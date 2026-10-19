Colombia

“No instalen alumbrados navideños”: hacen fuerte petición a alcaldes, empresas y ciudadanos antes de diciembre de 2026; esta es la razón

Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, dijo que el actual fenómeno de El Niño es el “más agresivo de los últimos 100 años” en el país

Juan Espinal, senador por el Centro Democrático, afirmó que "la demanda actual de energía está creciendo dos veces más de lo que se esperaba. La alerta de apagón cada día es más contundente" - crédito Juan Espinal/Prensa
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El riesgo de apagón eléctrico en Colombia debido a la sequía generada por el fenómeno de El Niño llevó al senador antioqueño Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, a pedir a alcaldes, empresas de energía y ciudadanos que evalúen no instalar alumbrados navideños y reduzcan el consumo de agua y electricidad en Colombia.

Espinal, del Centro Democrático, pidió revisar la instalación de esos adornos porque dice que la sequía ejerce una presión creciente sobre el sistema eléctrico del país en un escenario de mayor demanda y sin nuevos proyectos listos para operar. El congresista sostiene que limitar el consumo puede ayudar a reducir la posibilidad de restricciones en el suministro.

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Por medio de un video, el 18 de octubre de 2026, el senador dirigió su solicitud a las autoridades locales, a las prestadoras del servicio público y a los hogares. “Quiero hacerle un llamado respetuoso a todos los alcaldes y a las empresas de servicios públicos a nivel nacional para que analicen técnicamente y responsablemente si se instalan o no alumbrados de Navidad en todo el país”, afirmó.

Alumbrado de Navidad Monserrate-Bogotá-Colombia
En Bogotá, según Enel, el consumo de energía en los hogares aumenta entre un 10% y un 15% durante el mes de diciembre debido a la iluminación navideña y la decoración - crédito prensa Cerro de Monserrate

Además, extendió el llamado a viviendas, edificios y apartamentos. “Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua”, dijo el congresista.

Razones de Espinal para pedir ahorro de energía

Además, el presidente de la Comisión Quinta del Senado atribuyó la alerta a lo que calificó como el fenómeno de El Niño “más agresivo de los últimos 100 años” en el país. También advirtió que la oferta eléctrica no avanza al ritmo requerido: “No tenemos más proyectos que estén listos para entrar al sistema de energía”.

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Según Espinal, la demanda de electricidad crece al doble de lo previsto, lo que refuerza su preocupación sobre la capacidad de respuesta del sistema. “

La demanda está creciendo dos veces de la que se esperaba y además, el mensaje de apagón cada día es más contundente: o ahorramos energía y agua o Colombia se apaga”, declaró en el video.

Acolgen pide reducir el consumo y acelerar proyectos

La solicitud del congresista se suma a la alerta de los gremios. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, respaldó que son necesarias las medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño 2026-2027. “Ahorrar energía no es la solución completa, pero es la parte que está en manos de cada uno de nosotros”, afirmó por medio de X.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dijo que "la seguridad energética del país exige anticipación y decisiones concreta" - crédito @NGutierrezJ/X
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dijo que "la seguridad energética del país exige anticipación y decisiones concreta" - crédito @NGutierrezJ/X

Gutiérrez señaló que los retrasos en generación y transmisión dejan márgenes limitados para el sistema, que además requiere respaldo adicional. Cuestionó la gestión anterior al afirmar que “El Niño no llegó sin advertencias” y reclamó avances en nuevos proyectos, estabilidad regulatoria y sostenibilidad financiera de la cadena de pagos.

Destacó la necesidad de coordinar las fuentes de generación durante la sequía. “La complementariedad de nuestra matriz es fundamental”, señaló, en referencia al manejo del agua por las hidroeléctricas y al respaldo de las plantas térmicas.

Medidas oficiales para evitar un racionamiento

Precisamente, el Gobierno de Abelardo de la Espriella activó el Plan Energía YA, con medidas que deben ejecutarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Colombia podría verse afectada en materia energética a causa del fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía
Colombia podría verse afectada en materia energética a causa del fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía

El paquete incluye:

  • Elevar el despacho térmico.
  • Poner en operación infraestructura como la Regasificadora del Pacífico.
  • Vigilar las reservas de los embalses durante los meses de menor lluvia.

El Gobierno también conformará un grupo de contingencia para las regiones vulnerables y solicitó al Congreso de la República un traslado presupuestal de $1,2 billones para financiar la respuesta. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aplicará señales de consumo, con incentivos o cobros ante variaciones superiores al 10% en la demanda, salvo en zonas afectadas por sismos.

Desde el Ministerio de Minas y Energía se dice que la prevención del racionamiento dependerá de que las decisiones oficiales se traduzcan en capacidad disponible, proyectos en marcha y un consumo más moderado de hogares, comercios e industrias.

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