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Juan Fernando Quintero salió en defensa del Independiente Medellín tras el mal momento del equipo: “La batalla no se ha perdido”

El capitán del Poderoso permanece en recuperación por una lesión muscular, mientras el equipo de Amaranto Perea intenta recomponer su camino en la Liga BetPlay y asegurar un lugar entre los ocho mejores del campeonato

El volante antioqueño se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión en el recto femoral izquierdo, sufrida el 22 de septiembre durante el encuentro contra Jaguares -crédito David Jaramillo/Colprensa
El volante antioqueño se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión en el recto femoral izquierdo, sufrida el 22 de septiembre durante el encuentro contra Jaguares -crédito David Jaramillo/Colprensa
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La recta final de la Liga BetPlay se convirtió en un desafío para Independiente Medellín, que necesita recuperar el rendimiento mostrado durante las primeras jornadas para asegurar su presencia en las finales. Los últimos resultados encendieron las alarmas entre los aficionados, mientras el equipo busca respuestas para superar una racha que complicó sus aspiraciones.

En medio de este panorama, Juan Fernando Quintero decidió dirigirse a los seguidores del conjunto antioqueño. Aunque permanece fuera de las canchas por una lesión muscular, el capitán del Poderoso publicó un mensaje en el que reconoció el momento complicado que atraviesa el club y pidió mantener la confianza en el objetivo de luchar por el título.

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Juanfer Quintero envió un mensaje a los aficionados del Independiente Medellín y pidió mantener la confianza en los objetivos del equipo durante el cierre del campeonato -crédito juanferquinterop/Instagram
Juanfer Quintero envió un mensaje a los aficionados del Independiente Medellín y pidió mantener la confianza en los objetivos del equipo durante el cierre del campeonato -crédito juanferquinterop/Instagram

“Hola amigos e hinchas de nuestro amado Medellín. Es un momento difícil por los últimos resultados y quizás confuso para todos. ¡¡Pero también les quiero decir que estamos en la pelea y la batalla no se ha perdido, que este momento no nos haga dudar y quitar el enfoque de lo que queremos y todavía estamos a tiempo!!“, apuntó el volante 10 antioqueño.

La intervención del mediocampista llega después de una semana especialmente adversa para el DIM. El miércoles 14 de octubre perdió 3-2 frente a Atlético Nacional y quedó eliminado de la Copa Colombia en los cuartos de final. Tres días después, el sábado 17, cayó 0-2 ante Once Caldas por la fecha 15 del campeonato local.

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Los resultados dejaron al equipo con la obligación de reaccionar en las jornadas restantes. Aunque continúa dentro del grupo de los ocho primeros de la tabla, su permanencia en los puestos de clasificación depende de mejorar el rendimiento y sumar puntos en el cierre de la fase regular.

La ausencia de Quintero y el bajón del Medellín

La situación deportiva del Medellín coincide con la ausencia de uno de sus principales referentes. Quintero sufrió una lesión muscular en el recto femoral izquierdo durante el encuentro frente a Jaguares, disputado el 22 de septiembre. El futbolista tuvo que abandonar el campo al minuto 40 y desde entonces permanece en proceso de recuperación.

Durante ese periodo, el conjunto antioqueño disputó seis partidos sin contar con el mediocampista. El balance fue de cuatro derrotas, un empate y una victoria, conseguida frente al América de Cali. La evolución de su recuperación mantiene la atención de los aficionados, que esperan verlo nuevamente en acción para afrontar el tramo definitivo del torneo.

Independiente Medellín
El Poderoso atraviesa una semana complicada tras quedar eliminado de la Copa Colombia frente a Atlético Nacional y perder contra Once Caldas por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En teoría, el jugador se encuentra en las fases finales de su recuperación. Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada para su regreso a la competencia. Su eventual reincorporación podría representar una alternativa para el cuerpo técnico encabezado por Amaranto Perea, que necesita encontrar soluciones desde la creación para recuperar la regularidad del plantel.

El contraste con el comienzo de la temporada resulta evidente. Durante las primeras jornadas, el Medellín encadenó resultados positivos y se mantuvo en la disputa de las posiciones más altas junto con América de Cali y Atlético Nacional. Con el paso de las fechas, el rendimiento disminuyó y la clasificación, que parecía encaminada, terminó convirtiéndose en una preocupación.

A esa dificultad se sumó la eliminación en el clásico paisa, un resultado que aumentó la presión sobre el equipo y sus jugadores. Por eso, el mensaje de Quintero estuvo dirigido a recuperar la confianza de una afición que espera una respuesta deportiva en los encuentros decisivos.

Independiente Medellín se prepara para enfrentar nuevamente a Atlético Nacional el domingo 25 de octubre, en un clásico paisa que disputará como visitante -crédito David Jaramillo/Colprensa
Independiente Medellín se prepara para enfrentar nuevamente a Atlético Nacional el domingo 25 de octubre, en un clásico paisa que disputará como visitante -crédito David Jaramillo/Colprensa

“Les mando un abrazo y no nos dejemos confundir... nosotros los jugadores tenemos la responsabilidad de darles todas las alegrías a nuestra hinchada”, sentenció el capitán, quien también reconoció el compromiso que tiene el plantel con los seguidores del club.

El próximo clásico, una prueba para el Poderoso

Independiente Medellín tendrá una nueva oportunidad de buscar una reacción el domingo 25 de octubre, cuando enfrente a Atlético Nacional por la Liga BetPlay. El compromiso comenzará a las 6:10 p. m. y el DIM actuará como visitante.

Después de ese encuentro, el calendario le exigirá disputar cuatro partidos más en la fase de todos contra todos. Primero visitará a Inter Bogotá y posteriormente recibirá a Alianza Valledupar. Después jugará fuera de casa frente a Fortaleza y cerrará esta etapa contra Águilas Doradas, también en condición de visitante.

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