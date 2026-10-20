Colombia

Senador Wally se despachó contra Paola Holguín por retirar obras del Museo Nacional: “No borrará la historia”

El legislador del Pacto Histórico sostuvo que colectivos, artistas y ciudadanos mantendrán movilizaciones ante el retiro de 30 piezas de la galería por parte del Ejecutivo

Wally cuestionó al Gobierno por la memoria histórica y advirtió sobre protestas - crédito @MeDicenWally/X

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El senador Wally, integrante del Pacto Histórico, afirmó que las protestas contra el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia podrían escalar hacia un paro nacional.

El pronunciamiento del militante se da tras las protestas del 17 y 18 de octubre luego de que la administración de Abelardo de la Espriella ordenara retirar más de 30 piezas de un recinto cultural. Entre los objetos apartados había contenidos sobre población Lgtbiq+ y campañas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

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En un video difundido en X, el legislador cuestionó a la Ministro de Culturas, Artes y Saberes, Paola Holguín, y al presidente Abelardo de la Espriella, a quienes acusó de intervenir en la construcción de la memoria histórica del país.

“El pueblo seguirá en las calles, porque la memoria no le pertenece a un presidente, a un partido político, a la ministra Paola Holguín y mucho menos a un dictadorzuelo”, expresó el congresista durante una intervención en sesión plenaria.

Wally sostuvo que la salida de 30 piezas de la exposición del Museo Nacional afectó contenidos vinculados con luchas sociales, víctimas del conflicto armado, hechos de violencia y procesos de construcción de paz. Según su versión, las obras retiradas abordaban episodios y figuras que forman parte de la memoria colectiva colombiana.

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“La hija del testaferro de P. Escobar no borrará la historia y la memoria”, sostuvo Wally en X.

Wally anticipó un posible paro por el retiro de piezas del Museo Nacional - crédito @MeDicenWally/X
Wally anticipó un posible paro por el retiro de piezas del Museo Nacional - crédito @MeDicenWally/X

Wally pidió explicaciones por el retiro de 30 piezas del Museo Nacional

Durante su discurso, el congresista exigió que el Gobierno detalle los fundamentos de la decisión. “Exigimos explicaciones sobre cuáles fueron los criterios técnicos por los cuales estas obras fueron retiradas”, señaló.

El parlamentario aseguró que distintos sectores reaccionaron con movilizaciones, plantones y actos artísticos en defensa de las piezas. “En la defensa de la memoria salieron convocadas manifestaciones sociales, artistas, colectivos sociales y la ciudadanía”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó el despliegue de la fuerza pública ante las protestas. Según Wally, la respuesta incluyó tanquetas y agentes de una unidad antidisturbios. “¿Desde cuándo es amenaza defender la memoria y expresarse?”, preguntó.

El legislador también mencionó denuncias de presuntas intimidaciones policiales en el sector de La Macarena, en Bogotá, durante el domingo 18 de octubre de 2026 previo a su intervención. Sin embargo, no detalló los hechos reportados, las personas afectadas ni si existen denuncias formales ante organismos de control.

Wally lanzó duras críticas a Paola Holguín y pidió respuestas por las obras apartadas - crédito @MeDicenWally/X
Wally lanzó duras críticas a Paola Holguín y pidió respuestas por las obras apartadas - crédito @MeDicenWally/X

Wally planteó que la controversia por las piezas puede derivar en una movilización de mayor alcance. “Vamos a seguir saliendo a las calles porque esto huele a paro nacional”, afirmó al final de su intervención.

Además, sostuvo que la protesta social reduce el poder de quienes, según su postura, buscan imponer una versión oficial de la historia. “Cuanto menos miedo tiene el pueblo, menos poder tiene el dictadorzuelo”, dijo antes de que el registro compartido en X se interrumpiera.

“¿Quién le dijo a Abelardo que él tenía la capacidad de escribir la historia de este país?”, expresó Wally. El congresista sostuvo que la memoria debe conservar un carácter colectivo y que su tratamiento exige participación de comunidades, artistas, sectores académicos y organizaciones sociales.

Protesta por retiro de piezas del Museo Nacional terminó con intervención de la fuerza pública en Bogotá

Una protesta frente al Museo Nacional de Colombia en Bogotá terminó el domingo 18 de octubre con la intervención de la fuerza pública, después de que los asistentes ocuparon la carrera Séptima para rechazar el retiro de piezas ligadas a la memoria política, los feminismos y la población Lgbt+.

Las imágenes muestran cómo los asistentes se apoyan entre ellos al recibir los chorros de agua de las tanquetas oficiales - crédito @injuanes y @SLondono00 / X
Las imágenes muestran cómo los asistentes se apoyan entre ellos al recibir los chorros de agua de las tanquetas oficiales - crédito @injuanes y @SLondono00 / X

La concentración comenzó a las 10:00 a. m. y constituyó el segundo día de plantones ante el recinto cultural. Colectivos, activistas, ciudadanos y dirigentes de oposición llevaron pancartas, banderas e intervenciones artísticas contra el desmonte de objetos y obras expuestos al público.

Videos divulgados por participantes y medios locales registraron la presencia de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) y de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En las imágenes aparece una tanqueta que lanzó agua sobre la calzada, mientras los agentes buscaban despejar el paso. También se oyeron consignas contra el Gobierno nacional y sus decisiones sobre los contenidos del museo.

Después de las 05:00 p. m., la Secretaría Distrital de Gobierno informó que, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, intentó acordar el traslado de los manifestantes al andén para habilitar la vía. La entidad sostuvo que hubo “alteraciones al orden público” y que el avance de los uniformados reactivó las tensiones allí.

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