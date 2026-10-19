Colombia

Los trabajadores independientes afiliados a Colpensiones tienen varias opciones para ahorrar más dinero: así se diferencian de las cotizaciones mensuales

Sacar aportes voluntarios de una AFP antes de tiempo los convierte en renta gravable y aplica una tarifa de 35%, por lo que es necesario estudiar bien lo que se quiere hacer

En Colombia hay aproximadamente 9,6 millones de trabajadores independientes o por cuenta propia, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters
En Colombia hay aproximadamente 9,6 millones de trabajadores independientes o por cuenta propia, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters
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Un trabajador independiente afiliado a Colpensiones no puede incrementar sus cotizaciones mediante aportes voluntarios dentro del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), pero sí puede abrir una cuenta en un fondo voluntario de pensiones como ahorro complementario. No obstante, ese dinero separado no suma semanas cotizadas ni eleva por sí mismo el valor de la mesada futura.

La restricción obedece a la naturaleza del régimen. Así lo aclaró la abogada Camila Garzón, del área de Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, que explicó que “Colpensiones no permite efectuar aportes voluntarios adicionales a los aportes obligatorios porque es un fondo común que no tiene cuenta de ahorro individual”.

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Aclaró que las cotizaciones obligatorias y el ahorro adicional cumplen funciones distintas. La Ley 100 de 1993 contempla el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), gestionado por las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Garzón resaltó que “estos regímenes son excluyentes y no se permite la afiliación simultánea a ambos regímenes”.

La Procuraduría advirtió que con los despidos se pueden estar transgrediendo los derechos laborales de los exempleados - crédito Procuraduría General de la Nación/página web
Colpensiones se convertirá en el principal fondo de ahorro de Colombia en caso de que entre en vigor la reforma pensional en 2027 - crédito Procuraduría General de la Nación

Alternativas de ahorro para afiliados a Colpensiones

Un independiente puede permanecer en el RPM y abrir una cuenta en un fondo voluntario de pensiones, o trasladarse al Rais y afiliarse a una AFP. Sobre esta segunda vía, Garzón señaló que “cuando el trabajador independiente se traslada al Rais y se afilia a una AFP efectúa los aportes obligatorios y voluntarios a esa misma AFP”.

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“La cuenta de ahorro individual indicará en las subcuentas los aportes, diferenciando entre los aportes obligatorios y los voluntarios”, añadió la abogada. Un afiliado a una AFP también puede abrir una cuenta en un fondo voluntario de pensiones; quien permanece en Colpensiones puede usar ese producto como vía de inversión separada.

Los fondos voluntarios permiten elegir portafolios según el perfil de riesgo y realizar aportes mensuales, periódicos o extraordinarios desde montos bajos. Sin embargo, Garzón advirtió.

“Esta cuenta en el Fondo Voluntario de Pensiones no tiene ninguna incidencia sobre los aportes obligatorios efectuados, las semanas cotizadas, el valor de la mesada pensional, las contingencias que el sistema protege ni las prestaciones económicas en Colpensiones”, agregó la experta.

El aporte obligatorio a pensión en Colombia es del 16% del ingreso base de cotización (IBC). Al ser independiente, la persona asume la totalidad de ese porcentaje - crédito Luisa González/Reuters
El aporte obligatorio a pensión en Colombia es del 16% del ingreso base de cotización (IBC). Al ser independiente, la persona asume la totalidad de ese porcentaje - crédito Luisa González/Reuters

Límites tributarios y costo de retirar antes

El tratamiento tributario varía según el destino del aporte, por lo que los límites no operan de forma automática para todos los contribuyentes. Camila Garzón precisó que “los aportes voluntarios que se efectúan a la AFP son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para el aportante, en un porcentaje que no exceda el 25% del ingreso laboral o tributario anual, sin superar 2.500 UVT ($130.935.000)”.

La regla es diferente para las cuentas voluntarias y los depósitos en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC).

“Los aportes voluntarios efectuados a Fondo Voluntario de Pensiones no son parte de la base para aplicar la retención en la fuente y son renta exenta junto con los depósitos en cuentas AFC, que no exceda el 30% del ingreso laboral o tributario del año, sin superar 3.800 UVT ($199.021.200), y dentro del límite general de las rentas exentas y deducciones”, explicó la abogada.

Dichos recursos pueden retirarse en cualquier momento, aunque una salida anticipada puede eliminar el tratamiento fiscal que tuvo el aporte. Sobre las contribuciones voluntarias hechas a una AFP, la abogada advirtió que “si se retiran, de forma parcial o total, constituyen renta líquida gravable para el aportante y la AFP deberá efectuar la retención en la fuente a la tarifa del 35% en el momento del retiro”.

La obligación de cotizar sobre todos los honorarios sujetos a aportes ya existe y no fue creada por la reforma pensional - crédito VisualesIA
En Colombia, un trabajador independiente es una persona natural que realiza una profesión, oficio o actividad económica por su propia cuenta y riesgo, sin estar sometida a una relación de subordinación ni vinculada mediante un contrato laboral con un empleador - crédito VisualesIA

Para los aportes hechos a fondos voluntarios que se excluyeron de la retención en la fuente, la consecuencia también afecta el beneficio tributario. “Pierde el beneficio y el Fondo efectuará la retención no realizada en el año de percepción del ingreso y realización del aporte”, sostuvo la especialista.

Cómo ahorrar cuando los ingresos cambian cada mes

Los trabajadores que reciben ingresos irregulares deben evaluar cuánto pueden destinar al ahorro sin comprometer su liquidez. Garzón enumeró como factores:

  • Capacidad real de ahorro.
  • Horizonte de inversión.
  • Perfil de riesgo.
  • Costos y comisiones.
  • Posibilidad de efectuar aportes periódicos o extraordinarios.
  • Beneficios tributarios.
  • Necesidad de disponer del dinero.

La abogada advirtió que el ahorro no debe alterar el flujo de caja de los trabajadores independientes. “Debe establecer una estrategia de ahorro flexible, constante y acorde con su flujo de ingresos, aprovechando los beneficios tributarios y manteniendo una visión a largo plazo”, afirmó.

Una cuenta voluntaria puede servir como reserva para la vejez o como inversión de mediano y largo plazo, pero permanece separada de las cotizaciones que sostienen la pensión en Colpensiones. La decisión exige distinguir entre reforzar el ahorro personal y cumplir las obligaciones que cuentan dentro del régimen pensional.

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