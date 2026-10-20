Colombia

Ejército neutralizó carga explosiva en la vía Panamericana: artefactos con al menos 600 kilos estaban ocultos debajo de una alcantarilla

La amenaza ponía en riesgo a más de 400 familias del sector y a cerca de 200 personas que transitan por la carretera cada 30 minutos, según los registros de movilidad suministrados

Operativo del Ejército Nacional para neutralizar una carga explosiva en la vía Panamericana - crédito Ejército Nacional
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El Ejército Nacional neutralizó una carga explosiva instalada bajo una alcantarilla de la vía Panamericana, en el tramo entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo, en el departamento de Cauca. El procedimiento estuvo a cargo de soldados de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos N.° 3.

Las tropas hallaron tres cilindros de 100 libras acondicionados con explosivos. La carga total era de aproximadamente 600 kilogramos. La operación se extendió durante cerca de seis horas. Debido a la proximidad de viviendas y al tránsito constante, los especialistas trasladaron los artefactos a un sector seguro para realizar la destrucción controlada.

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La vía permaneció cerrada mientras se desarrollaban las labores, con el fin de proteger a los habitantes, transportadores y viajeros que circulan por este corredor del suroccidente colombiano.

La amenaza ponía en riesgo a más de 400 familias del sector y a cerca de 200 personas que transitan por la carretera cada 30 minutos, según los registros de movilidad suministrados.

Durante el despeje, los militares retiraron 12 vallas alusivas a la estructura Carlos Patiño. De manera preliminar, las autoridades atribuyeron a ese grupo, vinculado a alias Iván Mordisco, la instalación de los artefactos.

Tras la verificación del área, el Ejército habilitó nuevamente el paso por la vía Panamericana. La institución pidió a la comunidad reportar personas, vehículos u objetos sospechosos a la Línea 107 Antiterrorismo.

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El procedimiento estuvo a cargo de soldados de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos N.° 3 - crédito Ejército Nacional
El procedimiento estuvo a cargo de soldados de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos N.° 3 - crédito Ejército Nacional

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600 kilos de explosivosVía PanamericanaAlcantarillaEjército NacionalColombia-Noticias

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