Verónica Alcocer respondió al escándalo de las maletas con dinero y armas a Venezuela, como denunció Eva Ferrer: “Solo fui con una cartera”

Verónica Alcocer rechazó ser amiga de Eva Ferrer, que su relación solo fue profesional, pese a los señalamientos que la catalana dio sbre ella - crédito @veronicalcocerg/Instagram

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Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia y exesposa de Gustavo Petro, se pronunció sobre las graves acusaciones lanzadas por Eva Ferrer, asesora catalana, en su contra, al asegurar que sus declaraciones son completamente falsas y desmintiendo haber mantenido una amistad íntima o haber transportado maletas con dinero desde Venezuela.

En una entrevista concedida al director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Alcocer se refirió de manera directa al distanciamiento con la exconsejera presidencial para la Reconciliación, al señalar que los señalamientos responden a intereses personales no cumplidos.

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Al ser cuestionada sobre si Ferrer era una persona de su entera confianza o su amiga cercana, Alcocer desmintió esa versión y precisó que la relación entre ambas se mantuvo únicamente en el terreno estrictamente profesional.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía. Era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, afirmó la ex primera dama al explicar el origen del vínculo.

Alcocer detalló que hospedó a Ferrer en su vivienda para trabajar en un proyecto de empoderamiento femenino, pero aseguró que su exasesora comenzó a involucrarse de manera voluntaria en las reuniones políticas celebradas en su residencia durante la contienda electoral.

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“La gente que se acerca a mí, tal vez con muchos intereses personales y, al no verlos cumplidos, termina decepcionada, termina sintiéndose traicionada por cosas que jamás se ofrecieron, por cosas que nunca se dijeron. Yo no era la candidata, yo no podía disponer ni hacer ningún tipo de ofrecimiento”, agregó.

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