Incendio forestal en Villa de Leyva quedó controlado al 100%, confirmó el gobernador de Boyacá Carlos Amaya

El mandatario regional aseguró que el helicóptero dispuesto para sobrevolar la zona, permanecerá disponible para evitar nuevas amenazas - crédito @gobboyaca/IG

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El incendio forestal que mantenía en alerta a Villa de Leyva quedó bajo control total, según confirmó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

El mandatario regional verificó el resultado tras sobrevolar la zona este martes por la mañana, luego de que la emergencia se extendiera durante toda la noche en el sector del Boquerón del río Cano.

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“Acabamos de hacer un sobrevuelo y, gracias al muy buen trabajo de bomberos Villa de Leyva y Tunja y todo el equipo de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo con la Alcaldía, en este momento el incendio se ve controlado 100%”, afirmó el gobernador en una publicación.

El helicóptero llegó desde Bogotá y permanecerá en la zona por precaución

Un incendio forestal fue reportado en la loma del Esterillal, en el sector El Boquerón de Villa de Leyva, Boyacá -crédito @NoticiasDBoyaca/X

La aeronave que se había gestionado desde la Gobernación para reforzar el operativo finalmente se desplazó desde la capital del país. El gobernador precisó ante el diario que el equipo no abandonará el municipio de inmediato, pese al resultado favorable del operativo.

“El helicóptero se desplazó desde Bogotá. Estará acá pendiente por si hay alguna novedad”, explicó Amaya a través de un video en sus redes sociales. La permanencia de la aeronave responde a la posibilidad de que el fuego se reactive en el terreno de montaña donde las cuadrillas enfrentaron mayores dificultades durante la jornada anterior.

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El mandatario regional también agradeció la colaboración ciudadana durante las horas más críticas de la emergencia. “Agradecemos a todas las personas que han estado pendientes y a todos los que han hecho posible que este incendio sea controlado rápidamente”, señaló.

Los Bomberos de Tunja activaron el Grupo Especializado Forestal COL-24 y la Unidad de Rescate M28, y movilizaron diez unidades bomberiles para apoyar las labores de control y extinción del incendio en Villa de Leyva - crédito @bomberostunja/X

Pese al anuncio, las autoridades departamentales no dan el caso por cerrado. Amaya adelantó que convocará un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la zona afectada. “Vamos a hacer PMU y estaremos atentos a cualquier novedad. Les estaremos informando”, amplió el gobernador ante el diario.

La alcaldía había reportado un 90% de avance horas antes del anuncio final

El resultado conocido este martes marca el cierre de un operativo que el propio alcalde de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, había descrito horas antes como un trabajo casi completo.

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El fuego llevaba varias horas activo cuando el funcionario entregó su primer reporte desde el terreno junto a los organismos de socorro. “Logramos controlar gracias a los organismos de socorro y verificando, tenemos un 90% controlado”, había dicho Méndez Figueroa a la publicación durante la noche.

El foco se había ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal en el sector llamado El Boquerón - crédito @grdboyaca/IG

El fragmento pendiente correspondía a un tramo de montaña rocosa donde el acceso terrestre resultaba imposible, según explicó el alcalde en ese momento.

Para cubrir ese vacío, el municipio dispuso vigilancia del Ejército y la Policía en el ingreso al santuario mientras se esperaba el refuerzo aéreo. La llegada del helicóptero, gestionada esa misma noche por la Gobernación de Boyacá, terminó siendo la pieza que permitió cerrar el foco que resistía en la zona rocosa.

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Un vocero de la Oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá había adelantado esa estrategia horas antes del sobrevuelo confirmado por Amaya.

“Con la presencia de un helicóptero, que ya lo tenemos activado para que esté mañana a primera hora en el municipio de Villa de Leyva, podamos liquidar en un 100% este incendio”, había anticipado el funcionario ante el diario.

El operativo combinó bomberos de dos municipios con fuerzas militares y la comunidad

El control definitivo del incendio fue resultado de un trabajo conjunto entre cuerpos de bomberos, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y la Alcaldía de Villa de Leyva.

Los Bomberos de Tunja desplegaron diez unidades hacia Villa de Leyva para apoyar las labores de control, extinción y mitigación del incendio forestal en el sector El Boquerón -crédito @bomberostunja/X

A ese esquema se sumaron, desde la noche anterior, efectivos del Ejército y la Policía Nacional que resguardaron el perímetro del santuario mientras avanzaban las labores de extinción.

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“Un agradecimiento a toda la comunidad que trabajó incansablemente, a cada uno de los organismos de socorro, fuerzas militares, policía nacional, junta de acción comunal de aquí, alcaldía y todas las entidades y organismos correspondientes”, enumeró el funcionario.

Con el fuego controlado en su totalidad, las autoridades de Boyacá concentran ahora su atención en el monitoreo preventivo de la zona rocosa, el punto que durante horas impidió declarar cerrada la emergencia.