En video: Indignación en Antioquia por adulto mayor al que le negaron subirse a un bus con su perro; la empresa se pronunció

Las imágenes divulgadas muestran que el pasajero quedó en una parada del Oriente antioqueño tras consultar el valor del trayecto, sin lograr abordar el vehículo con su mascota - crédito voluntariadosantuario / Instagram

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Un conductor de bus se negó a transportar a un adulto mayor que esperaba bajo la lluvia junto a su perro en El Santuario, Antioquia. El caso quedó registrado en video, provocó cuestionamientos en redes sociales y llevó a la empresa Transoriente a iniciar una verificación interna, ofrecer disculpas públicas y anunciar que busca al afectado.

El episodio ocurrió en una parada de transporte intermunicipal del Oriente antioqueño. En las imágenes difundidas el 17 de octubre por Voluntariado Santuario se observa al hombre sentado junto a su mascota, también de avanzada edad, mientras esperaba la llegada del vehículo.

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Cuando el bus se detuvo, el adulto mayor le preguntó al conductor cuánto costaba el pasaje hasta El Santuario. Según el video, el trabajador advirtió la presencia del animal y respondió: “¿Con ese perro? No”. El pasajero y su mascota permanecieron en el paradero, en medio de la lluvia.

Tras la negativa del conductor, el hombre insiste en consultar el valor del viaje, pero no consigue subir al vehículo. Después, las imágenes lo muestran mientras acaricia a su mascota. El hecho abrió una discusión sobre las condiciones en las que los pasajeros pueden viajar con animales de compañía en el transporte público intermunicipal.

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Organizaciones de protección animal reclamaron protocolos claros para garantizar el bienestar de las mascotas y la seguridad de los pasajeros - crédito voluntariadosantuario / Instagram

La negativa del conductor dejó al adulto mayor y al perro en el paradero, una situación que fue calificada por organizaciones animalistas y usuarios como una falta de consideración hacia ambos.

La secuencia generó reacciones entre usuarios de redes sociales, que cuestionaron que ambos quedaran sin posibilidad de abordar el vehículo. Hasta el momento, no se conoce la identidad del hombre, dónde se encuentra ni cómo logró llegar a su destino junto a la mascota.

Voluntariado Santuario cuestionó lo ocurrido y sostuvo que las dificultades para movilizarse con mascotas pueden afectar la tenencia responsable. La organización pidió a la empresa reglas claras para el traslado de animales, con criterios que contemplen la seguridad de los pasajeros y el bienestar de las mascotas.

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Marcela Díaz, directora de la Fundación Orca Medellín, también se refirió al caso y llamó a considerar la relación entre las personas y sus animales de compañía. “No sabemos el vínculo emocional que existe entre este adulto mayor y su animalito”, expresó.

Transoriente inició una revisión interna y la busqueda del adulto mayor

La empresa Transoriente inició una revisión interna para determinar si el conductor incumplió los procedimientos vigentes - crédito transorientevirtual / Instagram

El vehículo estaba afiliado a Transoriente S. A., empresa que publicó un comunicado después de la difusión del video. La compañía informó que inició una verificación para establecer las circunstancias del hecho y determinar si la actuación del conductor se ajustó a los procedimientos internos y a la normativa vigente.

En el documento, la empresa indicó que reconoce “la importancia del vínculo afectivo” entre las personas y sus animales de compañía, así como la necesidad de ofrecer atención digna a los adultos mayores.

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Transoriente anunció que fortalecerá sus protocolos para el transporte de animales de compañía. La empresa señaló que buscará ofrecer información y orientación a sus pasajeros para facilitar los viajes con mascotas, siempre bajo requisitos de seguridad, salubridad, comodidad y tranquilidad.

Samir Echeverri Ceballos, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores del Oriente Antioqueño, afirmó que la compañía reconoció la equivocación y adelanta las averiguaciones sobre lo sucedido. Según explicó, el proceso también contempla la evaluación de posibles medidas internas contra el conductor.

Un conductor de bus intermunicipal negó el servicio a un adulto mayor acompañado por su perro bajo la lluvia en Antioquia - crédito voluntariadosantuario / Instagram

La empresa manifestó, además, que intenta localizar al adulto mayor para ofrecerle disculpas y entregarle un guacal y alimento concentrado para su perro. Hasta ahora, no ha informado si logró establecer contacto con él.

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Transoriente también rechazó las amenazas que, según indicó, recibió a través de redes sociales luego de que el caso se hiciera viral. La compañía pidió que la situación se tramite por las vías correspondientes mientras avanza la revisión interna.