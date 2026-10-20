Indignación por nuevos datos sobre la muerte de Donovan Balanta, habría recibido varias descargas de un táser, incluso cuando ya estaba esposado dentro de una estación de Policía: “Le voy a pegar dos tiros”

El caso se presentó el domingo 20 de septiembre en jurisdicción del barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, pero al lugar llegaron uniformados adscritos al vecino municipio de Soacha, y por este motivo los familiares del hombre pidieron una investigación a fondo para que se haga justicia, en lo que han denominado como un presunto caso de abuso de autoridad policial - crédito @Canal91mas/X

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El concejal de Bogotá Jairo Avellaneda afirmó que Donovan Balanta Paz permaneció cerca de 20 minutos bajo custodia policial mientras pedía atención médica, luego de haber sido reducido, esposado y sometido, según los elementos conocidos de la investigación, a golpes y descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

El cabildante denunció la mañana del martes 20 de octubre que las descargas no solo habrían ocurrido durante el procedimiento policial en el barrio Caracolí (localidad de Ciudad Bolívar), en el límite entre el sur de Bogotá y Soacha (Cundinamarca), y también se habrían presentado dentro de la estación de Policía de Cazucá.

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Avellaneda señaló que un patrullero de 27 años figura entre los principales investigados por el caso.

“¿Cómo es posible que un joven esposado, reducido y bajo custodia policial siga recibiendo descargas eléctricas dentro de una estación de Policía?”, cuestionó Avellaneda en un pronunciamiento divulgado la mañana del lunes 20 de octubre.

Balanta Paz, de 34 años, murió el 20 de septiembre después de permanecer detenido por uniformados que acudieron a Caracolí ante un reporte de discusión entre vecinos.

La Fiscalía General de la Nación informó el 19 de octubre sobre la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros por su presunta participación en las agresiones y omisiones que habrían derivado en el fallecimiento.

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Las diligencias se llevaron de forma simultánea en manera simultánea en los municipios de Soacha (Cundinamarca) y Barbosa (Santander) - crédito Fiscalía

La investigación apunta a que recibió tres descargas dentro de la estación de Cazucá

Según los detalles expuestos por Avellaneda, la investigación ha permitido establecer que Balanta Paz fue golpeado y sometido a varias descargas durante su captura.

Una vez trasladado a la estación de Cazucá, donde permanecía esposado y en una condición de indefensión, habría recibido otras tres descargas.

La Fiscalía ya había indicado que los elementos materiales probatorios permiten ubicar las agresiones durante la aprehensión y en las instalaciones policiales. Adémás, la entidad señaló que un subintendente y tres patrulleros habrían golpeado al ciudadano con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, además de usar un dispositivo de descarga eléctrica.

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El concejal cuestionó que la víctima, pese a estar bajo custodia de la Policía, no hubiera recibido asistencia inmediata cuando manifestó dificultades para respirar.

“La Policía tenía la obligación de proteger su vida, no de ponerla en mayor riesgo”, sostuvo Avellaneda, que agregó: “Donovan estaba bajo su custodia, pedía atención médica y, según la investigación, solo decidieron trasladarlo cuando perdió el conocimiento”.

El cabildante señaló que Balanta Paz tuvo que esperar 20 minutos para que los agentes lo llevaran hasta el hospital Cardiovascular de Soacha, y allí se reportó su deceso por una arritmia cardíaca - crédito oficina de prensa concejal Jairo Avellaneda

Cuatro uniformados fueron detenidos y siete fueron suspendidos de forma temporal

Las órdenes de captura contra los cuatro policías fueron ejecutadas de manera simultánea en Soacha y Barbosa, Santander, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijin de la Policía Nacional.

La Fiscalía indicó que adelanta el caso con enfoque diferencial por la condición étnico-racial de Balanta Paz. La entidad busca determinar la responsabilidad de cada uniformado frente a las lesiones reportadas y a la posible omisión de asistencia médica, a pesar de los gritos de auxilio que habría emitido la víctima.

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Días después de la muerte, el 23 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que siete uniformados fueron apartados temporalmente de sus cargos mientras avanzaban las investigaciones disciplinarias y judiciales.

La institución señaló entonces que las actuaciones de sus integrantes deben ajustarse a la Constitución, la ley y los estándares de derechos humanos, con respeto por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza.

Declaraciones de Deicy Jaramillo Rivera la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía

La familia sostiene que el joven fue confundido durante el procedimiento

La familia de Balanta Paz ha sostenido que el joven regresaba a su casa después de estar con su pareja y que los policías lo habrían vinculado de forma equivocada con las personas involucradas en el hecho que motivó la llegada de los agentes.

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Marleny Paz, madre de la víctima, aseguró que su hijo lanzó una botella y que, después de eso, varios uniformados fueron tras él. Esa versión deberá ser contrastada con los registros audiovisuales, informes de los policías, testimonios y demás pruebas del expediente.

Los familiares han afirmado que Donovan fue alcanzado por los agentes, reducido y golpeado. También han denunciado que recibió descargas eléctricas cuando ya estaba esposado.

Avellaneda insistió en que el caso exige establecer responsabilidades por las agresiones y por el tiempo que habría transcurrido antes del traslado hospitalario. “Ninguna persona pierde sus derechos por estar detenida”, afirmó el concejal.

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La discusión que antecedió al procedimiento policial en Caracolí

Los hechos comenzaron hacia las 2:15 p. m. del 20 de septiembre, cuando Elisair Guerrero, José Luis Guerrero, Ana Ruth Tovar Paz y Julieth Balanta permanecían frente a una vivienda del barrio Caracolí, en el sur de Bogotá.

Una discusión con una vecina llamó la atención de una patrulla de la Estación de Policía de Cazucá, integrada por dos uniformados que recorrían el sector.

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, y que reveló El Espectador, uno de los policías habría dirigido comentarios racistas a las personas presentes. Elisair Guerrero le reclamó por esas expresiones y sus familiares lo llevaron al interior de la vivienda para evitar que la situación escalara.

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El expediente recoge una amenaza que el uniformado presuntamente lanzó en ese momento: “Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Unos 10 minutos después arribaron más patrullas, luego de que el mismo agente solicitara apoyo por una supuesta riña.

La tensión aumentó cuando los uniformados movieron la motocicleta de José Luis Guerrero. Al consultarles por qué intervenían el vehículo, los policías le exigieron los documentos y varios agentes lo rodearon.

Según la información recopilada por el mismo medio, un patrullero le habría aplicado tres descargas con un dispositivo tipo táser en la espalda. José Luis Guerrero cayó al suelo y fue detenido.

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En medio del operativo apareció Donovan Balanta, amigo de José Luis y hermano de Ana Ruth y Julieth. Las versiones indican que habría lanzado un objeto contra los uniformados antes de salir corriendo. Los policías lo siguieron hasta interceptarlo en una calle inclinada del sector.

Los testimonios y videos incorporados al caso señalan que Balanta recibió golpes, patadas y descargas eléctricas cuando ya estaba esposado y reducido. Después, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a la Estación de Policía de Cazucá.

Declaraciones del jurista Alí Bantú Ashanti - crédito @bantuashanti/X

“Como colectivo Justicia Racial, exigimos justicia pronta, oportuna, sin dilaciones. No vamos a permitir que este caso quede impune”, destacó en un video que compartió el mismo lunes 19 de octubre desde su cuenta de X el abogado defensor de la familia de Balanta Paz, Alí Bantú Ashanti.

El jurista agregó que “los demás policías que participaron en este acto no están exento de que pronto también se emitan órdenes de captura y un quinto policía también será capturado próximamente”.