje recibido antes del ataque, en el que se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá. La mujer sostuvo que entregó el material al ente investigador y reclamó que se examine como una posible línea dentro del caso.

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Tarazona leyó el 15 de octubre, en una entrevista con Blu Radio, una conversación que, según relató, recibió dos meses antes del ataque del 7 de junio de 2025. En el texto se afirma que “Marcos Calarcá” supuestamente organizaba a ocho personas para cometer un atentado y se recomendaba reforzar la seguridad de Uribe Turbay.

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters
Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters

Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado (sic) Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo cien por ciento”, leyó la mujer.

La viuda aclaró que la veracidad de la información debe ser determinada por las autoridades. Dijo que aceptaría una conclusión de la Fiscalía si esta establece que el contenido no tiene respaldo probatorio suficiente para abrir o sostener una línea de investigación.

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Necesito que se sumen a mi voz y necesito que la Fiscalía ponga todo su empeño y todo lo que tienen en sus manos para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó Tarazona.

Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, dos meses después de resultar herido en el atentado. Tarazona ha planteado que la investigación debe establecer si, además de los responsables materiales, hubo determinadores del crimen.

Los mensajes divulgados contienen una acusación que no equivale a una decisión judicial ni establece responsabilidad penal. La Fiscalía adelanta verificaciones sobre el origen y la autenticidad del material que Tarazona remitió a la entidad el 3 de septiembre de 2026.

Luis Alberto Albán, exrepresentante a la Cámara por Comunes - crédito Prensa Cámara de Representantes
Luis Alberto Albán, exrepresentante a la Cámara por Comunes - crédito Prensa Cámara de Representantes

Marcos Calarcá negó cualquier vínculo con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Luis Alberto Albán Urbano, exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, respondió a los señalamientos de María Claudia Tarazona. El excongresista, conocido durante su pertenencia a las extintas Farc como Marcos Calarcá, dijo en una entrevista con Reporte Coronell que la acusación le produjo sorpresa y temor por sus posibles consecuencias.

Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso de lo cual me está acusando ella”, afirmó. Albán sostuvo que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, su compromiso ha sido “con la construcción de paz, la verdad y la actividad política sin armas”.

Al ser consultado sobre si entregó información a terceros acerca de Uribe Turbay, respondió que nunca lo hizo. También negó tener relación con las disidencias de las Farc y aseguró que esos grupos lo consideran objetivo militar, una situación que, según dijo, limita sus desplazamientos por el Valle del Cauca.

“No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc. No tengo ninguna relación (...) (antes) estoy como objetivo militar de ellos. No puede uno moverse hacia, hacia Popayán, porque ya ni siquiera la Panamericana es segura”, detalló.

Imagen de referencia - El informe de HRW denuncia que la ausencia estatal permite abusos y violencia contra comunidades indígenas y líderes sociales en Putumayo - crédito Colprensa
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Albán explicó que coincidió con Uribe Turbay en algunas ocasiones en el Congreso, pero aseguró que no llegaron a saludarse ni mantuvieron una relación personal o política. “En el Congreso un par de veces nos cruzamos en los pasillos, en alguna ocasión que él iba cuando teníamos sesiones conjuntas, pero no había relación”, señaló.

El exrepresentante negó haber conocido alertas previas sobre un ataque contra el senador. Afirmó que no maneja asuntos relacionados con conspiraciones, atentados o criminalidad y sostuvo que sus actividades públicas se concentran en el Acuerdo de Paz, la historia y la política.

Ese no es un tema que yo manejo. O sea, no son los temas propios de mi quehacer político, ni congresional, ni como militante del partido Comunes, ni como persona”, indicó.

Finalmente, Albán Urbano manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades para aclarar su situación al respecto. “Estoy aquí dispuesto a obedecer las citaciones, a contestar las preguntas”, puntualizó.

- crédito Colprensa y X
- crédito Colprensa y X

La defensa pidió verificar los chats y rechazó atribuciones sin pruebas

El abogado Luis Eduardo de la Hoz López, de la firma DLH Legal Group S. A. S., informó que representa a Albán y a otros cinco excongresistas de Comunes mencionados en medio de los señalamientos. La firma anunció actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación para que se verifique la autenticidad, procedencia y contexto de los mensajes divulgados.

En el comunicado del 15 de octubre, la defensa rechazó que sus clientes sean vinculados con hechos criminales por “insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones” cuyo valor probatorio no haya sido definido por las autoridades. El documento sostuvo que una foto, una conversación atribuida a terceros o la mención de un nombre no prueban por sí solas participación, determinación o autoría en un homicidio.

- crédito @Dlhlegalgroup/X
- crédito @Dlhlegalgroup/X

De la Hoz dijo el 16 de octubre que la investigación de las hipótesis debe continuar, aunque remarcó que una denuncia no representa una condena anticipada. La defensa solicitó a la Fiscalía el traslado formal de los chats y de los demás elementos mencionados por Tarazona para revisarlos dentro del proceso.

Según el abogado, sus representados están dispuestos a atender los requerimientos de la investigación. La firma pidió que cualquier atribución de responsabilidad se base en elementos incorporados y valorados formalmente por las autoridades competentes, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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