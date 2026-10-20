Ejército neutralizó carga explosiva en la vía Panamericana: artefactos con al menos 600 kilos estaban ocultos debajo de una alcantarilla

Operativo del Ejército Nacional para neutralizar una carga explosiva en la vía Panamericana - crédito Ejército Nacional

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El Ejército Nacional neutralizó una carga explosiva instalada bajo una alcantarilla de la vía Panamericana, en el tramo entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo, en el departamento de Cauca. El procedimiento estuvo a cargo de soldados de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos N.° 3.

Las tropas hallaron tres cilindros de 100 libras acondicionados con explosivos. La carga total era de aproximadamente 600 kilogramos. La operación se extendió durante cerca de seis horas. Debido a la proximidad de viviendas y al tránsito constante, los especialistas trasladaron los artefactos a un sector seguro para realizar la destrucción controlada.

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La vía permaneció cerrada mientras se desarrollaban las labores, con el fin de proteger a los habitantes, transportadores y viajeros que circulan por este corredor del suroccidente colombiano.

La amenaza ponía en riesgo a más de 400 familias del sector y a cerca de 200 personas que transitan por la carretera cada 30 minutos, según los registros de movilidad suministrados.

Durante el despeje, los militares retiraron 12 vallas alusivas a la estructura Carlos Patiño. De manera preliminar, las autoridades atribuyeron a ese grupo, vinculado a alias Iván Mordisco, la instalación de los artefactos.

Tras la verificación del área, el Ejército habilitó nuevamente el paso por la vía Panamericana. La institución pidió a la comunidad reportar personas, vehículos u objetos sospechosos a la Línea 107 Antiterrorismo.

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El procedimiento estuvo a cargo de soldados de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos N.° 3 - crédito Ejército Nacional