Colombia

Cortes de agua en Bogotá del 19 al 22 de octubre: 10 localidades se verán afectadas por mantenimientos en las redes

Siga las recomendaciones de las autoridades para evitar que lo tome por sorpresa la suspensión del suministro del servicio vital en la capital del país y en municipios aledaños, en los que se adelantarán intervenciones de rutina

Grifo de acero inoxidable cepillado con un chorro de agua cayendo en hilo continuo y varias gotas de agua suspendidas, fondo desenfocado.
El servicio será suspendido en diferentes localidades, revise la lista completa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará cortes temporales de agua entre el 19 y el 22 de octubre de 2026, con suspensiones de hasta 24 horas en sectores de nueve localidades de la capital y en el municipio de Gachancipá.

Las intervenciones incluyen empates de redes, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de válvulas y verificación de macromedidores.

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La programación contempla cortes de cuatro horas en zonas de Usaquén y Los Mártires, mientras que la mayor parte de las obras requerirá interrupciones de un día completo. La Eaab indicó que los trabajos buscan reducir el riesgo de daños de mayor magnitud en las tuberías y en los accesorios que permiten la distribución del servicio.

Lunes 19 de octubre

El primer corte de la semana comenzará a las 2:00 p. m. y se extenderá durante cuatro horas en un sector de Usaquén. La intervención corresponde a la verificación de un macromedidor, un equipo que registra grandes volúmenes de agua en la red.

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Barrios: Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado, Colmedica Colina Campestre.

Lugar: de la calle 147A a la calle 153, entre la avenida carrera 45 y la carrera 58.

Martes 20 de octubre

El martes 20 de octubre concentrará cinco interrupciones. En Suba y Usaquén se harán empates de redes de acueducto desde las 10:00 a. m. En Usme y Bosa habrá mantenimiento preventivo, y Gachancipá tendrá una suspensión por mantenimiento correctivo desde las 11:00 a. m.

Suba — Barrios: Casa Blanca Suba, Casa Blanca Suba Urbano.

Lugar: de la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 223 y la calle 242.

Horario y trabajo: 10:00 a. m., 24 horas. Empate de redes de acueducto.

Usaquén — Barrios: Molinos Norte, Escuela de Infantería, Santa Ana Occidental.

Lugar: de la carrera 7 a la carrera 14A, entre la calle 100 y la calle 116.

Horario y trabajo: 10:00 a. m., 24 horas. Empate de redes de acueducto.

Usme — Barrios: Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II, El Nuevo Portal II.

Lugar: de la avenida carrera 8 Este a la carrera 6A Este, entre la avenida calle 110 Sur y la calle 97B Sur.

Horario y trabajo: 9:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.

Bosa — Barrios: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón.

Lugar: de la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre la carrera 86 y la carrera 87C; de la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre la carrera 84C y la carrera 87K Bis; de la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 82 y la carrera 88; de la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre la carrera 86 y la carrera 87H; de la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre la carrera 87C y la carrera 88C; y de la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre la carrera 87K y la carrera 88C.

Horario y trabajo: 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.

Municipio de Gachancipá — Barrios: municipio de Gachancipá.

Horario y trabajo: 11:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento correctivo.

Unas manos lavan un plato blanco con una esponja verde debajo de un grifo abierto en un fregadero de cocina.
Las autoridades recomiendan almacenar agua para no sentir afectaciones durante el mantenimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miércoles 21 de octubre

El miércoles 21 de octubre se adelantarán obras en Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy y Los Mártires. Los cortes iniciarán entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Usaquén — Barrios: Cedro Narvaes, Cedro Golf.

Lugar: de la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 140 y la calle 147.

Horario y trabajo: 10:00 a. m., 24 horas. Instalación de válvulas.

Chapinero — Barrios: Chapinero.

Lugar: de la calle 53 a la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 14.

Horario y trabajo: 9:00 a. m., 24 horas. Instalación de válvulas.

Ciudad Bolívar — Barrios: Las Delicias.

Lugar: de la avenida calle 45A Sur a la calle 40 Sur, entre la avenida carrera 72 y la carrera 53.

Horario y trabajo: 9:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.

Kennedy — Barrios: Tocarema, Jacqueline.

Lugar: de la calle 43 Sur a la calle 53 Sur, entre la transversal 78H Bis y la carrera 77X.

Horario y trabajo: 10:00 a. m., 24 horas. Cierre a terceros.

Ciudad Bolívar — Barrios: Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz, Arabia, Bella Flor Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Naciones Unidas, Quiba Rural, Quiba Urbano, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, Quiba Bajo.

Lugar: de la calle 65 Sur a la calle 80A Sur, entre la carrera 14A y la carrera 26.

Horario y trabajo: 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo y correctivo.

Los Mártires — Barrios: Samper Mendoza, Teusaquillo, Paloquemao, Armenia, San Luis, Quesada, Palermo.

Lugar: de la calle 15 a la calle 60, entre la carrera 13 y la carrera 18.

Horario y trabajo: 2:00 p. m., 4 horas. Verificación de macromedidor.

Fregadero de acero inoxidable, grifo cromado, esponja amarilla, escurreplatos metálico con platos, cáscaras de lima verdes, ventana con jardín.
Recuerde que si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jueves 22 de octubre

El jueves 22 de octubre habrá trabajos en dos sectores de Tunjuelito, además de zonas de Bosa y Santa Fe. Todas las suspensiones previstas para esa jornada tendrán una duración de 24 horas.

Tunjuelito — Barrios: San Benito, San Carlos, Tunjuelito, Abraham Lincoln.

Lugar: de la carrera 7 a la avenida carrera 19C, entre la diagonal 48 Sur y la avenida calle 61 Sur.

Horario y trabajo: 9:00 a. m. Instalación de accesorios.

Tunjuelito — Barrios: Samoré, Fátima.

Lugar: de la carrera 28 a la carrera 36, entre la avenida calle 44 Sur y la calle 51B Sur.

Horario y trabajo: 9:00 a. m. Empate de redes de acueducto.

Bosa — Barrios: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny.

Lugar: de la avenida calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B.

Horario y trabajo: 10:00 a. m. Mantenimiento preventivo.

Santa Fe — Barrios: San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina, San Luis Sur.

Lugar: de la avenida calle 6 a la avenida calle 1, entre la carrera 10 y la avenida carrera 14; y de la avenida calle 1 a la calle 63 Sur, entre la carrera 8 y la carrera 12D.

Horario y trabajo: 10:00 a. m. Mantenimiento correctivo.

Manos de una persona con jabón espumoso bajo el chorro de agua de un grifo de metal sobre un lavabo blanco.
Las autoridades recomiendan priorizar el agua almacenada para el lavado de manos y la preparación de alimentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Eaab recomendó llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar su uso para el lavado de manos y la preparación de alimentos. Los carrotanques estarán disponibles con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público, estos pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

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